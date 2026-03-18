마트 영수증까지 들썩, 미국은 어디로 가고 있나

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큰사진보기 ▲물가 상승과 직결되는 전쟁의 위기. ⓒ socialtyvr on Unsplash 관련사진보기

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참고 사이트 및 보도 관련 출처 : www.federalreserve.gov, www.carolinajournal.com, www.abc.net, www.cnn.com, finance.yahoo.com





코로나 이후 미국의 물가는 꾸준히 올랐다. 여기에 관세 정책이 더해지면서 수입 물가와 소비자물가에 추가 상승 압력이 걸렸다는 점은 연방준비제도(연준)와 연구자들 사이에서 이미 여러 차례 확인된 이야기다. 이제 이란 전쟁으로 중동 정세까지 얼어붙으면서, 에너지 가격이 다시 들썩이고 있다.노스캐롤라이나, 그중에서도 내가 살고 있는 스테이츠빌 같은 작은 도시 주민들도 물가 상승을 가장 먼저 주유소 전광판에서 느끼고 있다. 미국 에너지 통계와 민간 집계를 종합해 보면, 3월 초 3달러 초반 수준이던 미국 평균 휘발유 가격은 불과 2주 만에 3.6달러 안팎까지 치솟았고, 지난 17일 기준 전국 평균은 갤런 당 3.79달러 선에 도달했다. 중동에서 발발한 전쟁이 실질적인 생활비 위협이 되었다.노스캐롤라이나도 예외는 아니다. AAA(미국 자동차 협회)에 따르면 3월 17일 기준 이 주의 레귤러 평균 휘발유 가격은 갤런당 3.559달러로 집계된다. 지역 보도에서는 "불과 한 달 전 2.70달러 대에서 80% 가까이 뛰었다"고 말한다. 이곳 스테이츠빌과 일부 도시는 대도시보다 평균 가격이 약간 낮게 형성되기도 하지만, 상승폭 자체는 크게 다르지 않다.동네 주유소들의 가격은 대략 갤런당 3.09~3.29달러에 형성돼 있고, 평균적으로는 3.1달러대를 오간다. 한 달 전만 해도 2달러대 후반에 주유하던 것을 떠올리면, 저가 주유소를 이용해 온 운전자 입장에서는 1~2주 사이 0.5~0.6달러, 비율로는 15~20%의 인상을 체감하는 셈이다.휘발유 가격이 오르면 2~4주 정도의 시차를 두고 실물 경제 전체로 스며든다는 분석도 나온다. 미국 언론과 경제학자들이 설명하듯, 주유소 가격이 먼저 튀어 오른 뒤 물류비 인상, 도매·소매 가격 조정, 외식·서비스 가격 인상 순으로 파급이 이어지는 구조다. 이란 전쟁이 끝나지 않으면, 지금의 휘발유 가격은 일시적인 상승이 아니라 새로운 일상이 될 수 있다는 경고도 나온다.가장 먼저 충격을 받는 것은 먹거리다. 냉장·냉동 유통이 필수인 우유, 계란, 육류는 냉장 트럭 운행에 들어가는 연료비와 사료·사육비 인상이 동시에 겹치며 가격 인상 압력이 크다. 미국 남부와 캘리포니아에서 장거리 운송 되는 채소와 과일 역시 예외가 아니다.연료비 상승분이 운송비에 곧바로 반영되기 때문에, 마트 진열대 가격이 하루 아침에 오르지 않지만 조금씩, 서서히 올라갈 가능성이 크다. 가공식품도 마찬가지다. 빵과 시리얼, 냉동식품, 통조림 등은 원재료 가격 뿐 아니라 포장재와 공장 가동에 필요한 에너지 비용, 전국 유통망을 돌리는 물류비까지 모두 유가와 직간접적으로 연결돼 있다.노스캐롤라이나 현지 보도에 따르면 코로나 기간과 그 이후 인건비, 식자재, 임대료 상승으로 이미 마진이 얇아진 식당들은 최근 유가 급등까지 겹치자 "버티기 힘든 수준"이라고 한다. 이들은 메뉴 가격을 직접 올리거나 1인분 양을 줄이고, 배달·서비스 요금을 손 보는 등 여러 방안을 놓고 저울질하고 있다. 실제 가격표 조정은 앞으로 몇 주 안에 본격화될 것이라는 전망이다.이 모든 변화는 스테이츠빌 같은 지역의 평범한 가정에도 부담으로 돌아온다. 현재 흐름으로 보면, 우선 주유비가 한 달 30~60달러 정도 늘어날 수 있다. 식료품 가격은 향후 1개월 안에 5~10% 정도 단계적 인상이 이뤄질 가능성이 크고, 중간 소득 가구라면 월 40~100달러 수준의 추가 부담을 각오해야 한다. 외식과 각종 생활 서비스 항목에서 메뉴·수수료 인상분까지 합하면 여기서 또 20~50달러가 더해진다.코로나 이후, 그리고 관세 정책 이후 이미 높아진 물가 위에 또 한 번의 전쟁 발 인플레이션이 겹치고 있다. 미국 대통령의 강경한 대외 정책과 이민 단속은 여전히 이어진다. 국경과 도시 변두리에서는 ICE 요원들이 이주민을 찾아다니고, 바다 건너에서는 폭격이 이어진다.이곳 스테이츠빌 주민들에게 3월은, 국제 정세와 관세, 전쟁의 비용이 주유소와 마트의 영수증 위 숫자로 또렷이 찍혀 나오기 시작한 달이다. 미국이 어디로 향할지, 그리고 그 파장이 전 세계를 어떻게 흔들지, 우리 모두가 안전벨트를 단단히 매야 할 때인지도 모른다.