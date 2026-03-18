[서산] 보원사지 오층석탑, '국보 승격 기념식 열려'... 국보 지정서 전달

큰사진보기 ▲기념식에서 허민(사진, 왼쪽) 국가유산청장은 이완섭(사진, 오른쪽) 시장에게 국보지정서를 전달했다. ⓒ 서산시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲서산 보원사지 오층석탑 국보 승격을 기념하는 기념식이 18일, 비가 내리는 가운데에도 서산 보원사지에서 개최됐다. 서산시에 따르면 이날 기념식은 서산 보원사지 오층석탑 국보 승격을 축하하고, 오층석탑에 대한 체계적인 보존·관리 의지를 대내외에 선포하고자 마련된 것이다. ⓒ 서산시 관련사진보기

서산 보원사지 오층석탑 국보 승격 기념식이 개최됐다. 앞서 국가유산청은 보원사지 오층석탑에 대해 국보 지정 예고 등을 거쳐 지난해 12월 국보로 승격했다.보원사지 오층석탑의 국보 승격은 용현리 마애여래삼전불상에 이어 63년 만이다.이같은 국보 승격을 기념하는 기념식이 18일, 비가 내리는 가운데에도 서산 보원사지에서 개최됐다.서산시에 따르면 이날 기념식은 서산 보원사지 오층석탑 국보 승격을 축하하고, 오층석탑에 대한 체계적인 보존·관리 의지를 대내외에 선포하고자 마련된 것.이날 기념식에는 이완섭 시장을 비롯해 허민 국가유산청장, 성일종 의원, 수덕사 주지 도신 스님과 시민 등 200여 명이 참석했다.기념식에서 허민 국가유산청장은 이완섭 시장에게 국보지정서를 전달했으며, 행사는 국악 실내악단의 축하 공연과 기념사, 축사 등으로 진행됐다.서산시에 따르면 국보 지정서를 전달한 허민 국가유산청장은 "서산 보원사지 오층석탑은 고려 전기 석탑의 정수를 보여주는 소중한 국가유산"이라면서 "이번 국보 승격이 우리 문화유산의 가치를 후대에 온전하게 계승하는 계기가 되길 바란다"라며 국보 승격을 축하했다.이완섭 서산시장도 "이번 국보 승격은 지역 문화유산의 위상과 품격, 시민의 문화 자긍심을 한층 높이는 계기가 될 것"이라며 "시는 국가유산청과 협력해 우리의 문화유산을 보존하는 데 최선을 다할 계획"이라고 말했다.국가유산청에 따르면 보원사지 오층석탑은 통일신라 조각 양식·조영 기법을 계승하면서 고려시대 석탑 특징을 간직한 것으로 평가받고 있다.특히, 우리나라 석탑 건립연대 순서와 양식적 특징의 기준이 되는 석탑으로, 석탑 연구에 있어 중요한 자료로 꼽히고 있다.현재 오층석탑이 남아 있는 보원사지는 통일신라 말에서 고려 초 창건한 것으로 추정되며, 법인국사 탄문이 거주하면서 대대적인 중창이 있었지만, 현재는 절터만 남아 있는 상태다.하지만, 보원사지에는 석조(보물), 당간지주(보물), 법인국사보승탑(보물) 등의 소중한 문화유산이 남아 있으며, 최근 발굴 조사 과정에서 고려시대 최대 규모로 추정되는 승방지가 발견되기도 했다.한편, 서산시는 보원사지 오층석탑의 국보 승격을 계기로 박물관 기능을 갖춘 '서산 보원사지 방문자센터' 건립 등 보원사지 일원을 불교문화 향유 거점으로 조성할 계획이다.