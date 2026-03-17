항공사 기장 살해 혐의 50대, 울산서 붙잡아

큰사진보기 ▲부산경찰청 ⓒ 김보성 관련사진보기

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부산서 항공사 기장 흉기에 찔려 숨져... 용의자 추적

부산 모 항공사 기장 피습 사망 사건과 관련해 경찰이 추적 끝에 피의자를 붙잡았다.17일 수사전담반을 꾸리며 대응에 들어갔던 부산경찰청은 "오후 8시 3분께 울산에서 항공사 기장 ㄱ(56)씨를 살해한 혐의를 받는 ㄴ(50)씨를 검거했다"라고 밝혔다. 현재 ㄴ씨는 이날 오전 7시께 부산진구 한 아파트에서 ㄱ씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 뒤 도주한 혐의를 받는다.당시 ㄱ씨는 복도에 피를 흘린 채 쓰러져 있었고, 이웃 주민의 신고로 경찰과 구급대가 출동해 병원으로 이송했지만 결국 숨졌다. 사건을 확인한 경찰은 과거 직장 동료였던 ㄴ씨를 유력한 용의자로 특정해 뒤를 쫓았다. 이를 피해 ㄴ씨는 부산을 빠져나갔으나 사건 발생 13시간 만에 울산에서 덜미가 잡혔다.ㄱ씨 사건 외에 ㄴ씨는 전날인 16일 새벽 4시 30분께 경기도 고양시 일산에서 같은 항공사 소속 또 다른 기장 ㄷ씨를 덮쳐 목을 조른 혐의도 사고 있다. ㄷ씨가 강하게 저항하면서 다행히 미수에 그쳤고, ㄴ씨는 곧바로 도망쳤다.전 부기장이었던 ㄴ씨는 ㄱ씨 등과 일하던 항공사에서 2024년 퇴사한 것으로 파악됐다. 해당 항공사가 경위 파악에 나선 것으로 알려진 가운데, ㄴ씨의 신병을 확보한 경찰도 구체적 범행 동기 등을 조사할 예정이다. 경찰 관계자는 "모든 가능성을 열어 놓고 수사할 것"이라고 말했다.https://omn.kr/2heid