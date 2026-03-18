이 대통령, 일본·카타르·사우디에 중동 대피 협조 감사 편지

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일 충남 아산 경찰대학에서 열린 2026년 신임 경위·경감 임용식에서 축사하고 있다. 2026.3.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

이재명 대통령이 최근 미국·이스라엘-이란 전쟁 상황 관련 위험 지역에 체류 중이던 한국 국민들의 대피에 도움을 준 일본, 카타르, 사우디아라비아에 감사 편지를 보냈다.강유정 청와대 대변인은 18일 서면 브리핑을 통해 이를 알렸다.그에 따르면 이 대통령은 다카이치 사나에 일본 총리에게 보낸 서한을 통해 우리 국민이 지난 11일 사우디아라비아 리야드와 지난 13일 오만 모스카트에서 일본 측 전세기를 이용해 위험 지역을 벗어나 대피할 수 있도록 협조해준 데 대한 감사를 전했다. 또한 지난 15일 우리 군 수송기를 통해 일본 국민이 함께 이동한 것에 대해서도 매우 뜻 깊게 생각한다고 밝혔다.이 대통령은 서한에서 그간 한일 양국이 여러 위기 상황에서 재외국민 보호를 위해 서로 도우며 협력했던 사실을 짚으면서, 2024년 9월 양국이 체결한 '제3국 내 재외국민 보호 협력에 관한 양해각서'를 바탕으로 외교당국과 현지 공관들이 긴밀히 소통하고 협력한 것을 높이 평가했다.특히 "양국의 우정이 이번 중동 지역에서의 협력으로 더 빛을 발하게 돼 기쁘다"며 "이러한 협력이 양국 국민 간의 우의와 신뢰를 더욱 깊게 만드는 기회가 될 것이다. 앞으로도 양국이 국민 생명과 안전을 지키는 데 있어 더욱 긴밀히 협력해 나가기를 기대한다"고도 전했다.타밈 빈 하마드 알 싸니 카타르 국왕에게는 감사 서한을 통해 지난 9일 도하에서 출발하는 민항기 긴급 항공편이 편성돼 우리 국민 322명이 안전하게 귀국할 수 있도록 각별한 관심을 가져준 데 대한 깊은 사의를 표했다.강 대변인은 "이 대통령은 한국과 포괄적 전략 동반자 관계에 있는 카타르의 이번 적극적인 지원이 양국 간의 긴밀한 관계를 보여주었다면서 앞으로도 협력 증대 방안에 대한 논의를 지속하기를 바란다고 밝혔다"고 전했다.모하메드 빈 살만 빈 압둘아지즈 알 사우드 사우디아라비아 왕세자에게 보내는 감사서한을 통해서는 최근 성공한 '사막의 빛' 작전 관련 협조에 고마움을 표했다. 앞서 정부는 지난 14일 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류하던 한국 국민 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본 국민 2명 등 총 211명을 우리 군 수송기에 태워 귀국시킨 바 있다.한편 이 대통령은 지난 8일 투르크메니스탄 대통령과 싱가포르 총리에게도 중동 체류 중이던 한국 국민들의 안전한 이동에 도움을 준 데 대해 감사 서한을 보낸 바 있다.