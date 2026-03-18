▲송노섭 예비후보, "당진 대도약, 산업 대전환으로 이루겠다" 송노섭 더불어민주당 당진시장 예비후보가 18일 기자회견을 열고, 정체된 지역 경제의 돌파구로 '산업 대전환을 통한 당진시 대도약'을 제시했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲지지자들과 기념촬영을 하고 있는 송노섭 예비후보 ⓒ 방관식 관련사진보기

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송노섭 더불어민주당 당진시장 예비후보가 18일 기자회견을 열고, 정체된 지역 경제의 돌파구로 '산업 대전환을 통한 당진시 대도약'을 제시했다.최근 당진시가 주력인 철강산업의 침체와 산업구조의 한계로 인해 성장 동력을 잃어가고 있다고 진단한 송 예비후보는 "위기를 기회로 바꾸기 위해 산업 대전환, 서해안 물류 중심도시 구축, 생활 인프라 확충 등 '3대 로드맵'을 추진하겠다"고 밝혔다.이를 위해 송 예비후보는 산업위기 대응 특별지구 지정과 정의로운 전환 특구 지정을 최우선 과제로 꼽았다.여수, 포항 등 철강·화학 도시들이 지정받은 만큼 당진도 충분히 자격이 있다는 것이다. 이어 석탄화력발전소 폐쇄에 따른 피해를 최소화하기 위해 '정의로운 전환 특구'를 통한 고용 안정과 신산업 유치를 약속했다.기존 산업단지의 고도화 전략도 내세운 송 예비후보는 "석문국가공단 등 기존 산단에 AI를 도입해 스마트화하고, RE100(재생에너지 100% 사용) 산단으로 전환해 첨단 테크노밸리로 재탄생시키겠다"고 약속했다.끝으로 송노섭 예비후보는 "시정 비전을 '기본이 바로 서는 도시, 미래가 설레는 당진'으로 정했다"며 "산업 대전환을 통해 시민의 삶은 넉넉해지고 청년들이 꿈을 펼칠 수 있는 양질의 일자리가 넘치는 당진을 만들겠다"고 지지를 호소했다.