나소열 충남지사 예비후보 "송전선로 추가 건설 단호히 반대"

큰사진보기 ▲나소열 더불어민주당 충남지사 예비후보가 18일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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나소열 더불어민주당 충남지사 예비후보가 충남 관통 송전선로에 대한 반대 입장을 밝히고 나섰다.앞서 지난 국민의힘 공천관리위원회는 15일 충남도지사 후보에 김태흠 충남지사를 확정했다. 더불어민주당에서는 양승조 전 충남지사, 박수현 국회의원, 나소열 전 충남도 문화체육부지사가 충남지사 경선을 앞두고 있다. 더불어민주당은 18일까지도 충남도지사 경선 일정을 확정 짓지 않고 있다.이런 가운데 나소열 더불어민주당 충남지사 예비후보는 18일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 공약을 발표했다.이 자리에서 '충남 관통 송전선로' 문제에 대한 입장을 묻는 언론의 질문에 나 후보는 송전선로 추가건설에 반대한다는 뜻을 분명히 했다.한전은 최근 용인 반도체 산단 전기 공급 등 수도권으로의 전력 송전을 위해 전북 14개 시군구 중 13개에서 21개 노선 627km의 초고압 송전선로 건설을 추진 중이다. 또 충남에서는 15개 시군구 중에서 13개 시군이 송전선로 건설 후보지에 포함됐다.관련해 나소열 후보는 "지역에서 전기를 생산하고 에너지를 생산한다. 그러나 에너지조차도 수도권에 빨려 들어가는 구조로 지역이 희생되어 왔다. 이제는 충남이 더 이상 수도권의 부수적인 지역이 되어선 안된다. 에너지를 생산하는 지역에 기업이 찾아 오도록 해야 한다"고 강조했다.그러면서 "송전선로를 추가로 건설해서 전기를 수도권에 보내는 것은 단호히 반대한다. 이제 앞으로는 국가 균형발전이 이루어질 수 있도록 해야 한다. 에너지가 있는 지역으로 좋은 기업을 보내는 것이 국가의 중요한 역할이다. 지역에서도 (이 문제를 해결) 할 수 있는 역할을 찾아야 한다"고 강조했다.나소열 예비후보는 중앙 정부에도 ▲ 지역 문제를 지역에서 직접 해결할 수 있도록 지방 교부세 비율을 늘려 지방 정부 예산 자율성을 높일 것 ▲ 중앙 정부의 보조사업 최소화로 포괄 보조사업을 전환할 것 ▲ 획일적인 공모사업을 폐지하고 지방정부가 기획하는 주요사업에 대한 지원으로 전환할 것을 촉구했다.