한국자유총연맹, 기관 명칭 변경 포함 고강도 쇄신 돌입… 감사 기능도 대폭 강화

큰사진보기 ▲정치중립 결의대회에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. ⓒ 한국자유총연맹 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김병철 감사평가위원장 위촉 ⓒ 한국자유총연맹 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

한국자유총연맹이 정치적 중립성과 회계 투명성 강화를 내세운 대대적인 조직 쇄신에 본격 착수했다. 지난 6일 '쇄신 독립 선언'에 이어 17일 '정치중립 결의대회'와 정치중립관리센터 개소식을 잇따라 열며 쇄신 작업에 속도를 내고 있다.연맹은 이날 결의대회를 통해 과거의 오명을 털고 국민 신뢰를 회복하기 위한 구체적인 쇄신 방안을 공개했다. 70여 년간 국가 안보 단체로 활동해 온 조직의 체질 개선을 공식화한 것이다.이날 김상욱 총재는 인사말에서 '조직 명칭 변경'이라는 고강도 혁신안을 제시하며 주목을 받았다. 새로운 명칭에는 냉전적 대립을 넘어 '평화'와 '번영'이라는 미래 가치를 담을 예정이며, 공모 절차를 통해 국민과 회원 의견을 수렴해 최종 확정할 방침이다.정치적 개입을 차단하기 위한 내부 통제 장치도 강화된다. 연맹은 '정치중립관리센터'를 신설해 상시 감시 체계를 구축하고, 정치 관여 행위를 원천 차단하는 '워치독(Watchdog)' 기능을 운영할 계획이다. 현장에서는 정치중립관리센터 출범을 알리는 현판식도 함께 진행됐다.회계 투명성 확보를 위한 조치도 병행된다. 연맹은 '유리방 경영'을 도입하고 '국고보조금 횡령 제보센터'를 운영해 보조금 집행 전 과정을 공개·관리할 계획이다. 연맹은 "단 1원의 혈세 낭비도 용납하지 않겠다"고 강조하며 무관용 원칙을 분명히 했다.외부 감시 기능 역시 강화된다. 연맹은 외부 전문가를 위원장으로 하는 감사평가위원회를 설치해 감사의 독립성을 확보하고, 모든 사업에 대해 정치적 중립성과 공익성에 부합하는지 점검하는 상시 검증 체계를 마련할 방침이다.이날 취임한 김병철 감사평가위원장은 "지난 30여 년간 공직 기강을 바로잡고 국가 재정의 투명성을 확보하는 데 전념해 온 경험을 바탕으로, 연맹이 국민의 사랑을 받는 청렴한 단체로 거듭나도록 모든 역량을 쏟겠다"고 밝혔다.이어 세 가지 핵심 감사 원칙으로 ▲사업의 설립 목적 부합 여부 점검 ▲국고보조금 집행에 대한 무관용 원칙 적용 ▲내부 통제 체계 강화 등을 제시했다.김병철 감사평가위원장은 서울대 행정대학원과 미국 위스콘신대 공공정책대학원, 성균관대 행정대학원을 거쳤으며, 대통령 공직기강비서관실 행정관과 감사원 감사위원(차관급) 등을 역임한 행정·재정 분야 전문가다.김상욱 총재(職)는 이번 결의대회가 "단순한 간판 교체가 아니라 냉전 시대를 종식하고 공존과 상생의 미래로 나아가는 '미래지향적 국민운동단체'로 거듭나겠다는 결연한 의지"라고 강조했다. 이어 "성역 없는 쇄신의 칼날을 받아들여 국민께 사랑받는 연맹으로 다시 태어나겠다"고 밝혔다.연맹은 이번 결의대회와 정치중립관리센터 개소, 신임 감사평가위원장 위촉을 계기로 조직 전반의 쇄신을 지속해 나간다는 방침이다. 이번 개편이 선언에 그치지 않고 실질적인 변화로 이어질 수 있을지 주목된다.