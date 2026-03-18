의혹·갈등 겹치며 불신임 가결... 성남시의회 민주당 대표 교체

큰사진보기 ▲성남시의회 더불어민주당 의원협의회 대표의원이었던 이준배 의원이 17일 대표직에서 물러났다. 언론 보도를 둘러싼 ‘가짜뉴스’ 공방과 당내 갈등이 이어지는 가운데, 소속 의원들의 불신임 요구가 제기되며 사퇴로 이어졌다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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성남시의회 더불어민주당 의원협의회 대표의원이었던 이준배 의원이 17일 대표직에서 물러났다. 언론 보도를 둘러싼 '가짜뉴스' 공방과 당내 갈등이 이어지는 가운데, 소속 의원들의 불신임 요구가 제기되며 사퇴로 이어진 것이다.성남시의회 더불어민주당 의원협의회에 따르면 이 대표의원에 대한 불신임 표결 결과, 민주당 소속 의원 14명 중 12명이 찬성하고 2명이 반대해 가결됐다. 이에 따라 이 의원은 대표의원직을 내려놓게 됐다.이번 사태는 특정 언론의 자신을 둘러싼 검증 보도를 둘러싼 논쟁에서 시작됐다. 해당 보도와 관련해 이 의원 측은 "사실과 다른 왜곡 보도"라고 주장했으나, 이를 '가짜뉴스'로 규정하는 과정에서 당내에서도 이견이 제기되며 갈등이 확대됐다.이 과정에서 이후 성남시의회 더불어민주당 의원협의회 내부에서 대표의원에 대한 불신임 요구가 제기됐고, 표결을 통해 가결되면서 이 의원은 대표직에서 물러나게 됐다. 요구서에는 이준배 대표의원을 둘러싼 각종 의혹과 논란이 당과 의회에 부담을 주고 있다는 점이 불신임 사유로 담겼다.구체적으로는 ▲사기 혐의 피소와 채무 신고 누락 의혹 등 공직자 윤리 논란 ▲자녀가 운영하는 식당과 관련된 의회 경비 사용 등 이해충돌 의혹 ▲연이은 사법 리스크와 논란 속에서도 대표직을 유지하며 당에 정치적 부담을 초래했다는 점 등이 주요 사유로 제시됐다.발의 의원들은 요구서에서 이러한 상황이 6.3 지방선거를 앞두고 당의 신뢰와 이미지에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 판단해 불신임을 요구했다고 밝혔다. 또한 대표직 사퇴를 통해 관련 의혹에 대한 법적 소명에 집중하는 것이 필요하다는 입장도 함께 제시했다.이준배 의원의 사퇴 이후 더불어민주당 의원협의회는 비상대책체제로 전환됐다. 4선의 강상태 의원이 비상대책위원장으로 선출돼 당분간 교섭단체 운영을 맡게 된다.성남시의회 더불어민주당은 향후 내부 수습과 함께 6.3 지방선거를 앞둔 조직 정비에 나설 것으로 보인다.