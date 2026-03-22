어르신 끼니 챙기고, 일자리 만들고, 지역 농산물 소비... 밥은 정치다

어르신의 하루 한 끼를 공공이 책임지겠다는 약속은 지난 총선과 대선에서 여러 차례 등장했습니다. 그러나 약속은 아직 현장에서 온전히 실현되지 못했습니다. 옥천에서는 '공동체식당’이라는 이름으로 다섯 개 면 단위에서 시범사업이 진행 중입니다. 먹거리 기본권을 보장하고, 지역 농산물의 생산과 소비를 연결하며, 지역 안에서 일자리를 만들어내는 구조로 확장될 가능성을 품고 있는 이 사업이 현장에서 어떤 모습으로 펼쳐지고 있는지 소개합니다.

큰사진보기 ▲이재명 당시 더불어민주당 대표가 2023년 12월 21일 오전 서울 영등포구 구립 큰숲 경로당에서 어르신들의 점심 식사 자리에 반찬을 놓고 있다. 이 대표는 어르신들과의 식사 자리를 마친 후 주5일 점심 제공 정책 간담회에 참석했다. ⓒ 국회사진취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충북 옥천군 농촌실활력플러스사업단이 먹거리 분야 활동가를 육성하기 위해 아카데미를 열었다. (사진제공 : 옥천신문) ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 푸드플랜종합계획을 발표한 충남 청양군은 생산·유통소비·복지를 잇는 선순환 체계를 강화하겠다고 밝혔다. 사진은 청양군 먹거리종합타운 전경 (사진제공 : 청양군) ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

월간옥이네 통권 105호

글·사진 이현경

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공동체 급식의 의미를 제대로 이해하기 위해서는x '먹을거리 기본권'을 살펴볼 필요가 있다. 공동체 급식은 먹을거리 기본권을 실현하기 위한 하나의 실천 모델이기 때문이다. 그동안 먹거리 문제는 시민이 누려야 할 권리라기보다, 굶지 않게 하는 데 초점을 둔 시혜적 구호에 가까웠다.먹거리 안전에 대한 국민적 관심이 높아지는 가운데 학교 무상급식 논쟁이 2010년 지방선거의 핵심 쟁점으로 떠오르며 먹을거리 기본권 개념이 사회적으로 확산됐다. 이 논쟁은 도움이 필요한 이들에게만 선별적으로 급식비를 지원할 것인지, 아니면 급식을 모든 학생이 차별 없이 누려야 할 권리로 볼 것인지를 둘러싼 정책적 선택의 문제였다. 결국 학교 무상급식은 시민의 선택을 받았고, 먹을거리는 차별 없이 보장돼야 한다는 권리의 개념이 자리 잡게 됐다. 먹을거리는 더 이상 개인이 오롯이 책임져야 할 문제가 아니라, 공공이 보장해야 할 기본권이 된 것이다.먹을거리 기본권 선언은 중앙정부보다 지역에서 먼저 시작됐다. 관련 조례를 제정한 지방자치단체만 100곳이 넘는다. 충북 옥천군의 경우 2023년 푸드플랜 2기(먹거리 종합계획, 2023~2027)를 수립하면서 '먹거리 복지'를 주요 의제로 공식화했다. 기존 먹거리 정책을 먹을거리 기본권의 관점에서 재점검하고, 먹거리 돌봄을 위한 구체적인 사업을 새롭게 발굴해야 한다는 점이 푸드플랜 2기의 핵심 방향이다.