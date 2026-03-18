직접 쓰레기 투기 감시에 나섰습니다

큰사진보기 ▲이동식 CCTV가 있어도 쓰레기 투기는 여전하다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲쓰레기 배출금지 경고판이 있지만 쓰레기가 쌓여 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲쓰레기 배출금지 장소라는 경고판이 무색하게 불법 쓰레기가 투기되고 있는 현장 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲쓰레기 배출금지 경고판은 이동식과 벽보식이 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

최근 집 앞 도로에 있는 쓰레기 투기 감시용 CCTV가 갑자기 사라졌다. 금천구가 한 달 전에 설치한 CCTV가 다른 장소로 이전한 것이다. 대신 거기에는 쓰레기를 투기하면 과태료를 징수한다는 금지 경고판이 설치됐다.집 앞에 CCTV가 설치된 것은 이곳에 생활쓰레기를 버리고 가는 사람이 많아 이들을 감시해 적발하자는 것이다. 금천구청에 확인해 보니 투기가 사라진 것 같아 CCTV를 다른 곳으로 치웠다는 것이다.하지만 구청의 답변과 달리 CCTV가 있을 때도 이곳에 쓰레기는 계속 투기되고 있었다. 투기자들은 CCTV 카메라가 없는 사각지대 방향에 쓰레기를 몰래 버리고 있었다. 일요일에는 통행을 방해할 만큼 쓰레기가 쌓였다.문제는 CCTV를 없애자 바로 그곳에 쓰레기가 다시 쌓이기 시작했다는 점이다. 예전 그대로 쓰레기장이 연출되고 있는 것이다. 투기자들에게 이곳은 이미 쓰레기 버리는 장소로 각인된 것이다.'깨진 유리창 이론'에 따라 한 사람이 쓰레기를 버리면 이어 다른 사람들도 함부로 쓰레기를 버리는 것이다. '남들도 버리는데 뭐' 생각하면서 죄책감은 사라지고 무질서는 확산되는 것이다.현재 내가 거주하는 독산3동과 4동에 6대의 '이동식 CCTV'가 있다. 투기장소를 따라 이동 설치하는데 부족하다고 한다. 이에 구청은 CCTV 예산을 확보해 더 많이 설치할 예정이라지만 우리가 이미 경험한 것처럼 그것이 근본적인 대안이 아니라는 것이다.쓰레기 투기금지 경고판도 효과가 없는 것은 마찬가지다. 이제는 거리와 골목마다 금지 경고판을 설치하지 않은 곳이 없다. 경고판을 비웃듯 옆에 날마다 쓰레기가 버려지고 있다. 동네가 ' 쓰레기 투기장'으로 여겨질 정도다.지난주 독산3동 주민자치회가 주관한 공론장에서도 주민들이 가장 심각한 동네 문제로 주차장 부족과 쓰레기 투기를 제시했다. 아파트가 아닌 노후주택이 많은 동네에서 두 사안 모두 주민들 간 불화와 갈등요인으로 작용하고 있는 것이다.한 주민은 "세 들어사는 임차인이 주차장을 새로 만들어 주지 않으면 집세를 깎아달라며 항의하는 어처구니없는 상황을 당했다 "고 주장했다. 또 "세 든 가구 중에 쓰레기를 제대로 분리배출하는 사람은 네 가구 중 하나에 불과하다"라고 토로했다.쓰레기 투기 상황은 난제 중 난제다. 분리배출 하지 않고 쓰레기를 섞어 버리는 것은 예사고 쓰레기 전용봉투를 사용하지 않아 주의를 주었다가 주민들끼리 분쟁이 벌어지기도 한다. 구청도 위반사항에 대해 과태료 딱지를 붙이지만 단속 효과는 미미하다.집 앞 쓰레기를 볼 때마다 마음이 심란해진다. 지나가는 행인들도 먹었던 음료수 컵을 눈치를 보다 쓰레기 위에 슬그머니 놓고 간다. 쓰레기 더미 위에 담배꽁초까지 버리면 화재가 발생할 수 있어 조마조마하다. 실제 몇 년 전 화재가 나기도 했다.구조적인 요인부터 해결해야 한다. 다가구주택이 밀집한 골목은 집 앞이라도 쓰레기를 내놓을 공간이 마땅히 없다. 쓰레기 투기 금지판이 있는 곳에 할 수 없이 쓰레기를 버림으로써 범법자가 되는 실정이다. 주민들 간에는 '눈치껏' 처리하는 것이 불문율이다.이에 주택이 밀집한 도로와 골목 일정한 곳에 아파트 쓰레기 집하장처럼 배출장소나 조그만 하치장을 별도로 마련해야 한다. 그렇지 않으면 쓰레기 환경 개선은 요원하다. 물론 주민들의 자발적 협조도 절실하다. 가장 중요한 것은 오후 6시 이후 정해진 시간에 쓰레기를 내놓고 쓰레기 전용봉투 사용을 지키는 것이다.나는 CCTV가 없어진 이후 매일 집 앞 무단투기된 쓰레기를 정리하고 있다. 그때그때 치우지 않으면 쓰레기가 쌓이는 것은 시간문제이기 때문이다. 한 지인은 우리 동네의 쓰레기 현실을 전해 듣고 주민들의 의식을 탓하는데 부끄럽고 창피했다.금천구청의 애로사항을 이해 못 하는 바 아니다. 쓰레기 투기 금지 경고판과 CCTV를 아무리 설치하고 불법 쓰레기를 뒤져 과태료를 징구해도 별 소용이 없기 때문이다. 쓰레기 감시 인력도 턱없이 부족한 실정이라고 한다.그래서 내 집 앞 쓰레기 무단투기는 내가 직접 감시하기로 했다. 적어도 내 집에 사는 사람들만이라도 깨끗한 동네환경을 만들어보자는 것이다. 이는 우리 집에 남들이 함부로 쓰레기를 버리지 못하도록 하는 자구책이기도 하다.