전남경찰청, 선거사범 수사 상황실 설치... 신고자에 최고 2억 포상금

큰사진보기 ▲전남경찰청 선거사범 수사 상황실 설치 ⓒ 전라남도경찰청 관련사진보기

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전남경찰청은 6·3 지방선거와 관련해 선거사범 수사 상황실을 도경 및 도경 산하 22개 경찰서에 설치해 운영에 들어갔다고 18일 밝혔다.경찰은 이번 선거 기간 공무원 선거 관여, 흑색선전, 금품수수, 불법 단체동원, 선거폭력 등을 5대 선거범죄로 규정하고 집중 단속하기로 했다. 가짜뉴스 등 흑색선전의 경우 유권자 판단에 영향을 미칠 수 있으므로 신속하고 엄정하게 대응할 방침이다.또 인공지능(AI)을 활용한 가짜영상(딥페이크) 선거범죄의 경우, 온라인 매체 파급력과 맞물려 단기간 선거에 악영향을 미칠 우려가 있다고 보고, 전문 수사역량을 갖춘 도경 사이버범죄수사대에서 직접 수사하기로 했다.경찰은 올 10월로 예고된 검찰청 폐지와 중수청·공소청 신설 등으로 이번 선거 사범 수사가 사실상 경찰 중심으로 이뤄질 것으로 판단했다. 이에 따라 경찰은 축적된 선거 사건 수사역량과 전문성을 바탕으로 엄정 대응할 것이라고 밝혔다.모상묘 전남경찰청장은 "지방선거는 지방자치 실현을 위한 중요한 절차로, 깨끗하고 공정한 선거를 위해 경찰도 최선의 노력을 다할 것"이라며 "도민 여러분은 선거 불법행위를 알게 된 경우 112나 가까운 경찰서에 적극적으로 신고해달라"고 당부했다.경찰은 공직선거법에 따라 선거범죄 신고자에 대해서는 인적 사항 등 신분이 노출되지 않도록 철저히 보호하고, 선거범죄 신고·제보자에게는 최고 2억 원의 보상금이 지급될 수 있다는 점도 적극 홍보할 계획이다.