보고서에 따르면, 옥천군의 먹거리 취약계층은 2021년 기준 전체 인구의 약 10%에 달하는 것으로 추정된다. 전체 인구는 감소하는 추세임에도 불구하고 기초생활보장 수급자가 증가하면서, 먹거리 취약계층 역시 함께 늘어난 것으로 분석됐다. 실제로 먹거리 취약계층 비율은 2017년 6.8%에서 2021년 9.9%로 증가했으며, 이는 충청북도 평균(6.9%)보다 높은 수준이다. 5천명 가까이 되는 주민이 건강한 식사를 할 권리로부터 멀어져 있는 셈이다.같은 보고서에서 실시한 소비자 인식 조사에서는 먹거리 보장 정책의 필요성에 대해 응답자의 86.4%가 '필요하다'고 답했다. 취약계층을 위한 정책 방식으로는 ▲꾸러미 형태의 정기적인 식재료 지원(37%) ▲식료품 구입 쿠폰 지급(36%) ▲체계적인 영양·건강 관리(11.6%) ▲먹거리 지원시설을 통한 식사 제공(7.9%) 순으로 나타났다.고령화율이 높은 농촌지역에서 특히 주목해야 할 먹거리 취약계층은 고령자다. 옥천군의 65세 이상 인구는 전체의 30%를 넘어섰고, 면 단위로 들어가면 절반에 육박하는 곳도 적지 않다. 홀몸노인 비율 역시 증가하는 추세다. 2021년 기준 옥천군의 홀몸노인은 전체 노인의 19.6%를 차지하며 증가세가 이어졌다. 더욱이 홀몸노인 5명 중 1명은 우울증 고위험군으로 분류되고 있다(2020년, 옥천군보건소).주목할 점은 홀몸노인이 '혼자임을 가장 크게 체감하는 순간'이 바로 식사를 할 때라는 사실이다. 혼자 밥을 차리고 먹고 치우는 과정 자체가 큰 부담으로 작용하기 때문이다. 실제로 홀몸노인 5명 중 4명은 만성질환을 앓고 있어 약 복용을 위해 식사를 해야 함에도, 조리와 정리의 번거로움을 줄이기 위해 밥과 김치, 장국 정도로 끼니를 때우는 사례가 흔하게 확인된다.먹을거리 기본권이 '누구나 건강한 식사를 할 권리'라면, 공동체 식당은 그 권리를 가장 일상적인 방식으로 실현하는 공간이다. 옥천군은 농촌 신활력플러스 사업을 통해 이러한 모델을 지역에 구현하고자 했다. 그 일환으로 공동체 식당 운영 예산을 마련해 현재 군북면, 동이면, 안남면, 청산면, 청성면 등 5개 면에서 사업이 운영되고 있다. 면 단위별로 운영 조직이 구성됐으며, 국과 반찬, 간식을 포함한 다섯 가지 이상의 '완전조리식'을 만들어 경로당 단위로 배달하고 있다. 완전조리식 제공은 조리 과정의 부담을 줄여 고령층의 참여도를 높이고, 균형 잡힌 식단을 통해 규칙적인 식사를 유도함으로써 건강 관리에도 긍정적인 영향을 미친다.여기에 더해 경로당에서 함께 식사를 하는 과정은 단순히 식사를 제공하는 것을 넘어 사회적 관계를 회복하는 계기로 작용한다. 자연스러운 교류를 통해 고립감을 완화하고 정서적 안정을 돕는 것이다. 한 마디로 경로당 식사 자리는 하나의 '돌봄의 장'으로 기능하는 셈이다. 식사에 나오지 않거나 평소와 다른 모습을 보이는 주민을 주변 사람들이 빠르게 인지할 수 있어, 위기 상황을 조기에 발견하고 대응할 수 있다. 돌봄을 이야기할 때 먹거리 기본권이 함께 논의되는 이유는 여기에 있다.올해는 통합돌봄을 본격적으로 실현하는 원년이다. 지역마다 통합돌봄 정책을 의무적으로 추진해야 한다. 