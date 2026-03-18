검찰 권력의 시대를 넘어... 이제 우리 앞에 놓인 과제

검찰개혁을 두고 정치권 안팎에서 여러 의견이 나오고 있습니다. 이에 오마이뉴스는 검찰개혁에 대한 다양한 의견을 소개합니다.

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 17일 오전 서울 여의도 국회 당대표회의실에서 검찰개혁 관련 긴급 기자회견을 열어 "국민들께서 많이 우려하고 걱정했던 독소조항을 삭제하고 수정했다"라며 "중대범죄수사청(중수청)·공소청 법안은 당정청 협의안대로 오는 19일 본회의에서 처리하겠다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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17일 민주당 정청래 대표가 발표한 검찰개혁 협의안은 단순한 법률 수정이나 제도 보완의 차원을 넘어선다. 이는 한국 현대 정치에서 오랫동안 누적되어 온 권력 구조의 불균형을 바로잡고, 민주주의의 근본을 다시 세우려는 역사적 전환점이라 할 수 있다. 우리는 지금 '검찰개혁'이라는 단어를 단순한 정치 구호가 아니라, 국가 권력의 작동 방식을 재설계하는 중대한 과제로 바라보아야 한다.대한민국에서 검찰은 오랜 시간 동안 수사권과 기소권을 동시에 행사해 왔다. 이는 세계적으로도 드문 구조이며, 그만큼 강력한 권한이 한 기관에 집중되어 있음을 의미한다. 수사를 시작하고, 수사를 지휘하며, 수사를 종결하고, 그 결과를 토대로 기소까지 결정하는 구조는 본질적으로 견제받기 어렵다. 이러한 구조 속에서 검찰은 때로는 정의의 수호자로 기능했지만, 동시에 권력 남용과 정치 개입 논란에서 자유롭지 못했다.이번 개혁안의 핵심인 '수사와 기소의 완전한 분리'는 바로 이 지점에서 출발한다. 권한을 나누고 서로를 견제하게 함으로써 권력의 오남용을 방지하는 것은 민주주의의 가장 기본적인 원리다. 입법·행정·사법의 삼권분립이 그러하듯, 수사와 기소 역시 분리되어야 공정성이 확보될 수 있다. 이 원칙은 특정 정권이나 특정 정치 세력의 이해관계를 넘어서, 제도 자체의 정당성을 강화하는 방향이다.특히 주목할 점은 공소청 검사의 수사 개입 여지를 원천적으로 차단했다는 것이다. 그동안 검찰개혁 논의에서 가장 큰 논란 중 하나는 '이름만 바뀐 검찰'이 될 수 있다는 우려였다. 수사권을 형식적으로 분리하더라도, 실제로는 공소청 검사가 수사에 영향력을 행사할 수 있다면 개혁의 실질은 사라진다. 이번 협의안은 이러한 우려를 반영해 수사 지휘와 개입의 통로를 제도적으로 차단했다. 이는 단순한 문구 수정이 아니라, 권력 구조를 실질적으로 변화시키는 핵심 조치다.또한 검찰의 지위를 '특권적 권력기관'이 아니라 '행정 공무원'으로 명확히 한 점 역시 중요한 변화다. 그동안 검찰은 사실상 독립된 권력처럼 기능해 왔다. 인사, 조직, 권한 행사에서 일반 행정 체계와는 다른 독자적 영역을 형성하며, 때로는 민주적 통제의 사각지대에 놓이기도 했다. 그러나 민주주의 국가에서 어떤 권력도 통제 밖에 존재할 수 없다. 검찰 역시 국가 공무원 체계 안에서 책임과 규율을 따라야 한다는 원칙은 지극히 상식적이면서도, 그동안 실현되지 못했던 과제였다.이번 개혁안이 가지는 또 하나의 의미는 '조율된 개혁'이라는 점이다. 이재명 대통령을 중심으로 당·정·청이 긴밀하게 협의하여 하나의 안을 도출했다는 것은 정치적 안정성과 실행 가능성을 높이는 요소다. 개혁은 방향만 옳다고 해서 성공하지 않는다. 다양한 이해관계를 조정하고, 현실적인 우려를 반영하며, 사회적 합의를 넓혀갈 때 비로소 지속 가능한 제도로 자리 잡는다.실제로 이번 협의안은 강경 개혁론과 신중론 사이의 긴장을 일정 부분 해소하려는 시도로 읽힌다. 독소 조항으로 지적된 부분을 삭제하고, 과도한 권한 확대 가능성을 줄이면서도, 수사·기소 분리라는 핵심 원칙은 유지했다. 이는 개혁의 본질을 훼손하지 않으면서도 사회적 수용성을 높이려는 정치적 선택이다. 일부에서는 이를 '후퇴'로 비판할 수 있지만, 제도 개혁은 언제나 단계적이고 점진적인 성격을 띤다. 중요한 것은 방향성과 실질적 변화다.물론 반대 의견도 존재한다. 검찰의 수사 역량이 약화될 수 있다는 우려, 새로운 기관 간의 갈등과 비효율 가능성, 그리고 정치 권력이 수사기관에 더 큰 영향을 미칠 수 있다는 비판 등이 그것이다. 이러한 문제 제기는 결코 가볍게 넘길 수 없다. 