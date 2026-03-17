강기정 "민형배 구청장 비서실장 뇌물죄 구속"... 민형배 "제 부족함..."

큰사진보기 ▲17일 전남광주통합특별시장 더불어민주당 예비경선 첫 TV토론회에서 강기정·민형배 두 예비후보가 공방을 주고받고 있다. ⓒ 광주MBC유튜브 관련사진보기

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큰사진보기 ▲17일 광주MBC에서 열린 더불어민주당 전남광주특별시장 경선 토론회에 앞서 예비후보 A조 민형배 의원(왼쪽부터), 주철현 의원, 김영록 지사, 강기정 시장이 기념 촬영하고 있다. 2026.3.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

6·3 지방선거를 앞두고 열린 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비경선 첫 TV토론회에서 강기정·민형배 예비후보가 청렴성 문제를 두고 네거티브 공방을 벌였다.민주당은 17일 광주MBC에서 강기정 광주시장, 김영록 전남지사, 민형배 국회의원, 주철현 국회의원 등 4명의 예비후보가 참여한 토론회를 개최했다.강기정 후보와 민형배 후보 사이 네거티브 공방은 강 후보가 민 후보의 구청장 재임 시절 비서실장 구속 문제를 거론하면서 시작됐다.강 후보는 주도권 토론에서 민 후보를 지목한 뒤 "통합시장의 권한이 커졌으니 견제할 수 있는 수단이 없다고 한다. 통합시장은 인허가나 이권이나 권한이 상상 이상으로 크다. 이때 필요한 것은 청렴도"라고 민 후보에게 청렴도의 중요성에 대한 의견을 물었다.민 후보는 "청렴도는 공직의 중요한 기본이다. 공직자가 청렴하지 않을 거면 다른 일을 하는 게 맞다고 생각한다. 청렴도는 중요한 가치"라고 답했다.답변을 들은 강 후보는 민 후보에게 "(민 후보) 구청장 시절 비서실장이 뇌물죄로 구속됐는데 어떻게 생각하느냐"고 질문했다.이에 민 후보는 "제 부족함이 있어서 그랬다. (당시 비서실장이) 공적인 권한을 행사한 게 아닌 거라고 알고 있다. 상황이 벌어진 과정 자체를 제가 정확히 알지 못하지만 제가 잘 했다는 생각은 들지 않는다"고 말했다.두 후보의 공방은 강 후보의 주도권 토론 시간 제약 때문에 일단락되는 듯 했지만, 민 후보는 자신의 주도권 토론 마지막에 강 후보의 비서실장 구속 질문을 사실상 네거티브로 규정하면서 다시 한 번 공방을 벌였다.민 후보가 "조금 전 저에게 10년 전 이야기를 꺼냈는데, 이번 선거에서 네거티브가 등장하면 안 되겠죠"라고 질문하자, 강 후보는 "정치 지도자에게 청렴은 아주 중요한 무기다. 그런데 단체장의 비서실장이 뇌물죄로 구속돼 3년을 살았다. 이건 중요한 문제 아닌가. 네거티브가 아니다"라고 맞받아쳤다.이 외에도 두 후보는 2023년 단계적 통합론, 주청사 위치, 전남 국립의대·부속병원 신설 등을 놓고도 의견이 갈리며 공방을 벌였다.한편, 전남광주특별시장 더불어민주당 예비경선 합동토론회 B조 신정훈·정준호 후보의 토론회는 18일 오후 5시 50분부터 60분간 열릴 예정이다.