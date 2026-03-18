급식실 노동자 폐암 예방 협약, 세종시 학교 10곳 중 7곳 '미이행'

큰사진보기 ▲전국학교비정규직노동조합 세종지부는 17일 오전 10시 30분, 고용노동부 세종지청 앞에서 기자회견을 열고 세종시교육청의 명백한 단체협약 위반 행위를 규탄하며 진정서를 제출했다. ⓒ 학비노조 세종지부 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시 내 학교 10곳 중 7곳 이상이 급식실 안전 관련 단체협약을 이행하지 않았다는 지적이 나오면서 노동계가 반발하고 있다. 급식실 노동자의 폐암 위험이 지속적으로 제기되는 가운데 교육당국의 관리·감독 부실 논란도 확산되는 분위기다.전국학교비정규직노동조합 세종지부(지부장 강현옥)는 지난 17일 오전 고용노동부 세종지청 앞에서 기자회견을 열고 세종시교육청의 단체협약 위반을 규탄하며 진정서를 제출했다.노조에 따르면 노사는 2025년 2월 급식실 노동자의 폐암 산재와 안전사고 예방을 위해 '조리실 후드 및 홀 바닥 연 2회 전문업체 위탁 청소'를 골자로 한 단체협약을 체결했다. 그러나 1년이 지난 현재, 현장에서는 협약이 사실상 이행되지 않고 있는 것으로 나타났다.세종시교육청 점검 결과를 토대로 노조가 재구성한 자료에 따르면, 전체 151개 학교 가운데 117개교(77.5%)는 전문업체 후드 청소를 한 차례도 실시하지 않았다. 협약 기준인 연 2회를 모두 이행한 학교는 5개교(3.3%)에 그쳤다.일부 학교에서는 관련 예산을 편성하고도 온수기 구매나 화장실 수리비 등 다른 용도로 전용하거나, 시설 규모 등을 이유로 집행하지 않은 사례도 있었다고 노조는 주장했다.노조는 이를 두고 "조리흄으로 인한 폐암 위험에 노동자를 방치하는 행위"라고 비판했다. 조리흄은 튀김·볶음 등 고온 조리 과정에서 발생하는 미세입자와 유해가스의 혼합물로, 폐암 등 중대 질환의 원인 물질로 지목된다.행정 책임을 둘러싼 공방도 이어지고 있다. 노조는 세종시교육청이 2025년 5월 지침에서 단체협약 이행 사업과 기존 시설지원 사업을 별개로 명시해놓고, 최근에는 이를 동일 사업으로 해석하며 책임을 회피하고 있다고 주장했다.강현옥 세종지부장은 "단체협약은 폐암과 근골격계 질환에 노출된 급식실 비정규직 노동자들의 생존권을 지키기 위한 최소한의 안정 장치"라며 "이를 제대로 이행하지 않는 것은 노조법을 정면으로 위반하는 행위"라고 비판했다.연대 발언에 나선 이영남 민주노총 세종충남본부 부본부장은 고용노동부의 감독 부실과 책임을 강조하며 "노동자가 폐암으로 고통받는 상황에서 감독이 제대로 작동하지 않는다면 국가가 책임을 방기하는 것"이라고 지적했다.김선기 전국대학노조 고려대학교지부 부지부장은 "급식실이 더 이상 위험을 감내하는 일터가 되어서는 안 된다"며 "노동자의 피와 눈물로 만들어진 단체협약이 행정 편의에 의해 무시된다면 이는 노동 존중 사회를 부정하는 행위와 다르지 않다"고 밝혔다.장일균 전국화학섬유식품산업노동조합 KCC 세종지회장도 "산업 현장에서 안전을 요구하는 것은 기본권"이라며 "협약 불이행은 노동자를 위험에 노출시키는 행위"라고 말했다.노조는 기자회견 직후 고용노동부에 세종시교육청 부교육감 등을 상대로 진정서를 제출했다. 요구 사항은 ▲단체협약 위반에 대한 조사 및 처벌 ▲전 학교 연 2회 전문업체 위탁 청소 이행 ▲급식실 안전보건 대책 전면 재수립 등이다.이번 사안은 학교 급식실 산업안전 문제를 넘어, 노사 합의 이행과 공공기관 책임성 문제로까지 확산될 가능성이 있다는 점에서 주목된다.