"비 오는 날 축산오염 단속해야"... 남원·함양 민관 합동조사 시작

큰사진보기 ▲남원시와 함양군, 시민단체가 참여한 람천·임천 축산 오염원 합동점검 현장 ⓒ 최상두 관련사진보기

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큰사진보기 ▲남원시와 함양군, 시민단체가 참여한 람천·임천 축산 오염원 합동점검 현장 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲액비 과다 살포가 의심되는 남원시 아영면의 농경지 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원시와 함양군, 시민단체가 참여한 람천·임천 축산 오염원 우사 합동점검 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원시와 함양군, 시민단체가 참여한 람천·임천 축산 오염원 합동점검 현장 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲액비 과다 살포가 의심되는 남원시 아영면의 농경지 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲람천·임천 수질용역 주민설명회가 3월 20일 열린다. ⓒ 최상두 관련사진보기

덧붙이는 글 | 자연의 맑음을 찾는 지리산 골의 생태활동가 수달아빠로 강을 매일 관찰하고 둘려보고 있습니다.

지난 17일 전북 남원시, 경남 함양군 환경과, 람천·임천수질개선대책위, 수달친구들 등이 람천·임천 일대 축산 오염원 실태를 점검하기 위한 현장 합동조사 거버넌스를 구성하고 점검에 착수했다.지리산에서 발원해 흐르는 람천과 임천 일대의 축산오염 여부를 확인하기 위해 행정기관과 시민단체가 참여하는 민·관 합동점검이 시작됐다.이번 점검에는 상위 행정기관인 낙동강유역환경청, 전북지방환경청, 전북특별자치도, 경상남도 등 관계기관도 포함돼 축산 오염 관리 실태를 공동으로 확인할 예정이었지만 참석하지 않았다.합동점검의 주요 대상은 하천 주변에 위치한 우사·돈사·계사 등 축산시설에서 발생하는 비점오염원이다. 축사에서 발생하는 분뇨와 세척수, 그리고 농경지에 살포되는 액비가 강우 시 배수로를 통해 하천으로 유입될 가능성이 지속적으로 제기돼 왔다.우사의 경우 축사 관리 과정에서 발생하는 분뇨와 악취 물질이 비점오염원 형태로 하천에 유입될 가능성이 있으며, 계사 역시 축사 주변에 쌓인 분뇨와 세척수가 강우 시 외부로 유출될 수 있다는 지적이 나온다. 특히 주말·휴일이나 비가 오는 날 관리 공백이 발생할 수 있다며 집중적인 단속의 필요성이 강조되고 있다.현장 활동가들은 "평소에는 드러나지 않던 오염이 비가 오는 날 논과 배수로를 통해 하천으로 흘러드는 경우가 많다"며 "주말이나 휴일, 강우 시기에도 축산 오염에 대한 단속과 점검이 이루어져야 한다"고 말했다.이번 조사 과정에서는 가축 사육두수와 분뇨 처리 현황에 대한 행정 정보 부족 문제도 제기됐다. 시민단체들은 축산 규모와 분뇨 처리량이 정확히 파악되지 않으면 액비 살포 관리 역시 어려울 수밖에 없다며 관련 정보 공개와 상시 감시 체계 구축을 요구하고 있다.람천과 임천은 지리산에서 발원해 낙동강으로 이어지는 중요한 생태 하천으로, 이 일대에는 멸종위기 야생생물이 다양하게 서식하는 것으로 알려져 있다.지역단체들은 이번 민·관 합동점검이 단순한 현장 점검에 그치지 않고 액비 과다 살포 관리 강화와 강우 시 집중 단속 등 축산 오염 관리 대책 마련으로 이어져야 한다고 강조했다. 지리산 물줄기를 지키기 위한 지속적인 감시와 책임 있는 관리가 필요하다는 목소리도 커지고 있다.한편 오는 20일 남원시 산내면사무소에서 람천·임천 수질 조사 용역 결과에 대한 주민 설명회가 열릴 예정이다. 이번 설명회는 그동안 주민들이 지속적으로 요구해 온 자리다.설명회에는 낙동강유역환경청과 남원시, 함양군, 그리고 수질 조사 용역 수행 기관 등이 참석해 람천·임천 수질 조사 결과와 함께 향후 하천 수질 관리 방안에 대해 주민들에게 설명할 계획이다.