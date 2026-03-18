"호남 출신이 대구를 아느냐"... 이정현은 "혁신공천", 국힘은 대혼돈

[대구]

큰사진보기 ▲주호영 의원 ⓒ 주호영 관련사진보기

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[부산]

큰사진보기 ▲박형준 부산시장 ⓒ 임병도 관련사진보기

[충북]

큰사진보기 ▲조길형 전 충주시장 ⓒ 조길형 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 이정현 공천관리위원장이 16일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 충북지사 공천 심사 결과를 발표하던 중 김영익 공관위원을 단상으로 부르고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

국민의힘이 6.3 지방선거 공천을 두고 내홍에 휩싸였습니다. 이정현 공천관리위원장이 혁신을 명분으로 내세운 현역 단체장과 중진 의원들에 대한 컷오프(공천 배제)를 추진하자, 당사자들이 강력히 반발하며 당내 파열음이 커지고 있습니다.대구시장 공천을 둘러싼 갈등은 전면전 양상으로 치닫고 있습니다. 당 관계자의 말을 인용한 17일 <동아일보> 보도에 따르면, 공관위는 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선)·유영하(초선) 의원 등 대구지역 현역 중진들을 대거 컷오프하고, 이진숙 전 방통위원장과 초선 최은석 의원의 경선을 구상 중인 것으로 알려졌습니다.이에 6선 주호영 의원은 16일과 17일 연이어 페이스북에 장문의 글을 올리며 이정현 위원장과 당 지도부를 맹비난했습니다. 주 의원은 공관위의 행태를 전범 아돌프 아이히만의 재판에 빗대며 "'나는 맡은 일을 했을 뿐이다'라는 말은 때로 책임을 피하는 말이 된다"라며 "공천이라는 이름으로 자기 편만 남기고 다른 사람들을 하나씩 밀어내는 정치는 한나 아렌트가 말한 '악의 평범성'과 다를 바 없다"고 직격했습니다.주 의원은 이 위원장의 "당의 정수리를 때려야 당이 변하고, 그걸 대구에서 해야 한다"는 언론 인터뷰 발언을 문제 삼으며 "당의 정수리를 때리려면 지도부를 때려야지, 왜 애먼 대구를 흔들고 실험장으로 삼느냐. 당신이 때리는 것은 대구 시민의 정수리다"라고 목소리를 높였습니다. 또한 이 위원장을 향해 "오만에 가득 차 2016년 새누리당 이한구 전 의원의 파탄 난 길을 그대로 가고 있다"라며 "대구시장 공천의 전권은 공관위원장 개인의 호주머니 속이 아닌 대구 시민에게 있다"고 경고했습니다.이진숙 전 위원장을 향해서도 날 선 비판을 가했습니다. 주 의원은 "고성국씨와 손잡고 다니며 대구시장이 되면 행복하냐"면서 "대구의 미래를 고민해야 할 후보가 돈벌이에 혈안이 된 유튜버의 그림자에 기대어 표를 구걸하는 모습은 대구 시민에 대한 모독이자 명백한 해당 행위다"라고 일갈했습니다.부산에서는 박형준 현 시장의 강력한 반발과 경쟁자인 주진우 국민의힘 의원의 '단수공천 반대'에 공관위가 컷오프 방침을 철회하는 촌극이 빚어졌습니다. 박 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "아무 기준도 없이 현역 단체장을 컷오프하고 단수 공천을 하는 것은 이기는 공천도, 혁신 공천도 아니다"라며 "이정현 공관위원장이 혁신 공천이란 이름으로 당을 망하게 하는 행위이자, 망나니 칼춤 그 이상도 이하도 아니다"라고 맹폭했습니다.박 시장은 이어 "이번 선거에서 결정적 중요성을 가진 부산을 포기하는 것이며, 민주당과 민주당 후보에게 승리를 헌납하는 행위다"라면서 "부산시민의 의사를 자의적으로 왜곡하는 어떤 공천 시도도 중지돼야 한다"고 촉구했습니다.결국 공관위는 입장을 바꿨습니다. 공관위가 부산시장 후보 경선 방침을 공식 발표하자, 박 시장은 17일 "올바른 방향으로 빠르게 결정해 다행이라 생각한다"라며 "공정한 경선, 지지층을 결집시키는 경선을 통해 본선에서 반드시 승리해 낙동강 전선을 기필코 사수하겠다"고 밝혔습니다.충북 지역 공천 역시 '원칙 없는 심사' 논란으로 파행을 겪고 있습니다. 앞서 공관위 '1호 컷오프' 대상이 된 김영환 충북도지사가 결과에 강하게 불복하며 파열음이 시작됐습니다. 여기에 김수민 전 충북 정무부지사가 추가 공모에 응하면서 이른바 '새치기 접수' 및 후보 내정설이 제기되자 기존 예비후보들의 분노가 폭발했습니다.조길형 전 충주시장은 17일 페이스북을 통해 예비후보 사퇴와 공천 신청 취소를 선언했습니다. 조 전 시장은 "공천심사도 끝난 후 새치기 접수 등 며칠간의 이해하기 어려운 상황을 보며 지금의 당은 더 이상 제가 사랑하던 당이 아니라는 것을 인정할 수밖에 없다"고 말했습니다.조 전 시장은 "이 당은 저를 인정하지 않으며, 도민들이 아닌 저들에게 공천을 구걸하는 것은 구차한 일이고 저를 배제하게 놔두는 것은 더욱 모욕적인 일이다"라면서 "물새가 노닐던 물가를 흐리지 않고 살며시 떠나듯이 작별을 고한다. 낭만주의자가 견디기에는 어지러운 시절이다"라는 씁쓸한 소회를 남겼습니다.중진들의 거센 반발에도 이정현 위원장은 물러서지 않겠다는 뜻을 분명히 했습니다. 이 위원장은 18일 새벽 자신의 페이스북을 통해 주호영 의원의 주장을 정면으로 반박했습니다.이 위원장은 주 의원의 '호남 출신' 발언을 겨냥해 "혁신공천, 세대교체를 말하는데 '호남 출신이 대구를 아느냐'며 지역감정을 자극하는 것은 혁신을 막고 기득권을 지키기 위한 말이다"라며 "수없이 모욕을 당해도 호남에서 보수를 지켜온 제가 영남 공천을 말하면 안 된다는 발상이 맞느냐"라고 반문했습니다.이어 중진 의원들을 향해 "충분히 성장하고 꽃길도 오래 걸었다면 후배들에게 세대교체의 문을 열어주고 서울시장이든 경기도지사든 더 큰 무대에서 뛰는 것이 대구 시민에 대한 진짜 보답이다"라며 "꿩도 먹고 알도 먹고 털까지 다 가져가겠다는 기득권 정치, 지역감정을 방패 삼아 미래를 가로막는 정치와 싸우겠다"고 했습니다. 이 위원장은 "공천혁신과 세대교체를 반드시 해내겠다"며 "흔들리지 않겠다"고 덧붙였습니다.이 위원장이 중진들의 반발을 '기득권 지키기'로 규정하고 정면 돌파 의지를 천명함에 따라 공천을 둘러싼 국민의힘 당내 갈등은 쉽게 가라앉지 않고 오히려 확전될 전망입니다.