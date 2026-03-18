서산 정의당, 호르무즈해협 군함 파견 반대 거리 선전전

충남 서산 지역 정의당 당원들이 호르무즈해협 군함 파견에 반대하며 거리 행동에 나섰다.
지난 14일 도널드 트럼프 대통령은 한국을 포함한 5개국을 대상으로 군함 파견 필요성을 언급했다. 이는 이란의 호르무즈해협 봉쇄로 인한 원유 수급 불안에 대응하기 위한 것으로, 관련 국가들을 향한 압박으로 해석된다.
이 같은 소식이 전해지자 정의당과 진보당 서산태안위원회는 즉각 정부에 군함 파견 반대를 촉구했다(관련기사: [서산] 트럼프 군함 파견 요구에 진보 야당 "미국 요구 거부해야"
https://omn.kr/2hdkl).
"파병 반대" 거리 선전전 돌입
정의당 서산태안위원회는 지난 17일 오후부터 서산 시내 주요 사거리에서 거리 선전전에 나섰다. 이들은 '이재명 대통령은 파병을 거부하라', '트럼프는 부당한 파병 요구를 철회하라'는 문구가 적힌 손팻말을 들고 시민들에게 메시지를 전달했다.
또한 '이란 전쟁을 중단하라(STOP IRAN WAR)', '군대를 보내지 마라(NO TROOP DISPATCH)'라고 적힌 펼침막을 내걸고 전쟁과 파병 반대를 촉구했다.
이날 거리 선전전에 참여한 정의당 서산태안위원회 신현웅 전 위원장은 "이란 침략 전쟁과 트럼프의 군함 파견 요구를 결사반대한다"며 "시민들과 함께 파병 반대 목소리를 내기 위해 지속적으로 거리로 나설 것"이라고 밝혔다.
앞서 신 전 위원장은 지난 15일에도 "우리 군은 국민의 안전과 국가 방위를 위해 존재해야 한다"며 "타국의 침략 전쟁에 개입해서는 안 된다. 국가 안보를 위해서라도 미국의 요청을 정중히 거절해야 한다"고 주장한 바 있다.
정의당 서산태안위원회는 오는 4월 말까지 매일 오후 6시부터 7시까지 서산 시내 주요 사거리에서 '파병 반대' 거리 선전전을 이어갈 계획이다.