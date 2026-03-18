"삼척 농촌의 새로운 가교" 마을멘토 등 27명 위촉

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큰사진보기 ▲직무교육위촉식에 이어진 농촌공간 최민규 대표 직무교육 ⓒ 조연섭 관련사진보기

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강원 삼척시 귀농귀촌 종합지원센터는 지난 17일 오후 1시 삼척시 농업인 회관에서 '2026년 삼척시 귀농귀촌 마을 멘토, 동네 작가, 찾아가는 선생님 위촉식'을 개최하고 본격적인 도시민 유치 및 정착 지원 활동에 나섰다.이날 위촉식에는 김창근 삼척시 농정과 주무관, 임관혁 삼척시 귀농귀촌 종합지원센터장을 비롯해 ▲마을 멘토 10명 ▲귀농 귀촌 동네 작가 11명 ▲찾아가는 선생님 6명과 관계자 등 총 30여 명이 참석했다.이번에 위촉된 인력들은 앞으로 삼척시로 이주를 희망하는 도시민들에게 현장 경험을 전수하고, SNS를 통해 지역의 매력을 알리는 '농촌 홍보대사' 역할을 수행하게 된다. 특히 올해는 소외 지역 주민 교육을 담당하는'찾아가는 선생님' 보직을 신설해 지식 전달 체계를 강화했다.위촉식에서 가장 눈길을 끈 것은 참여자들의 면면이다. 2025 강원 살아보기 대상 마을 삼척시 원덕읍 산양 마을 관계자 등 마을을 이어갈 실질적인 실력파들이 대거 합류했다. 동네작가에 참여한 이수연씨는 참여 동기와 앞으로의 계획을 묻는 기자의 질문에 "객지 생활에서 얻기 힘든 창업을 고민하다 고향인 도계읍 점리로 돌아와 어머니와 소 84마리를 사육 중"이라고 전했다. 이외에도 동네 작가로 참여한 하경래씨도 "동네작가로 삼척의 농촌 라이프 스타일을 전국으로 알리는 데 앞장서겠다"라고 말했다.위촉식과 함께 진행된 직무 교육에서는 귀촌, 귀농 전문가인 최민규 농촌공간 대표가 강사로 나서 급변하는 귀농 경향을 짚었다. 최 대표는 "이제 농업은 식량 생산(경작)보다 기술과 관광이 결합한 '경영'의 영역으로 진입했다"라고 강조했다. 특히 ▲기후 변화에 따른 재배 한계 북상 ▲로봇과 스마트 팜을 활용한 노동력 대체 ▲귀산·귀어 창업의 기회 요인 등을 설명했다. 동시에 삼척의 풍부한 산림·해양 자원을 관광과 연계한 차별화된 정착 전략을 주문했다.센터 전은경 기획팀장은 탐색·정착·홍보 세 단계로 구성된 사업 소개를 이어갔다. 전 팀장은 "탐색 단계에는 살아보기, 귀농인의 집 운영, 마을멘토, 동네작가 운영이 포함되고, 정착 단계에는 지역 특화 아카데미, 실용 워크숍, 마을 환영회와 융화 교육, 동아리 지원이 이어진다"고 설명했다. 또한 "귀농 희망자들이 정보 부족으로 어려움을 겪지 않도록 통합 플랫폼인 '그린대로'와 보조 사업 실시간 알림 서비스인 '농업이지', 청년 농업 전용 '탄탄대로' 사이트를 적극 홍보할 방침"이라고 했다.임관혁 센터장은 "우리 센터는 귀농귀촌인 유치를, 행정은 원주민과의 융화를 담당해 삼척을 전국 최고의 귀농 정착지로 만들 것"이라며 "위촉된 분들이 삼척 농촌의 새로운 꽃을 피우는 가교가 되어달라"고 당부했다.