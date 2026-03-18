부산 항공사 기장 살해범, 여러 명 노렸다

큰사진보기 ▲항공사 기장 살해범을 수사 중인 부산경찰청. ⓒ 김보성 관련사진보기

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부산에서 국내 모 항공사 기장을 살해하고 도주하다 검거된 50대 남성이 수년 전부터 살인을 계획했고, 여러 명을 대상으로 노렸다고 진술했다. 경찰은 피의자를 상대로 범행을 저지른 구체적 이유 등을 밝히는 데 수사를 집중할 전망이다.18일 부산경찰청에 따르면, 전날 울산에서 붙잡힌 50대 김아무개씨는 부산진경찰서로 압송된 이후 "공군사관학교의 부당한 기득권에 억울하게 인생이 파멸했기 때문에 할 일을 했다"라며 "3년 전부터 범행을 계획했다. 전 동료 4명을 살해하려고 했다"라고 진술했다.김씨는 17일 새벽 5시30분께 부산 부산진구의 한 아파트에서 전 항공사 동료였던 기장 ㄱ씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다. 또 16일 새벽 4시 40분께 경기도 고양시 일산에서 전 동료였던 기장 ㄴ씨를 덮친 뒤 목을 졸라 살해하려다 미수에 그친 혐의도 받는다.사건 직후 김씨는 추가 범행을 위해 경남 창원을 찾았지만 실행하지 못하고 수사망을 피하려 울산으로 향했다. 그러나 경찰이 도주로를 차단하면서 17일 오후 8시 3분 울산의 한 모텔에서 검거됐다. 경찰은 김씨가 갖고 있던 가방에서 흉기를 발견해 압수한 상황이다.경찰은 김씨의 범행 전모와 구체적 동기 확인에 수사력을 모은다. 동시에 프로파일러 투입과 사이코패스 검사도 검토 중이다. 이른바 모든 가능성을 열어놓겠다는 것이다. 경찰 관계자는 "우선 살인 혐의로 구속영장을 신청할 예정"이라며 "일산 사건까지 병합수사 여부를 살펴보고 있다"라고 말했다.