통합돌봄에서 의료·주거·먹거리는 핵심 의제로 다뤄지는데, 먹거리 돌봄의 중요성이 강조되면서 관련 사업은 확대될 것으로 예상된다. 그러나 문제는 이러한 사업들이 지역의 먹거리 종합계획과 충분히 연계되지 못하고 있다는 점이다.'옥천군 먹거리 보장 기본 조례'를 보면, 군민에게 안전한 먹거리를 보장하기 위해 생산-가공-분배-소비-음식물 폐기까지 이어지는 지역 먹거리 선순환 체계를 구축해야 한다고 명시하고 있다. 이는 먹거리 정책이 단순한 지원 사업을 넘어, 지역 내 순환 구조 속에서 설계돼야 한다는 것을 의미한다.공동체 식당 역시 이 같은 순환 체계 안에서 이해될 필요가 있다. 지역에서 생산된 농산물을 활용해 건강한 식사를 만들고, 이를 먹거리 취약계층에게 제공하는 구조를 갖춰야 하기 때문이다. 즉 공동체 식당은 단순한 식사 제공이 아니라, 지역 먹거리 순환 체계에서 소비를 담당하는 핵심 거점인 셈이다.하지만 현재의 먹거리 돌봄 사업은 이러한 연결 구조를 충분히 반영하지 못한 채 개별 사업 중심으로 추진되는 경향이 있다. 옥천군 신활력플러스사업단 역시 공동체 식당별 지역산 식재료 사용 비율을 50%까지 끌어올리는 것을 목표로 했지만 이를 달성하지 못했다. 먹거리 순환 체계가 제대로 작동하려면 생산·가공·유통이 함께 맞물려야 하지만 실제 현장에서는 생산과 가공 단계에서 한계가 드러났기 때문이다.이 같은 문제는 옥천군 푸드플랜 2기 보고서에서도 확인된다. 공동체 식당 이전에 추진된 공공급식‧학교급식 차액지원 사업과 어린이집 아동 급‧간식 지원 사업에서도 공통적으로 "관내 친환경 농산물의 품목 다양성 부족하다", "농산물과 가공품의 종류가 다양하지 않아 공급에 한계가 있다"는 점이 지적됐다.또한 공공급식을 추진하는 과정에서 가장 큰 애로사항으로 '식재료의 안정적 조달' 문제가 꼽혔으며, 먹거리 순환 체계 구축을 위해서는 '로컬푸드 직매장의 품목 다양화'가 우선적으로 필요하다는 응답이 많았다. 결국 먹거리 돌봄 정책이 효과를 발휘하기 위해서는 소비 영역에 해당하는 공동체 식당만 확충하는 것으로는 한계가 있으며 이를 뒷받침할 생산 체계를 갖춰야 한다.옥천 내 상위 10대 생산 품목을 보면 벼, 복숭아, 포도, 배추, 떫은감, 감자, 깻잎, 옥수수, 고구마, 사과 등으로 나타난다. 10개 품목이 차지하는 생산량은 61.7%에 달한다. 이중에서도 벼와 과실류가 차지하는 비중이 크다. 주민들의 식탁에 주로 올라가는 곡류, 두류, 채소류의 자급률은 상당히 낮다는 의미다. 이러한 생산 구조의 불균형은 먹거리 돌봄과 공공급식 확대 과정에서 중요한 제약으로 작용한다. 필요한 식재료를 안정적으로 확보하지 못하면 지역 내 선순환 체계는 작동하기 어렵기 때문이다.결국 선순환 체계를 탄탄하게 가져가기 위해서는 단순한 생산 확대가 아니라 수요에 기반한 '계획생산' 체계로의 전환이 필요하다. 먹거리 정책 선도지역으로 손꼽히는 충남 청양군의 경우 상시인력 3명의 기획생산조직 전담팀을 두고 1200농가를 기획생산농가로 관리하고 있는데 이를 주목할 필요가 있다.계획생산을 위해서는 무엇보다 연별·월별 식재료 사용량을 분석한 기초 데이터가 축적돼야 한다. 학교급식이나 복지시설 중심의 공동급식은 상대적으로 이용자와 공급량이 일정해 데이터를 축적하기에 유리한 구조를 갖고 있다. 