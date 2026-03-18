[사진] 봄비 머금은 붉은빛, 화엄사 홍매화는 지금

봄을 재촉하는 보슬비가 촉촉하게 대지를 적시는 18일 아침, 노란 물결이 일렁이는 산수유꽃 축제장으로 발걸음을 옮기기 전 구례 화엄사에 잠시 들렀습니다.
전국 각지에서 화엄사 홍매화의 붉은 자태를 애타게 기다리는 상춘객들을 위해, 매일 구례의 속살을 누비는 현지 가이드로서 가장 신선한 아침 풍경을 전하기 위해서입니다. 봄비 속에 깨어난 붉은 생명력. 이날 오전 8시 40분경 마주한 화엄사 홍매화의 개화율은 아직 10% 이내에 머물고 있습니다.
화려한 꽃구름을 기대했다면 조금 아쉬울 수 있는 수치지만, 빗물을 흠뻑 머금은 홍매화의 가지 위로 이제 막 수줍게 터지기 시작한 붉은 꽃망울들은 궂은 날씨 속에서도 강렬한 생명력을 뿜어내고 있었습니다.
만개했을 때의 압도적인 화려함과는 또 다른, 비 내리는 천년 고찰의 묵직한 고요함과 어우러져 차분하고 깊은 운치를 자아냈습니다.
다음 주말, 벚꽃과 함께 찾아올 붉은 절정
가장 궁금한할 만개 시기는 언제가 될까요. 오랜 시간 구례의 사계절을 안내해 온 경험에 비추어 볼 때, 화엄사 홍매화의 붉은 절정은 다음 주말 즈음이 될 것으로 예상됩니다.
마침 다음 주말은 구례 벚꽃 축제가 본격적으로 막을 올리는 시기입니다. 화엄사 홍매화의 강렬함과 섬진강변 벚꽃의 화사함을 동시에 눈에 담을 수 있는, 올봄 최고의 구례 여행 주간이 될 전망입니다.
당장 이번 주말에 구례를 찾는다면, 산수유꽃 축제장을 둘러본 후 화엄사에 들러 갓 깨어나는 홍매화의 청초함을 조용히 감상해 보길 권합니다.
반면, 붉게 타오르는 홍매화의 진면목을 제대로 감상하고 싶다면 일주일 뒤로 일정을 맞추는 것이 좋겠습니다. 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 봄은 어김없이 자신의 속도대로 구례를 물들이고 있습니다.