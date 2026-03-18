독립기념관 분원 유치 시동 건 대구시 "시민 유치 열기 결집"

큰사진보기 ▲가칭 대구독립운동역사관 조감도. ⓒ 대구시 관련사진보기

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대구시가 독립기념관 분원을 유치하기 위해 추진 상황을 점검하는 등 본격적인 활동에 들어갔다.대구시는 지난 16일 동인청사에서 김정기 대구시장 권항대행 주재로 회의를 열고 독립기념관 분원 유치 추진 상황을 점검했다.앞서 정청래 더불어민주당 대표는 지난해 12월 독립기념관 분원 설치 근거를 담은 '독립기념관법' 개정안을 발의한 바 있다.시는 법언 통과에 대비해 부서 간 협력 방안을 모색하고 독립기념관 분원 유치 성공을 위한 대시민 공감대 확산 방안을 심도 있게 논의해 나가기로 했다.또 향후 법 개정 논의 상황을 지켜보며 중앙정부와 관계기관에 분원 유치의 필요성과 당위성을 지속적으로 건의하고 지역 보훈단체와 협력해 범시민 유치 열기를 결집해 나갈 계획이다.국립 독립기념관 분원이 대구에 설치될 경우 지역 독립운동사를 새롭게 재조명하는 것은 물론 보훈 문화 확산과 역사교육의 핵심 거점 역할을 할 것으로 기대된다.대구는 국채보상운동의 발상지이자 대한광복회 결성지일 뿐 아니라 3.1운동 당시 대규모 만세운동이 전개된 항일 독립운동의 중심지이다.일제강점기 대구형무소는 이육사 시인이 수감되는 등 충청도와 전라도, 경상도, 제주도 등에서 붙잡혀 온 많은 독립운동가들이 투옥되고 사형당한 곳이기도 하다.특히 국내 유일의 독립운동가 전용 국립묘지인 국립신암선열공원이 위치해 있어 국가 차원의 기념 시설 조성을 위한 상징성과 당위성을 갖추고 있다.대구시는 이러한 역사적 자산을 바탕으로 독립운동 정신을 계승하고 지역 독립운동 단체와 유족들의 오랜 염원인 국가 차원의 제2독립기념관 조성 필요성을 꾸준히 제기해 왔다.이재홍 대구시 보건복지국장은 "대구는 대한민국 독립운동사의 중심질로 민족의 자주와 독립을 위해 헌신한 역사와 정신이 살아있는 도시"라며 "민관이 긴밀히 협력해 독립기념관 분원이 대구에 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.