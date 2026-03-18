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정치

26.03.18 12:43최종 업데이트 26.03.18 12:43

송영길 또 저격한 조국 "송영길, 태블릿 조작·백신 사기론 믿어"

계속되는 두 사람의 신경전... 송영길 민주당 대표 시절 '조국 자녀 입시 비리' 사과부터 악연 시작

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지난 9일 조국혁신당 창당 2주년 기자간담회를 열고 있는 조국 조국혁신당 대표(자료사진).
지난 9일 조국혁신당 창당 2주년 기자간담회를 열고 있는 조국 조국혁신당 대표(자료사진). ⓒ 유성호

송영길 전 더불어민주당 대표와 조국 조국혁신당 대표간 설전과 신경전이 계속되고 있다.

조국 대표는 18일 페이스북에 송 전 대표의 <경향신문> 인터뷰 기사를 링크하며 "송 전 대표는 두 가지 음모론을 여전히 믿고 주장하고 있다. 첫째, 극우 변희재가 주장한 최순실 태블릿 PC 조작론. 둘째, 코로나 백신 국가적 사기론"이라고 썼다. 송 전 대표의 논란을 빚을 수 있는 최근 발언들을 거론하며 맹공한 것이다.

송 전 대표는 18일 보도된 <경향신문> 인터뷰에서 전 소나무당 창당 때 최순실 태블릿PC 조작설을 주장해 온 변희재씨와 손을 잡은 이유를 묻는 질문에 "(JTBC와 검찰, 특검이 태블릿 PC 조작을 통해 박근혜 탄핵수사에 활용했다는 의혹이) 법률가인 제가 보기에도 일리 있는 주장이라 공감했다"면서도 "하지만 나중에 '윤석열 탄핵은 사기'라고 주장하는 걸 보고 신뢰가 무너져 탈당시켰다"라고 밝혔다.

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조국 대표가 언급한 "코로나 백신 국가적 사기론"은 송 전 대표의 지난 14일 < KNN > 인터뷰를 겨냥한 것이다. 송 전 대표는 이 인터뷰에서 "국가 말을 믿고 (코로나19) 백신을 맞았는데 2500명이 사망했고 인과관계 인정돼 보상 받은 사람은 25명"이라며 "이건 국가가 사기를 친 것이다, 문재인 전 대통령도 책임을 져야 된다"고 말한 바 있다. 2024년 질병관리청 발표에 따르면 코로나 백신 접종 뒤 사망 신고 건수는 2587건(보상신고 1642건)이었지만, 백신과 사망 간 인과성은 확인되지 않았다(강은미 의원실 자료 참고).

조 대표는 앞서 9일 창당 2주년 당대표 기자간담회에서도 '조 대표의 부산 출마' 필요성을 언급한 송 전 대표를 콕 집어 반박했다. 그는 당시 "최근 송 전 대표께서 느닷없이 저와 혁신당을 향해 '호남 이삭줍기 말고 영남으로 가라'고 말씀하셨는데, 호남 출마자들이 어떻게 이삭이냐"라며 "모욕과 폄훼"라고 말했다. 그러면서 "혁신당 후보들은 지난 총선 시기에 송 전 대표가 손을 잡았던 극우 인사 변희재·최대집씨보다 훨씬 훌륭한 사람들"이라고 역공했다. (관련 기사: 조국, 민주당과 신경전... "우리 후보들, 송영길 손잡았던 변희재·최대집보다 훌륭" https://omn.kr/2hal0 ).

두 사람의 '악연'은 깊은 편이다. 약 3년 전인 2021년 6월, 조 전 대표의 자녀 입시 비리가 불거진 데 대해 당시 송영길 민주당 대표는 "청년들의 상처를 헤아리지 못한 데 사과드린다"며 사과했다. 이에 김용민 같은 당 최고위원이 "당이 나서서 사과할 부분은 아니다"라며 맞서는 등 이로 인해 당내 분열이 일었다. 당시 조 전 대표는 "민주당은 나를 잊어 달라"고만 응수했다.

송 전 대표는 지난달 13일 '전당대회 돈 봉투 사건' 무죄 판결 이후 조국혁신당에서 '판결을 환영한다'는 덕담 한마디 없다며 섭섭함을 토로하기도 했다.

#조국#송영길#이언주#조국혁신당#민주당

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유성애 (findhope) 내방
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    • 정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

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