무책임한 언론은 흉기다

"무책임한 언론은 흉기보다 무섭다."

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① 본(本, 근원) : 그 주장의 뿌리가 사실에 근거하고 있는가? (객관적 팩트체크)

② 원(原, 연원) : 백성들의 눈과 귀로 직접 보고 들은 실증적 증거와 일치하는가? (교차 검증과 실증)

③ 용(用, 쓰임) : 그 보도가 국가의 질서를 세우고 국민의 이익(공익)에 부합하는가? (사회적 책임과 유익함)

최근 이재명 대통령이 지난 20대 대선 당시 자신에게 이른바 '조폭 연루설'을 제기했던 장영하 국민의힘 경기 성남 수정구 당협위원장의 대법원 유죄 확정판결(징역 1년, 집행유예 2년) 소식을 접하며 남긴 일갈이다. 거짓 선동을 한 당사자가 법의 심판을 받았음에도, 당시 이 황당무계한 주장을 사실확인조차 없이 무차별적으로 확대 재생산했던 언론들은 지금 어떤 태도를 보이고 있는가. 놀랍게도 단 한 마디의 사과나 정정보도조차 내놓지 않고 있다. 과연 이들을 '언론'이라 부를 수 있는지 참담할 따름이다.언론의 간판을 달고 쏟아내는 활자와 방송은 때론 한 개인의 인격을 살인하고, 멀쩡한 단체와 기업을 풍비박산 내는 파괴력을 지닌다. 그러나 작금의 일부 언론은 '국민의 알 권리'라는 미명 하에 사실확인이라는 기본적 의무를 내팽개쳤다. 진실 여부보다는 자극적인 논란을 좇아 펜대와 입술을 가볍게 놀리며 여론을 호도한다.나중에 그것이 명백한 가짜뉴스로 밝혀져도 그들은 침묵으로 일관하며 숨어버린다. 자신이 휘두른 흉기에 찔려 피 흘리는 피해자를 외면하는 뺑소니와 다를 바 없다. 보도에 대해 끝까지 책임지지 않는 언론은 더 이상 언론기관이 아니라 사회적 흉기이자 공해일 뿐이다.이제는 언론이라는 특권적 지위 아래 자행되는 무책임한 폭력을 결코 간과해서는 안 된다. 자유에는 반드시 혹독한 책임이 따른다는 상식을 제도화해야 할 때다.악의적이고 반복적인 가짜뉴스로 사회에 치명적인 해악을 끼친 언론사에 대해서는 징벌적 손해배상을 포함한 엄중한 민형사상 책임을 물어야 한다. 나아가 일정 횟수 이상 중대한 허위 보도가 적발될 경우 아예 언론계에서 퇴출시키는 '삼진 아웃제'와 같은 강력한 철퇴를 법제화하여, 진실을 외면한 대가가 얼마나 참혹한지 뼈저리게 느끼게 해야 한다.말과 글의 무거움에 대해 동양의 철학자 묵자는 일찍이 "실천할 수 없는 말은 말이 아니다"라며, 말의 쓰임과 근거를 철저히 따질 것을 역설했다. 특히 그가 주장한 '삼표법(三表法)'은 오늘날 우리 언론이 기사 하나를 내보내기 전 반드시 거쳐야 할 엄격한 데스킹(Desking) 기준이 되어야 한다.이 세 가지 잣대를 통과하지 못한 정보는 뉴스가 아니라 독극물이다. 묵자의 철학을 거울삼아 볼 때, 오직 조회수와 진영 논리에 갇혀 삼표법을 위배하는 언론은 이미 언론의 자격을 상실한 것이다.진실과 정의가 강물처럼 흐르는 맑은 사회는 그 사회의 거울인 언론이 정화될 때 비로소 가능하다. 무책임한 가짜뉴스의 늪에서 벗어나기 위해, 이제 우리 사회는 묵자의 서슬 퍼런 잣대로 언론의 기강을 바로잡고 그들에게 마땅한 무한 책임을 지워야 한다.