이를 기반으로 지역 내 수요를 정밀하게 파악해야 하는 것이다.공동체 식당 역시 마찬가지다. 시범사업 지역부터 식재료 사용 패턴을 체계적으로 기록해 나가야 한다. 축적된 데이터를 바탕으로 필요한 품목이 지역에서 생산할 수 있도록 계약재배 농가를 조직하고, 생산과 가공, 유통이 유기적으로 연결되는 구조를 설계해야 한다.학교급식, 공공급식, 공동체 급식이 각각 별도의 계획생산 체계를 갖는 방식은 공급의 비효율과 품목 편중을 심화시킬 수 있다.선도적으로 먹거리 정책을 추진하는 지역에서는 생산·가공·유통·급식을 하나의 흐름으로 관리하는 '통합 먹거리센터'를 중심으로 정책을 추진하고 있다. 결국 먹거리 기본권을 보장한다는 것은 단순히 취약계층에게 식사를 제공하는 것을 넘어, 지역에서 생산된 먹거리가 지역 안에서 소비되는 순환 구조를 만드는 일이다.옥천 공동체 식당은 신활력플러스사업이 진행되는 동안 운영되는 한시 사업이다. 사업단이 확보한 예산은 올 상반기가 끝이다. 공동체 식당의 효용감을 주민들로부터 쉽게 확인할 수 있지만 시범사업을 계속 이어가겠다는 지자체의 의지는 읽을 수 없는 상황이다. 식비와 인건비 등 예산에 대한 부담을 호소하고 있다. 공동체 식당에 앞서 '마을공동급식' 사업을 성공적으로 진행한 사례를 바탕으로 '농업인 마을공동급식조례'를 개정해 부식비 등 지원 범위를 확대하기 위해 조례 개정도 시도됐지만, 예산 부담을 이유로 번번이 무산됐다. 공동체 식당 역시 같은 한계를 반복하고 있는 셈이다.사업단에 따르면 공동체 식당의 월평균 운영비는 약 1천만 원(식재료비 650만 원, 3인 기준 인건비 300만 원, 소모품비 50만원) 수준이다. 주식인 쌀은 별도의 양곡 지원을 통해 충당되고 있다. 만약 노인복지관 등 복지시설이 부족한 면 단위 8곳에 공동체 식당을 운영할 경우, 연간 약 9억8천만 원(1천만 원x12개 월x8개 면)이 필요하다. 옥천읍까지 확대해 전면 시행할 경우에도 약 20억 원 규모로 추산된다.공동체 식당은 2천명이 넘는 먹거리 취약계층의 기본적인 식사권을 보장하는 동시에, 일자리가 부족한 면 단위에 안정적인 일자리를 만들고, 지역 농산물의 소비를 확대하는 효과를 갖는다. 복지, 일자리, 지역경제를 동시에 살리는 정책이라는 점에서 단순한 지출이 아니라 투자로 볼 필요가 있다. 지자체가 부담을 이유로 사업 지속을 망설이고 있는 지금, 공동체 식당이 가진 사회적 가치와 정책 효과를 어떻게 평가할 것인지에 대한 질문이 필요하다. 이 사업이 과연 감당하기 어려운 비용인지, 아니면 반드시 지속해야 할 공공투자인지에 대한 판단이 요구되는 시점이다.반드시 공동체 식당의 형태가 아니더라도 옥천군은 '경로당 급식' 실행안을 고민해야 한다. 경로당 급식은 지난 총선에서 여야를 막론하고 공통적으로 제시된 정책이다. 더불어민주당은 주 5일 급식 지원을, 국민의힘은 주 7일 급식 지원을 공약으로 내세웠다. 당시 민주당 대표였던 이재명 대통령 역시 경로당 급식을 주요 정책으로 제시한 바 있다. 이는 단순한 지역사업이 아닌, 국가 차원의 복지 과제로 이미 공감대가 형성돼 있음을 보여준다.제도적 기반도 마련됐다. 경로당 급식 추진을 위해 노인복지법이 개정되면서 경로당별 부식비 지원 근거가 마련됐고, 노인 일자리 및 사회활동 지원에 관한 법률에는 급식 운영에 필요한 인력을 우선 배치할 수 있는 조항이 포함됐다. 