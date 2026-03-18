송노섭 예비후보 "당진 대도약, 산업 대전환으로 이루겠다"

송노섭 더불어민주당 당진시장 예비후보가 18일 기자회견을 열고, 정체된 지역 경제의 돌파구로 '산업 대전환을 통한 당진시 대도약'을 제시했다.
최근 당진시가 주력인 철강산업의 침체와 산업구조의 한계로 인해 성장 동력을 잃어가고 있다고 진단한 송 예비후보는 "위기를 기회로 바꾸기 위해 산업 대전환, 서해안 물류 중심도시 구축, 생활 인프라 확충 등 '3대 로드맵'을 추진하겠다"고 밝혔다.
이를 위해 송 예비후보는 산업위기 대응 특별지구 지정과 정의로운 전환 특구 지정을 최우선 과제로 꼽았다.
여수, 포항 등 철강·화학 도시들이 지정받은 만큼 당진도 충분히 자격이 있다는 것이다. 이어 석탄화력발전소 폐쇄에 따른 피해를 최소화하기 위해 '정의로운 전환 특구'를 통한 고용 안정과 신산업 유치를 약속했다.
기존 산업단지의 고도화 전략도 내세운 송 예비후보는 "석문국가공단 등 기존 산단에 AI를 도입해 스마트화하고, RE100(재생에너지 100% 사용) 산단으로 전환해 첨단 테크노밸리로 재탄생시키겠다"고 약속했다.
끝으로 송노섭 예비후보는 "시정 비전을 '기본이 바로 서는 도시, 미래가 설레는 당진'으로 정했다"며 "산업 대전환을 통해 시민의 삶은 넉넉해지고 청년들이 꿈을 펼칠 수 있는 양질의 일자리가 넘치는 당진을 만들겠다"고 지지를 호소했다.
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