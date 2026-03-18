부산서 물산업박람회... 똑똑한 물기술로 기후위기 맞선다

▲대한민국 국제물산업박람회(WATER KOREA 2026)가 18일 오전 부산 벡스코에서 개막식을 시작으로 오는 20일까지 열린다. 엘지유플러스(LGU+)도 별도 부스를 마련해 정보통신기술에 기반한 서비스를 소개하고 있다. ⓒ 유창재 관련사진보기