김지호 성남시장 예비후보 "싸움으로는 성남 못 바꾼다... 이재명 정부와 협력해야"

큰사진보기 ▲김지호 성남시장 예비후보가 18일 현 시정 운영을 강하게 비판하며 "갈등과 대립으로는 성남의 미래를 만들 수 없다"고 목소리를 높였다. ⓒ 김지호 캠프 관련사진보기

"지금 성남에 필요한 것은 싸우는 시장이 아니라, 이재명 정부와 협력해 결과를 만들어내는 시장이다."

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김지호 성남시장 예비후보가 18일 현 시정 운영을 강하게 비판하며 "갈등과 대립으로는 성남의 미래를 만들 수 없다"며 이같이 밝혔다.김 예비후보는 이날 기자회견을 통해 성남이 중대한 전환점에 서 있다고 진단했다. 그는 "재개발·재건축, 지하철 노선 연장, 신규역 신설 등 핵심 사업은 중앙정부와의 협력이 없으면 단 한 발짝도 나아갈 수 없다"며 "지금은 정치적 메시지가 아니라 실질적인 성과를 만들어야 할 때"라고 밝혔다.특히 현 시정의 대응 방식에 대해 강한 문제의식을 드러냈다. 김 예비후보는 "정부 정책을 공개적으로 비판하고 전면 폐지를 주장하는 방식은 협상이 아니라 충돌"이라며 "이런 접근으로는 시민이 체감할 결과를 만들어낼 수 없다"고 지적했다.이어 "성남시장은 투쟁위원장이 아니다"라며 "정치적 갈등을 키우는 자리가 아니라 시민의 삶을 바꾸는 실행 책임자"라고 강조했다.김 예비후보는 성남의 정치적 위상도 언급하며 공세 수위를 높였다. 그는 "성남은 이재명 대통령을 배출한 도시로, 중앙정부와 협력할 수 있는 가장 강력한 기반을 갖고 있다"며 "그럼에도 불구하고 갈등으로 시간을 허비하는 것은 시민에 대한 책임을 저버리는 일"이라고 주장했다.김 예비후보는 "이재명 경기도지사 시절 비서관으로 도정 운영을 직접 경험했고, 당대표 시절에는 정무조정실에서 지방정부와 국회, 당을 잇는 역할을 수행했다"며 "말이 아닌 실행 가능한 협력 라인을 갖추고 있다"고 밝혔다.이어 "협력으로 결과를 만들겠다"며 "재개발·재건축을 속도감 있게 추진하고, 지하철 노선 연장과 신규역 신설을 반드시 현실로 만들겠다"고 공약했다.김 예비후보는 "성남의 미래는 이미 선택의 기로에 서 있다"며 "갈등과 대립으로 시간을 허비할 것인지, 협력으로 성과를 만들어낼 것인지 시민이 판단해야 한다"고 밝혔다.그러면서 "저 김지호는 이재명 정부와 함께 성남의 새로운 도약을 반드시 만들어내겠다"고 말했다.18일 기준, 성남시장 선거 예비후보로는 김병욱, 김지호, 임진기, 장지화, 조준현 총 5명이 등록했다.