오히려 개혁이 성공하기 위해 반드시 검토하고 보완해야 할 지점들이다.그러나 여기서 분명히 해야 할 것은, 현재의 구조가 완전하지 않다는 사실이다. 개혁이 필요한 이유는 기존 시스템이 이미 여러 한계를 드러냈기 때문이다. 완벽한 제도는 존재하지 않지만, 더 나은 제도를 향해 나아가는 것은 민주주의 사회의 당연한 과제다. 위험 가능성을 이유로 변화 자체를 거부하는 것은 결국 문제를 고착화하는 결과를 낳을 뿐이다.이번 검찰개혁은 단지 제도의 문제가 아니라, 국가 권력에 대한 철학의 문제이기도 하다. 권력은 집중될수록 오용될 가능성이 커지고, 분산될수록 통제와 책임이 강화된다. 이는 역사적으로 수없이 입증된 사실이다. 검찰 권력을 분산시키는 이번 개혁은 권력 자체를 약화시키려는 것이 아니라, 권력을 민주적으로 재배치하려는 시도다.또한 이 개혁은 국민과의 관계에서도 중요한 의미를 가진다. 국민은 더 이상 권력기관의 일방적 판단에 의존하는 존재가 아니라, 권력의 작동 방식을 감시하고 평가하는 주체다. 검찰개혁은 바로 이 '국민 주권'의 원리를 제도적으로 구현하는 과정이다. 권력기관이 스스로를 통제할 수 없을 때, 제도와 시스템이 이를 대신해야 한다.정치적 맥락에서 보더라도 이번 개혁은 결코 가볍지 않다. 검찰은 그동안 한국 정치에서 중요한 변수로 작용해 왔다. 정권의 흥망과 정치인의 운명이 검찰 수사와 깊이 연결되는 구조 속에서, 검찰은 때로는 정치의 중심에 서기도 했다. 이러한 구조를 바꾸지 않고서는 정치의 정상화 역시 어렵다. 검찰개혁은 정치 개혁의 전제 조건이기도 하다.이제 남은 것은 실행이다. 법안이 국회를 통과하는 것만으로 모든 것이 해결되는 것은 아니다. 새로운 기관의 설계, 인력 배치, 권한 조정, 운영 원칙 등 수많은 과제가 뒤따른다. 특히 수사기관 간의 협력과 견제 구조를 어떻게 설계하느냐에 따라 개혁의 성패가 갈릴 수 있다. 제도의 틀뿐 아니라, 그 안을 채우는 운영 철학과 문화 역시 중요하다.또한 지속적인 점검과 보완이 필요하다. 개혁은 한 번으로 끝나는 사건이 아니라, 끊임없이 수정되고 발전하는 과정이다. 시행 과정에서 나타나는 문제를 솔직하게 인정하고, 이를 개선해 나가는 유연성이 필요하다. 이것이야말로 성숙한 민주주의의 모습이다.결국 이번 검찰개혁은 하나의 질문을 우리에게 던진다. "우리는 어떤 국가를 원하는가?" 권력이 한곳에 집중된 효율적인 국가인가, 아니면 권력이 분산되고 서로 견제하는 민주적인 국가인가. 답은 분명하다. 민주주의는 다소 비효율적일 수 있지만, 그만큼 안전하고 공정하다.검찰개혁 최종안이 결정되기까지 흔들림 없는 의지로 개혁을 밀어붙인 정청래 대표의 결단은 이번 변화의 출발점이었다. 수많은 논란과 반발 속에서도 방향을 잃지 않고 끝까지 책임 있게 조율해낸 정치적 리더십은 높이 평가받아 마땅하다. 국회 법제사법위원회를 이끌며 개혁의 중심을 지켜낸 추미애 위원장 역시 사법 정의를 바로 세우겠다는 신념으로 중요한 역할을 수행했다. 여당 간사로서 실무 협상과 입법 과정에서 핵심적인 가교 역할을 맡은 김용민 의원의 노력 또한 빼놓을 수 없다. 아울러 개혁의 방향성을 분명히 하며 강한 문제의식을 제기해온 박은정 의원의 목소리는 이번 개혁이 원칙을 잃지 않도록 하는 데 중요한 견인력이 되었다.무엇보다 이번 검찰개혁의 최종적인 완성은 이재명 대통령의 결단과 책임 있는 조정에서 비롯되었다. 서로 다른 입장과 이해가 충돌하는 상황 속에서도 개혁의 큰 방향을 지키면서도 현실적 보완을 통해 합의안을 도출해낸 것은 정치의 본령이 무엇인지를 보여주는 장면이다. 개혁은 구호로 완성되지 않는다. 끝까지 책임지고 마무리하는 리더십이 있을 때 비로소 현실이 된다.이번 검찰개혁은 어느 한 사람의 성과가 아니라, 각자의 자리에서 역할을 다한 이들의 집합적 결실이다. 그러나 동시에 분명한 것은, 이들이 보여준 뚝심과 책임이 없었다면 지금의 결과 또한 존재하지 않았을 것이라는 사실이다. 그 점에서 우리는 이들의 헌신과 결단에 깊은 감사와 평가를 보내야 할 것이다.검찰 권력의 시대는 저물어야 한다. 그것은 특정 집단을 약화시키기 위한 것이 아니라, 모든 권력이 법과 제도 속에서 균형을 이루도록 하기 위한 것이다. 이번 개혁은 그 첫걸음이다. 이제 정치권은 물론이고, 시민사회 역시 이 과정을 지켜보고 참여해야 한다. 비판은 필요하지만, 그 비판은 개혁을 멈추게 하기 위한 것이 아니라 더 나은 방향으로 이끌기 위한 것이어야 한다. 감시와 참여, 그리고 책임 있는 지지가 함께할 때 개혁은 비로소 완성된다.검찰개혁은 끝이 아니라 시작이다. 그리고 그 시작은 지금, 우리가 내리는 선택에 달려 있다.