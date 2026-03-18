'충주맨' 키운 조길형, '충북지사 공천 새치기'에 후보 사퇴하나

큰사진보기 ▲조길형 전 충주시장 ⓒ 조길형 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 충북 지역 국회의원인 박덕흠(오른쪽), 엄태영 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 당대표실을 찾아 장동혁 대표에게 충북도지사 선거 경선 관련 입장을 전달한 뒤 기자들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김영환 충북도지사가 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 국민의힘 충북지사 공천 컷오프(공천 배제) 통보와 경찰의 금전 수수 혐의 관련 구속영장 신청에 대해 “표적수사이자 정치탄압이다”라며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

국민의힘 소속으로 충청북도지사 예비후보에 등록했던 조길형 전 충주시장이 이른바 '새치기 공천 접수'에 반발하면서 예비후보직에서 사퇴하겠다는 의사를 밝혔다. 탈당 및 무소속 출마설도 제기되고 있으나, 이후 추가 입장은 내지 않고 있다.다만 국민의힘 충북 지역 의원들은 18일 장동혁 당대표 면담 뒤 취재진과 만나 "조 전 시장이 당에 정식으로 탈당계나 예비후보직 사퇴서를 제출한 건 아니다"라며 "최근 중앙공천관리위원회의 결정에 대해 불만이 있어서 그런 것 같다"라고 설명했다. 이들은 장 대표에게 충북지사 후보는 단수 공천이 아니라 경선을 통해 정해야 한다고 촉구했다.조 전 시장은 충주시장 재임 시절 시 시정 홍보 유튜브를 담당했던 '충주맨' 김선태 전 주무관에게 전권을 부여해 채널을 크게 성장시켰다는 평가를 받았다. 당내에선 이런 이유로 조 전 시장의 경쟁력을 높게 평가하는 시각도 있었다.조 전 시장은 17일 늦은 오후 페이스북에 올린 글에서 "이 당은 저를 인정하지 않으며, 제가 있을 곳도 아닌 것 같다"며 "국민의힘에 제출한 공천 신청을 취소하겠다. 이 당의 소속으로 등록한 예비후보도 사퇴하겠다"라고 밝혔다.예비후보직 사퇴 이유로는 "공천심사가 끝난 후 새치기 (공천) 접수 등 이해하기 어려운 상황"을 들었다. 이는 같은 날 충북지사 추가 공천을 신청한 김수민 전 충북 정무부지사를 겨냥한 것으로 풀이된다.이어 "지금의 이 당은 더 이상 제가 사랑하던 그 당이 아니라는 것을 인정할 수밖에 없다"면서 "도민들이 아닌 저들에게 공천을 구걸하는 것은 구차한 일이며, 도민들이 아닌 저들이 저를 배제하게 놔두는 것은 더욱 모욕적인 일"이라고 했다.그러면서 당 지도부를 향해 "지금 이 순간에도 고군분투하는 후보자들을 조금이라도 생각한다면, 원하는 것이 누구든 조속히 결론을 내려 그 후보가 승리하고 다른 후보에게 희망과 힘이 되어주길 소망한다"라고 썼다.조 전 시장은 게시글 말미 "물새가 노닐던 물가를 흐리지 않고 살며시 떠나듯이 그렇게 지금의 이 당에 작별을 고한다"라고 밝혔다. 특히 "지금의 이 당에 작별을 고한다"라는 대목 때문에 탈당설이 불거졌다. 이후 그는 "지금의 이 당에"라는 부분을 삭제했다.<오마이뉴스>는 18일 오전 조 전 시장에게 '탈당과 무소속 출마 의사가 있는지' 등을 묻기 위해 여러 차례 전화를 걸고 문자를 보냈으나 아무런 회신을 받을 수 없었다.당 사정에 밝은 한 관계자는 <오마이뉴스>에 "김영환(충북지사)의 경우 지역에서 문제 제기가 너무 많았기 때문에 컷오프(공천 배제)를 생각해 볼 수 있긴 했다"라면서도 "그런데 그 자리를 김수민으로 (공천한다)? 선거 결과 참 뻔하다"라며 자조했다.이 관계자는 "(공관위는) 김수민이 나름대로 청주에서 조직력이 있다고 생각한, 것 같은데, 그 김수민은 지역 국회의원 선거도 한번을 못 이겼던 사람"이라고 꼬집었다. 그러면서 "조길형의 경우 '충주맨'이라는 좋은 콘텐츠가 있는데 진짜 아깝다"라며 혀를 찼다.공천 잡음이 심해지자 국민의힘 충북 지역구 의원들은 이날 오전 국회에서 장동혁 대표를 면담하고 공정한 경선 방안을 마련할 것을 요구했다. 박덕흠 의원(충북 보은군옥천군영동군괴산군)과 엄태영 의원(충북 제천시단양군)은 장 대표 면담 후 국회에서 취재진과 만나 "아침에 (조 전 시장과) 통화했다"면서 "조 전 시장이 당에 정식으로 탈당계나 예비후보직 사퇴서를 제출한 건 아니다"라고 설명했다.장 대표는 이들 의원에게 '현직 지사 컷오프가 누군가(김수민)를 위한 것'이라는 당내 문제 제기에 대해 "그런 건 아니다"라며 "컷오프를 했으면 그 후엔 경선으로 가야 한다. 누구를 점찍어선 안 된다"라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.공관위로부터 컷오프 통보를 받은 김영환 현 충북지사는 지난 17일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사를 찾아 즉각 반발했다. 당시 김 지사는 이정현 공관위원장이 자신에게 컷오프 통보를 하기 전후로 김 전 정무부지사와 소통해 후보 등록으 권했다라고 주장하며 "밀실·공작 공천"이라고 했다.충북지사 예비후보에 등록한 윤희근 전 경찰청장도 18일 오전 페이스북에 "불면의 밤을 보내며"라는 말로 시작하는 글을 올리고는 "일체의 선거운동을 중단한다"라고 알렸다.마찬가지로 충북지사 예비후보에 등록한 윤석열씨 변호인인 윤갑근 전 충북도당위원장은 이 사태 이전인 지난 16일 "위인설관처럼 사람에 따라 절차와 규칙이 바뀌면 안 된다", "특정인을 위해 길이 굽어져서는 안 된다"라는 입장을 밝힌 바 있다.앞서 국민의힘 충북지사 후보 공천엔 현역인 김영환 충북지사와 조길형 전 충주시장, 윤희근 전 경찰청장, 윤갑근 전 충북도당위원장이 출사표를 던졌으나, 공관위가 충북지사 후보 재재공모에 나서며 김수민 전 충북 정무부지사가 경쟁 구도에 합류했다.