또한 보조금 관리법 시행령 개정을 통해 경로당 냉·난방비, 양곡비, 부식비를 보조금으로 지원할 수 있는 길도 열렸다. 그동안 경로당 급식의 가장 큰 걸림돌이었던 재정 집행 문제까지 해소된 셈이다.이처럼 법적 근거는 이미 완비됐지만, 옥천군은 아직 구체적인 실행 검토에 착수하지 않은 상태다. 보건복지부의 세부 지침을 기다리고 있다는 입장이지만, 정책 여건이 갖춰진 상황에서 준비조차 늦어지는 것은 아쉬운 대목이다.이에 반해 발 빠르게 움직인 지역이 있어 눈길을 끈다. 청양군, 제천시, 거제시, 강릉시 등은 이미 경로당 급식을 시행 중이다. 일부 지역은 부식비를 현금으로 지원하는 방식, 또 다른 지역은 식재료를 현물로 제공하는 방식을 택하고 있다. 청양군의 경우 조리가 가능한 경로당에는 식재료를 제공(150개소)하고, 그렇지 않은 곳에는 완전 조리식(50개소)을 공급하는 이원화 모델을 운영하고 있다. 특히 지역 농산물을 활용한 현물 지원을 통해 급식과 지역 농업의 선순환 구조를 만들어가고 있다는 점이 주목된다.농촌 지역의 고령화가 빠르게 진행되는 현실을 고려하면, 경로당 급식은 선택이 아니라 필수에 가까운 정책으로 자리 잡고 있다. 단순한 식사 제공을 넘어 노인의 건강, 사회적 관계, 지역경제까지 연결되는 복합적인 효과를 갖기 때문이다. 오는 6월 지방선거에서 주요 의제로 다뤄질 가능성이 높은 배경이기도 하다.먹거리 기본권 보장과 지역 농업 선순환체계 구축에 대한 정부 차원의 책임이 요구되기도 한다. 경로당 급식 지원 사례에서 확인되듯, 현재 먹거리 정책은 지역 간 격차가 크고 지자체장의 의지에 따라 사업의 추진 여부와 수준이 크게 달라진다. 동일한 복지 수요가 존재함에도 어디에 사느냐에 따라 지원 여부가 달라지는 구조가 고착되고 있는 것이다. 더군다나 정부 역시 경로당 급식 관련 예산을 별도로 확보하지 못한 것은 마찬가지다. 관련 법안을 정비해 국가와 지자체의 책임을 명시하고 필요한 예산을 확보할 수 있어야 한다는 목소리로 이어지게 된 것은 이 때문이다.'먹거리기본법' 제정 논의는 이미 시작됐다. 이원택 의원(2024년), 전종덕 의원(2025년), 신장식 의원(2025년)이 각각 대표 발의한 법안이 22대 국회에 제출된 상태다. 법안별로 세부 내용에는 차이가 있지만, 먹거리 접근권 보장, 먹거리 자급력 강화, 지역 기반의 먹거리 선순환체계 구축이라는 큰 방향에서는 공통된 문제의식을 담고 있다.특히 주목할 점은 국가 차원의 종합전략 수립을 의무화했다는 것이다. 법안은 국가먹거리종합전략을 마련하고 이를 총괄할 주체로 국무총리를 명시하고 있다. 현재 먹거리 정책이 돌봄 영역은 보건복지부, 생산과 유통은 농림축산식품부 등으로 분산돼 있는 만큼 부처 간 정책을 조정하고 통합할 수 있는 컨트롤타워가 필요하다는 요구가 지속적으로 제기되고 있다.또한 민·관 협력과 정부·지자체 간 협력 체계를 구축하기 위해 국가먹거리위원회를 설치하고, 이를 중심으로 종합전략과 기본계획을 수립하도록 한 점도 눈여겨 볼만하다. 이 또한 먹거리 정책을 단순한 복지나 농업 정책이 아닌, 국가 차원의 통합 정책으로 전환하려는 시도로 볼 수 있다.