부산서 물산업박람회... 똑똑한 물기술로 기후위기 맞선다

국내 최대 규모의 물산업 전시회가 부산에서 열렸다. 올해 216개 기업이 참여해 다양한 물관리 제품과 우수 기술을 소개한다. 기업들은 이를 계기로 해외 진출을 모색한다.
18일 부산 벡스코에서 열린 대한민국 국제물산업박람회(WATER KOREA 2026)는 오는 20일까지 3일간 진행된다. 기후에너지환경부와 한국상하수도협회에 따르면 올해 박람회 주제는 '지능형 물관리로 여는 푸른 미래(Smart Water Blue Future)'다. 2002년부터 시작한 박람회는 올해로 23번째를 맞이했다.
금한승 기후부 차관은 이날 개막식에서 "국내 기업이 세계적인 경쟁력을 가질 수 있도록 인공지능 등 미래 유망 물관리 분야의 기술개발을 확대한다"면서 "물기업의 창업부터 기술실증 및 해외수출까지 성장단계별 전주기 지원을 적극적으로 추진하겠다"라고 밝혔다.
한국상하수도협회는 다양한 부대 행사를 준비했다. 기업과 해외구매처, 정부 관계자 및 학계 등을 연결하는 협력과 기회의 자리를 마련했다. 협회는 기후위기 속에서 첨단산업의 물수요 증가를 대비하고, 지속가능한 물관리로 국가 안보와 산업 경쟁력에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
특히 올해 박람회에서는 최신 물관리 기술과 제품도 선보였다. 정보통신(IT)기술과 융합한 인공지능(AI) 기반 지능형(스마트) 상하수도 시스템, 에너지 절감을 통한 탄소중립 기술 등이다. 대기업인 엘지유플러스(LGU+)는 사물인터넷(IoT) 서비스를 이용한 원격검침, 하수관리 등 무선통신기술 플랫폼 솔루션(LPWA)을 내놓아 눈길을 끌었다.
또한 협회는 해외 바이어 17개국 60개사를 초청, 이번 박람회 기간에 수출상담회도 진행한다. 이를 통해 우수한 기술과 제품을 갖춘 우리 기업들이 해외로 진출할 수 있도록 지원할 예정이다. 지난해에는 633억 원 규모의 계약 및 업무협약(MOU)을 맺는 성과를 올렸다.
미국수도협회(AWWA)와 공동 주최하는 '한-미 물산업 및 물기술 국제 컨퍼런스'도 열린다. 양국의 물산업과 물기술에 대한 논의를 바탕으로 우리나라 물기업의 물기술 현황을 미국 17개 유틸리티 기업들과 공유한다. 이를 토대로 우리 기업의 미국 진출을 꾀한다. '국제 하수 감시 특별 세미나'도 열리는데, 깨끗한 물환경 확보를 위한 하수관리 선진화 방안을 논의할 예정이다.
이외에도 미래물포럼, 상하수도 업무개선사례 발표 등 다양한 행사도 열린다. 또 물분야를 이끌어나갈 미래 인재를 발굴하기 위한 대학(원)생 논문공모전과 환경산업 청년 일자리 박람회도 함께 열린다.
행사 마지막 날인 20일에는 '세계 물의 날' 기념식이 열고 기후위기 시대의 물 안보 비전을 선포할 예정이다.
유정복 한국상하수도협회장은 "이번 워터 코리아(WATER KOREA) 2026이 부산에서 개최되는 만큼 영남권 물산업 거점 확보와 동시에, 스마트 물관리의 미래를 직접 확인할 수 있는 장이 될 것"이라며 "물산업이 대한민국의 새로운 성장 동력으로 자리매김할 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.
한편 기후부가 지난 12일 공개한 2024년 기준 물산업 전반의 현황을 담은 '2025 물산업 통계조사' 결과에서 보면, 물산업 사업체 수는 1만8470개이며, 전체 매출액은 51조 6056억 원이었다. 이는 국내총생산(GDP)의 약 2% 수준이다(관련 기사 : 국내 물산업 51조6천억원 규모로 늘었지만 성장세 둔화... 해법은? https://omn.kr/2hc13
).