공립고 현수막 논란...무료봉고 타던 아이들, 마이바흐 타는 날 꿈꾸자?

큰사진보기 ▲대전의 한 공립 특성화고 교문 옆에 내건 현수막 ⓒ 클리앙 이용자 관련사진보기

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"학원도 아니고 학교에서 매단 현수막인데...어이가 없다."

"천민자본주의를 학교에서부터 가르치고 있네. 정말 역겨운 현실이다."

"무슨 차를 타든 성공적 인생이랑 정말 아무 관계 없는데..."

"오늘날 공교육이 얼마나 처참하게 무너지고 있는지를 보여주는 한 장의 사진이다."

대전의 한 공립 특성화고가 교문 옆에 "무료 봉고를 타던 아이들이 마이바흐를 타는 그런 날을 꿈꾸어 봅니다"란 글귀를 적은 현수막을 내걸었다. 마이바흐는 최고급 자동차 상표 이름이다. "무너진 공교육을 보여주는 속물적인 내용"이란 비판이 나온다.18일, <오마이뉴스>는 인터넷커뮤니티 '클리앙' 게시판에 올라와 있는 학교 현수막 사진을 살펴봤다. 이 현수막에는 학교 이름이 적혀 있다.이 사진을 게시판에 올린 이는 게시 글에서 "너무 속물적인 문구에 뭔가 특정 차종 비하 느낌이 날 수도 있을 거 같지만, 나름 재치있는 응원의 문구를 적어보려 한 거 같다"라고 적었다.그러나 댓글 대부분은 이 학교가 내건 문구를 비판하는 내용이었다.이 학교가 지난해 말에 내건 이 현수막 글귀를 만든 이는 A교감으로 확인됐다. 이 현수막은 18일 현재까지도 교문 옆에 여전히 내걸려 있는 것으로 알려졌다.A교감은 <오마이뉴스>에 "우리 학교는 변두리에 있어 학생 등하교를 위해 무료 봉고를 운영하고 있는 특성화고"라면서 "현수막 글자의 뜻은 지금은 어렵지만 열심히 공부하면 나중에는 경제적으로 윤택한 삶을 살 수 있다고 응원하는 것일 뿐이다. 마이바흐는 상징적, 비유적 의미였다"라고 설명했다. 그러면서 이 교감은 "우리가 학생들을 속물적으로 키울 마음은 전혀 없고, 현수막의 내용도 그런 의도가 전혀 아니다"라고도 했다.