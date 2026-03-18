[사진] 봄비 머금은 붉은빛, 화엄사 홍매화는 지금

큰사진보기 ▲구례 화엄사 홍매화 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲구례 화엄사 홍매화 ⓒ 임세웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲구례 계척마을 산수유시목지 ⓒ 임세웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다.

​봄을 재촉하는 보슬비가 촉촉하게 대지를 적시는 18일 아침, 노란 물결이 일렁이는 산수유꽃 축제장으로 발걸음을 옮기기 전 구례 화엄사에 잠시 들렀습니다.전국 각지에서 화엄사 홍매화의 붉은 자태를 애타게 기다리는 상춘객들을 위해, 매일 구례의 속살을 누비는 현지 가이드로서 가장 신선한 아침 풍경을 전하기 위해서입니다. ​봄비 속에 깨어난 붉은 생명력. ​이날 오전 8시 40분경 마주한 화엄사 홍매화의 개화율은 아직 10% 이내에 머물고 있습니다.화려한 꽃구름을 기대했다면 조금 아쉬울 수 있는 수치지만, 빗물을 흠뻑 머금은 홍매화의 가지 위로 이제 막 수줍게 터지기 시작한 붉은 꽃망울들은 궂은 날씨 속에서도 강렬한 생명력을 뿜어내고 있었습니다.만개했을 때의 압도적인 화려함과는 또 다른, 비 내리는 천년 고찰의 묵직한 고요함과 어우러져 차분하고 깊은 운치를 자아냈습니다. ​​가장 궁금한할 만개 시기는 언제가 될까요. 오랜 시간 구례의 사계절을 안내해 온 경험에 비추어 볼 때, 화엄사 홍매화의 붉은 절정은 다음 주말 즈음이 될 것으로 예상됩니다. ​마침 다음 주말은 구례 벚꽃 축제가 본격적으로 막을 올리는 시기입니다. 화엄사 홍매화의 강렬함과 섬진강변 벚꽃의 화사함을 동시에 눈에 담을 수 있는, 올봄 최고의 구례 여행 주간이 될 전망입니다. ​당장 이번 주말에 구례를 찾는다면, 산수유꽃 축제장을 둘러본 후 화엄사에 들러 갓 깨어나는 홍매화의 청초함을 조용히 감상해 보길 권합니다.반면, 붉게 타오르는 홍매화의 진면목을 제대로 감상하고 싶다면 일주일 뒤로 일정을 맞추는 것이 좋겠습니다. ​비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 봄은 어김없이 자신의 속도대로 구례를 물들이고 있습니다.