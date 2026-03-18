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정치

26.03.18 13:26최종 업데이트 26.03.18 13:26

국힘 충북지사 경선 붕괴 직전... 조길형 사퇴, 윤희근은 잠행

김수민 추가공모 접수, 김영환은 공천배제, 윤갑근도 중대 결심 시사

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ⓒ 충북인뉴스

국민의힘 충북도지사 경선이 파행을 넘어, 붕괴 상황으로 치닫고 있다.

17일 국민의힘 충북도지사 경선에 참여한 조길형 전 충주시장이 예비후보 사퇴를 선언했다.

조 전 시장은 "공천심사가 끝난 후 새치기 접수 등 며칠간의 이해하기 어려운 상황을 보면서 지금의 이 당은 더 이상 제가 사랑하던 그 당이 아니라는 것을 인정할 수 밖에 없다"며 사퇴 의사를 밝혔다.

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그는 "도민들이 아닌 저들에게 공천을 구걸하는 것은 구차한 일"이라며 "도민들이 아닌 저들이 저를 배제하게 놔두는 것은 더욱 모욕적인 일"이라고 강조했다.

그러면서 "국민의힘에 제출한 공천신청을 취소하겠다. 이 당의 소속으로 등록한 예비후보도 사퇴하겠다"고 밝혔다.

또 다른 후보인 윤희근 전 경찰청장도 선거운동 중단하기로 했다.

윤 전 청장은 "잠시 숙고의 시간을 갖겠다"며 "길지 않은 시간이었지만, 저를 응원하고 지지해 주셨던 분들의 말씀을 듣기로 했다"고 밝혔다.

김영환 충북도지사는 아예 공천에서 배제됐다. 지난 16일 국민의힘 지방선거공천관리위원회는 김 지사를 '컷오프' 한다고 발표했다.

김 지사는 이에 불복해 "어떤 식으로든 선거에 출마하겠다"며 무소속 출마 가능성도 열어놨다. 하지만 돈봉투 수수 혐의로 경찰이 구속영장을 청구하면서 입지는 더 좁아졌다.

윤갑근 변호사도 중대결심 가능성을 열어놨다.

윤 변호사는 취재진과의 전화통화에서 "현재 상황은 민주적인 절차와 원칙을 벗어난 비정상적인 상황"이라며 "원칙과 공정이 지켜지면 경선과정을 완주하겠지만 특정후보에게 특혜를 주는 상황이 지속되면 받아들일 수 없다"고 말했다.

그는 "비정상적인 상황이 바로 잡혀 질 것이라고 기대한다"면서도 "그렇지 않을 경우 결심을 할 수밖에 없다"고 밝혔다.

김 전 부지사는 17일 "이대로는 건강한 보수가 설 자리가 없다고 생각했다"며 "선당후사의 마음과 합리적인 보수 재건에 대한 마음으로 (충북도지사 선거에) 나선다"며 출마의사를 밝혔다.

극단적으로 치달으면, 김수민 전 충북도 정무부지사 한 명 만으로 경선을 치르게 되는 상황도 배제 수 없다.

이렇게 되면 사실상 경선은 붕괴되면서, 갈등은 최고조에 달할 것으로 예상된다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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충북인뉴스 김남균 (043cbinews) 내방

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