'호르무즈 파병 거부'에 뿔난 트럼프 "나토 도움 필요 없다"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 3월 7일 델라웨어주 도버에서 플로리다주 마이애미로 향하는 대통령 전용기 안에서 언론과 대화하고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

AD

도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 호르무즈 해협 파병 요청을 거부한 북대서양조약기구(나토·NATO) 회원국들을 향해 "매우 어리석은 실수를 저지르고 있다"라고 비판했다.트럼프 대통령은 17일(현지시각) 백악관에서 진행한 아일랜드 총리와의 정상회담 자리에서 기자들에게 "모든 나토 동맹국이 우리(이란 공격)에게 동의했지만, 우리를 돕고 싶어 하지는 않는다"라고 밝혔다.그는 나토가 파병 요구를 거부한 것에 "매우 놀랐다"라면서도 "나는 최대한 압박하지 않았다. 그랬다면(압박했다면) 그들은 도와줬을 테지만, 우리는 도움이 필요 없었다"라고 말했다.또한 "나는 오랫동안 나토가 과연 우리를 위해 나설지 의문스럽다고 말해왔다"라며 "그래서 이번 일은 중대한 시험이었다. 우리는 그들이 필요하지 않았지만, 그들은 거기 있어야 했다"라고 주장했다.특히 파병 요구를 공개적으로 거절한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령에 대해 "그는 곧 대통령직에서 물러날 것"이라며 "그러니 지켜보자. 나는 잘 모르겠다"라고 깎아내렸다.마크롱 대통령은 이날 국무회의에서 "지금 상황에서 프랑스는 호르무즈 해협을 개방하거나 해방하기 위한 작전에 절대 참여하지 않을 것"이라며 "만약 참여한다면 현재 미국이 진행 중인 전쟁 및 폭격과 완전히 분리되어야 한다"라고 밝혔다.앞서 트럼프 대통령은 한국과 중국, 일본, 영국, 프랑스 등 5개국을 거명하며 "호르무즈 해협을 개방되고 안전하게 유지하기 위해 미국과 함께 군함을 보낼 것"이라고 공개적으로 파병을 요청한 바 있다.트럼프 대통령은 나토를 탈퇴할 것이냐는 질문에 "생각해 봐야 할 문제"라며 "(탈퇴 결정을 내리더라도) 의회 동의를 받을 필요가 없다"라고 답했다. 이어 "우리가 나토에 수조 달러를 쏟아붓고 있다는 점에서 실망했다. 우리는 그것(파병 거부)이 꽤 충격적이기 때문에 기억해야 한다"라고 답했다.그러면서 "또 하나 매우 중요한 것은 내 생각에 우리는 우크라이나를 위해 나설 필요가 없었다는 것"이라고 말했다.또한 한 기자가 구체적인 종전 계획을 묻자 "아직 철수한 준비는 되지 않았지만, 가까운 시일에 철수할 것"이라고 정확한 언급을 피했다. 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리는 시점에 대해서도 "그리 오래 걸리지 않을 것"이라며 "우리는 강하게 공격하고 있다"라고 했다.미할 마틴 아일랜드 총리는 "미국과 유럽 간의 대서양 관계는 앞으로도 매우 중요하다"라며 트럼프 대통령을 달랬다.CNN 방송은 "트럼프 대통령은 이런 군사 연합을 구축하는 것이 말처럼 쉽지 않다는 것을 알게 됐을 것"이라며 "연합을 구축하려면 각국이 이를 결정할 법적 근거, 군사적 기반, 지도자들의 정치적 상황 등이 맞아야 한다"라고 지적했다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서도 "우리가 군사적 성공을 거뒀기 때문에 더 이상 나토 회원국의 지원이 필요하지 않고, 바라지도 않는다"라며 "일본, 호주나 한국도 마찬가지"라고 밝혔다.또한 "동맹국들의 도움이 꼭 필요한 것은 아니다"라며 "(파병을 요청한 이유는) 그들이 어떻게 반응하는지 보고 싶었기 때문"이라고 주장했다.