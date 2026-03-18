미 대테러수장 "양심상 이란전쟁 지지 못해" 자진 사퇴

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 행정부의 최고위 대테러 당국자가 이란과의 전쟁을 지지하지 않는다며 사임했다.조 켄트 미 국가대테러센터(NCTC) 국장은 17일(현지시각) 자신의 엑스(옛 트위터)에 성명을 올려 "많은 고민 끝에 나는 오늘부로 국장직에서 사임하기로 결정했다"라고 밝혔다.켄트 국장은 "나는 양심상 이란과의 전쟁을 지지할 수 없다"라며 "이란은 우리나라에 즉각적 위협을 가하지 않았으며, 이 전쟁은 이스라엘과 이스라엘의 미국 내 강력한 로비에 의한 압박 때문임이 시작된 것이 분명하다"라고 지적했다.그는 트럼프 대통령을 향해 "당신은 집권 1기 때 우리를 끝나지 않는 전쟁에 끌어들이지 않고 어떻게 군사력을 결정적으로 적용할지를 현대의 어떤 대통령보다 더 잘 이해하고 있었다"라며 "가셈 솔레이마니 이슬람혁명수비대(IRGC) 사령관을 제거하고 ISIS(이슬람국가)를 격퇴함으로써 이를 보여줬다"라고 적었다.그러면서 "2기 집권 초기에 이스라엘 고위 당국자와 미국 언론의 영향력 있는 인사들은 당신의 미국 우선주의 플랫폼을 완전히 훼손하고 이란과의 전쟁을 부추기는 잘못된 캠페인을 벌였다"라고 주장했다.또한 "이러한 확증 편향은 이란이 미국에 임박한 위협이며, 지금 공격하면 승리로 가는 길이 분명하다고 속이기 위해 이용되었다"라며 "이는 거짓말이며 이스라엘이 우리를 수천 명의 목숨을 앗아간 참혹한 이라크 전쟁으로 끌어들이기 위해 사용한 전술과 같다. 우리는 이런 실수를 다시는 반복해서는 안 된다"라고 강조했다.특히 자신의 배우자를 이스라엘이 만든 전쟁에서 잃었다면서 "미국 국민에게 아무런 도움이 되지 않고 미국인의 생명을 앗아갈 가치도 없는 전쟁에 다음 세대를 보내 싸우게 하고 죽게 하는 것을 지지할 수 없다"라고 밝혔다.켄트 국장은 미군 특수부대와 중앙정보국(CIA) 출신 베테랑이며, 역시 군인이었던 그의 아내는 2019년 시리아에서 발생한 자살폭탄 테러로 숨졌다.그는 "우리가 이란에서 무엇을 하고 있는지 트럼프 대통령이 다시 생각해 보길 기도한다"라며 "지금이 바로 대담한 행동을 할 때"라고 종전을 촉구했다.<뉴욕타임스>는 "켄트 국장은 전쟁 문제로 사임한 트럼프 행정부의 첫 고위 관료"라며 "그의 사임은 전혀 예상치 못한 일로 이란과의 전쟁이 기약 없이 계속될 것으로 보이면서 트럼프 지지층에서 심각한 분열이 일어나고 있다"라고 평가했다.CNN 방송도 "켄트 국장은 트럼프 대통령의 열렬한 지지자였다"라며 "핵심 정보 책임자인 그의 사임으로 이란 전쟁에 대한 검증이 더욱 강화될 것"이라고 전망했다.그러나 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 미할 마틴 아일랜드 총리와의 회담 자리에서 켄트 국장의 사임에 대해 "그의 성명을 읽고 나서야 그가 그만둔 게 다행이라는 것을 깨달았다"라고 말했다. 이어 "나는 항상 그가 좋은 사람이라고 생각했지만, 그가 안보 문제에 있어서는 매우 취약하다고 생각해 왔다"라고 비판했다.그러면서 이란이 미국에 위협이 아니라는 켄트 국장의 주장에 대해 "이란은 위협이었다. 모든 국가들이 이란이 얼마나 큰 위협인지 알고 있다"라며 "우리는 이란이 위협이 아니라고 말하는 사람을 원하지 않는다. 그는 똑똑하지 않고, 사정을 잘 아는 사람도 아니다"라고 깎아내렸다.백악관 대변인 캐롤라인 레빗도 "트럼프 대통령이 외국을 포함한 타인의 영향에 따라 (이란 공격) 결정을 내렸다고 주장한 것은 모욕적이고 우스꽝스럽다"라며 "대통령이 분명하고 명확하게 밝혔듯 이란이 미국을 먼저 공격할 것이라는 강력하고 설득력 있는 증거가 있다"라고 강조했다.