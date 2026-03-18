[주장] 다주택 정책은 '보유 수' 아닌 '공급 기여 여부'로 판단해야

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 건축가(건축사)입니다.

주택가격은 개인의 자산 문제에 그치지 않는다. 그것은 사회 구조를 바꾸고 정치지형을 흔들며, 국가의 미래에까지 영향을 미친다. 주거는 사적인 선택의 영역이면서 동시에 공공질서의 기반이며, 국가·사회적 관점에서 보면 가장 공공성이 강한 건축 유형이다. 이 점을 정부가 명확히 인식하지 못할 때, 주거정책은 필연적으로 혼란에 빠진다.우리나라 주거정책이 대체로 실패를 거듭한 것은 무엇보다 정부 입장이 뚜렷하지 않았고, 현상을 정의하는 데 있어 납득할 수 없는 인식적 오류가 뒤섞인 까닭이다. 그 대표적인 사례가 다주택자에 대한 규정이다. 그간 다주택 보유를 옹호하는 논거로 '민간 임대주택 공급자론'이 제시되어 왔다. 정부가 충분한 공공임대주택을 공급할 여력이 부족한 상황에서 민간 다주택자가 그 공백을 메우고 있다는 주장이다. 지난 정부의 관료들 역시 이 논리에 동의했다. 그러나 여기에는 철저한 구분이 필요하다.'단순 매입형 다주택자'는 이미 건설되었거나 공급이 예정된 기존 주택을 시장에서 매입해 점유할 뿐이다. 이러한 투자와 투기에 의한 가수요는 불필요한 수요 경쟁을 과열시키고, 1주택 매입 기회를 희소화하며, 거주 안정성이라는 공공적 목표를 훼손한다. 반면, 다세대 다가구 등 신축을 통해 신규주택을 공급하는 '공급형 다주택자'는 실질적인 주택 공급자 역할을 수행한다. 동네의 개인이나 기업 단위에서 일정한 땅을 개발해 주거공간으로 창출하는 유형이다.따라서 다주택 관련 정책은 '보유 수'가 아니라 공급 기여 여부를 기준으로 판단해야 한다. 주택 공급에 기여하지 않는 단순 매입형 다주택자에 대해서는 고율의 보유세를 적용하는 현 정책 방향은 유지돼야 한다. 이와 달리, 다세대·다가구 등 신규 주택을 공급하고 안정적인 임대료 체계로 운영하는 공급형 다주택자에 대해서는 세제 등 정책적 동력을 부여하여 민간의 주택공급 기능을 보장해야 한다. 이러한 구분 없이 무조건적으로 다주택자의 보유세를 강화하는 것은 민간의 주택 공급자 역할에 대한 '공공기여'를 평가하지 않는 것이다.규제를 앞둔 당장의 다주택자에 대한 유형 구분과는 별개로, 향후 공급형 다주택자의 건축 행위와 운영방식에 대해서는 명확한 관리 기준이 요구된다. 주택 설계의 질을 높이기 위한 디자인 관리와 전세 사기 등을 예방 하기 위한 계약의 투명성은 현재보다 현저히 강화돼야 한다. 이를 통해 단순히 가구나 세대수를 채운 부동산 보유에서 벗어나 '건축으로서의 주거'라는 인식 전환을 유도하고, 건축물 자체의 성능과 공간의 질을 확보함으로써 거주 안정과 주거환경 개선이라는 공공적 목표에 실제로 기여해야 한다.정부는 주거권에 대한 헌법적 의무를 분명히 인식하고, 다양한 정주환경과 거주 공간이 시도되는 '건축으로서의 주거정책'을 추진해야 한다. 1가구 1주택 원칙 아래 다주택자에 대한 규제는 철저히 유지하되, 이제는 '몇 채를 보유했는가'라는 수치적 기준을 넘어, 공급형 다주택자의 공공기여를 평가하는 체계로 전환돼야 한다. 이 과정에서 '어떤 주거 환경을 공급하는가'라는 질적 기준을 정책의 핵심으로 삼고, 주택 공급에 기여하는 이들을 정책적 파트너로 정의해야 한다. 건축적 완성도와 주거의 공공성에 대한 명확한 사회적 책임 기준이 제시될 때, 주택은 시민의 존엄을 지키는 삶의 공간으로 기능할 수 있다.