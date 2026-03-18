송영길 또 저격한 조국 "송영길, 태블릿 조작·백신 사기론 믿어"

송영길 전 더불어민주당 대표와 조국 조국혁신당 대표간 설전과 신경전이 계속되고 있다.
조국 대표는 18일 페이스북에 송 전 대표의 <경향신문> 인터뷰 기사를 링크하며 "송 전 대표는 두 가지 음모론을 여전히 믿고 주장하고 있다. 첫째, 극우 변희재가 주장한 최순실 태블릿 PC 조작론. 둘째, 코로나 백신 국가적 사기론"이라고 썼다. 송 전 대표의 논란을 빚을 수 있는 최근 발언들을 거론하며 맹공한 것이다.
송 전 대표는 18일 보도된 <경향신문> 인터뷰에서 전 소나무당 창당 때 최순실 태블릿PC 조작설을 주장해 온 변희재씨와 손을 잡은 이유를 묻는 질문에 "(JTBC와 검찰, 특검이 태블릿 PC 조작을 통해 박근혜 탄핵수사에 활용했다는 의혹이) 법률가인 제가 보기에도 일리 있는 주장이라 공감했다"면서도 "하지만 나중에 '윤석열 탄핵은 사기'라고 주장하는 걸 보고 신뢰가 무너져 탈당시켰다"라고 밝혔다.
조국 대표가 언급한 "코로나 백신 국가적 사기론"은 송 전 대표의 지난 14일 < KNN > 인터뷰를 겨냥한 것이다. 송 전 대표는 이 인터뷰에서 "국가 말을 믿고 (코로나19) 백신을 맞았는데 2500명이 사망했고 인과관계 인정돼 보상 받은 사람은 25명"이라며 "이건 국가가 사기를 친 것이다, 문재인 전 대통령도 책임을 져야 된다"고 말한 바 있다. 2024년 질병관리청 발표에 따르면 코로나 백신 접종 뒤 사망 신고 건수는 2587건(보상신고 1642건)이었지만, 백신과 사망 간 인과성은 확인되지 않았다(강은미 의원실 자료 참고).
조 대표는 앞서 9일 창당 2주년 당대표 기자간담회에서도 '조 대표의 부산 출마' 필요성을 언급한 송 전 대표를 콕 집어 반박했다. 그는 당시 "최근 송 전 대표께서 느닷없이 저와 혁신당을 향해 '호남 이삭줍기 말고 영남으로 가라'고 말씀하셨는데, 호남 출마자들이 어떻게 이삭이냐"라며 "모욕과 폄훼"라고 말했다. 그러면서 "혁신당 후보들은 지난 총선 시기에 송 전 대표가 손을 잡았던 극우 인사 변희재·최대집씨보다 훨씬 훌륭한 사람들"이라고 역공했다. (관련 기사: 조국, 민주당과 신경전... "우리 후보들, 송영길 손잡았던 변희재·최대집보다 훌륭" https://omn.kr/2hal0
).
두 사람의 '악연'은 깊은 편이다. 약 3년 전인 2021년 6월, 조 전 대표의 자녀 입시 비리가 불거진 데 대해 당시 송영길 민주당 대표는 "청년들의 상처를 헤아리지 못한 데 사과드린다"며 사과했다. 이에 김용민 같은 당 최고위원이 "당이 나서서 사과할 부분은 아니다"라며 맞서는 등 이로 인해 당내 분열이 일었다. 당시 조 전 대표는 "민주당은 나를 잊어 달라"고만 응수했다.
송 전 대표는 지난달 13일 '전당대회 돈 봉투 사건' 무죄 판결 이후 조국혁신당에서 '판결을 환영한다'는 덕담 한마디 없다며 섭섭함을 토로하기도 했다.