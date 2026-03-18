충남에서도 커지는 "호르무즈 해협 파병 반대" 목소리

큰사진보기 ▲충남시민사회단체연대회의 소속 시민들이 17일 온양온천역 앞에서 피켓을 들고 '한국군 파병'을 반대하고 있다. ⓒ 이재환 -충남시민사회단체연대회의제공 관련사진보기

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안규백 국방부 장관이 17일 미국으로부터 호르무즈 해협 파병을 공식 요청받은 바 없다고 밝힌 가운데, 충남에서는 "미국의 이란 침공 중단과 한국군 파병 반대"를 촉구하는 목소리가 커지고 있다.충남시민사회단체연대회의(아래 단체)는 지난 17일부터 천안·아산·홍성 일대에서 국군 파병을 반대는 내용의 피켓을 들고 '반전(전쟁반대)' 행동에 나섰다. 이들은 피켓을 통해 "미국과 이스라엘은 이란 공습·침략을 즉각 중단하라", "트럼프의 이란 전쟁, 한국군 파병 반대"를 촉구했다.단체는 성명을 통해 "미국과 이스라엘의 이란 공습은 유엔 헌장을 위반한 불법적인 군사행동"이라며 "한국 정부가 이러한 전쟁에 동조하거나 개입해서는 안 된다"고 강조했다.그러면서 "미국이 '항로 보호'를 명분으로 한국에 군함 파견을 요구하는 것은 전쟁 부담을 동맹국에 전가하는 행태"라며 "이미 관세 압박과 투자 강요로 경제적 부담을 떠안고 있는 상황에서 군사 개입까지 요구하는 것은 부당하다"고 비판했다.이어 "중동 정세 불안으로 국제 유가가 급등하고 한국 경제에도 직접적인 타격이 예상되는 상황에서, 파병은 더 큰 위험을 초래할 수 있다"고 경고했다.단체는 요구사항을 통해서도 ▲미국은 이란 공습과 침공을 즉각 중단하고 2015년 이란 핵합의(포괄적 공동행동계획, JCPOA)에 기반한 대화에 복귀할 것 ▲불법적 관세, 대미 투자 강요, 이란 침략에 따른 물가 폭등과 파병 요구 등 종속적 한·미 동맹 관계를 거부 ▲(정부는) 트럼프의 군함 파견 및 파병 강요를 단호히 거부할 것을 촉구했다.