학원 간판 없애서 사교육 스트레스 줄 것인가

〈아동인권 365 - 아동권으로 읽는 동화와 질문〉은 익숙한 동화를 아동의 문제가 아닌,어른과 사회의 책임을 묻는 텍스트로 다시 읽는 연재입니다.

큰사진보기 ▲문구점 앞 학습지실패를 줄이기 위해, 어릴 때부터 미리 연습한다. ⓒ 서정은 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 사단법인 3P아동인권연구소 홈페이지와 개인 SNS에도 실립니다.

서울 중고등학생 절반 이상이 사교육 때문에 학교 수업이 영향을 받거나 어려움을 겪는다(서울시교육청, 2026). 이 내용을 다룬 기사(오마이뉴스, 3. 15 기사) 자체로는 새삼스럽지 않다. 정작 내 눈길을 끄는 대목은 따로 있다. 조사 결과를 토대로 서울시교육청이 보인 반응이다. '과도한 입시 경쟁과 선행 학습 등을 유발하는 학원의 광고 행위 등에 대한 처분을 강화하는 법' 개정을 촉구했다는 대목이다. 이것을 대책으로 내놓은 그 발상이라니... 한편으로는 이 법 출발점이 궁금하다. 왜냐하면, 학원 광고 문제는 사교육 의존 문제의 본질도, 해결책도 아니라 보기 때문이다.더 근본 질문에서 해결책을 찾아야 한다. 학교보다 학원이 중심이 되는 현상은 왜 일어날까? 이게 더 근본이다. 정답은 입시 경쟁이 치열하기 때문이다. 그러나 그것만으로 충분한 설명은 아니다. 한국 상황에서 치열한 입시경쟁 자체를 무효화 할 수도 없기 때문이다. 더 본질에 가깝고 현실적인 질문을 던져볼 필요가 있다. 다르게 물어보자면, 우리나라에서 '입시에 실패한 이후 아이들은 어떤 선택을 할 수 있을까?', '한국 교육에는 실패 이후 경로가 마련되어 있는가' 이다.신학기는 이것이 가장 선명하게 드러나는 시기다. 새로운 시작이라는 말과 달리 아이들은 긴장하며 적응한다. 모든 것이 처음인데도 실수하지 말 것, 뒤처지지 말 것, 동요하지 말 것을 기대한다. 그러므로 이미 학원에서 수없이 반복 연습해야 한다. 선행으로 익숙해 진 채로 학교에서 신학기, 새 진도를 맞이해야 한다. 왜냐하면 아이들에게 실패는 겪어도 되는 과정이 아니고 가능한 한 없애야 할 위험으로 여겨지기 때문이다.그런데 과연 그러한가. 처음부터 잘할 수 있을까. 실패 없는 과정이 있고 그런 인생이 있는가. 그럼에도 한국 가정과 학교, 사교육과 사회 전반에 이 말도 안되는 논리가 지배한다. 실패는 아이가 직접 겪어가는 과정이 아니라 관리해야 하고 위험 가능성은 아예 없애버려라는 인식 말이다.이렇게 한국은 위험을 제거하는 방식으로 아동을 보호한다. 하지만 유럽 일부 국가는 위험을 관리하는 방식으로 아이들 경험을 허용한다. 이 차이는 놀이 환경뿐 아니라 교육 경로 설계에서도 볼 수 있다. 어릴 때부터 실패를 삶에서 도저히 일어나서는 안되는 예외 상황으로 보느냐, 성장으로 나아가는 과정에서 일어날 수 있는 일로 전제하느냐에 따라 다르다. 사회가 아이에게 허용하는 삶의 범위는 완전히 달라지기 때문이다.어릴 때부터 실패를 허용하지 않는 사회에서는 선택도 시도도 실제로는 하기 어렵다. 아동 보호가 강조될수록 실질적인 아동 권리 행사나 참여는 사라진다. 어디를 가나 안전이 유일한 첫째 가치이고 그것을 위해서는 권리 침해는 참아야 하고 통제는 일상화될 수 있다.어떤 사회는 학업 실패를 개인 능력 문제로 해석한다. 어떤 사회는 실패 이후 성장 경로를 제도로 설계한다. 예를 들어 독일에는 성인이 된 뒤에도 학력을 다시 취득할 수 있는 이른바 '두 번째 교육 경로'가 있다. 두번째 교육경로(Zweiter Bildungsweg)는 성인 교육기관을 통해 중등 졸업장이나 대학 입학 자격을 다시 취득할 수 있다. 직업 경험 이후에도 교육 과정으로 돌아갈 수 있다. 경제협력개발기구(OECD) 보고서에서도 독일 교육 시스템의 특징을 '다중 경로(multiple pathways)'로 설명한다.실제로 내가 독일에서 만난 한 청년(26세)은 가업을 운영한 경력을 학력으로 인정받았다. 그는 소정의 교육 과정을 이수한 후 학교에서 일정 성적이 되어야 지원할 수 있는 대학 입학시험인 아비투어(Abitor)에 응시할 자격을 얻을 수 있다. 그는 다른 애들과 달리 10대에 학업보다 가업을 선택했으나, 그가 학업(과 더 나은 직업 기회)을 다시 선택할 경로는 늘 열려있는 셈이다.마찬가지로, 프랑스에서도 직업 경험을 평가해 학위나 국가 자격으로 인정하는 제도가 운영된다. 경험 인정 제도(Validation des acquis de l'expérience)는 학교 밖 경험이 학력과 완전히 분리되지 않도록 설계된 제도다. 핀란드는 일반 교육과 직업 교육 간 이동이 가능한 '경로 간 이동가능성(permeability)'을 제도적으로 보장하고 학습 경로 또한 초중고라는 특정 시점에서 고정되지 않는 구조이다.물론 이러한 경로에도 비판과 한계는 있다. 이민자 등 언어적 어려움이 있는 경우 제한적이라는 점, 이른 시기 학업과 직업을 나눈 구조가 계층 격차를 재생산한다는 비판도 있다. 하지만 시사점도 분명하다. 이들은 학업 실패 자체보다 실패 이후에도 성장 경로가 이어질 수 있도록 교육 제도를 설계했다. 결국 교육은 유초중고라는 특정 시점의 성과로 고정되지 않고 여러 경로를 통해 이어질 수 있도록 하는 평생학습(lifelong learning)으로 이어진다. 그렇기에 반드시 사교육, 별도 학습을 통해 실패 없는 성공 경쟁에 뛰어들지 않는다.이 교육 구조는 개인 삶에서도 확인할 수 있다. 독일에서 만난 마첼로라는 학생이 있다. 내가 아는 것만 해도 그는 초등학교 시절 두 번 유급을 했다. 어렵게 들어간 인문계 중고과정인 김나지움(Gymnasium)에서도 유급과 더 낮은 학교로 전학 위기를 여러 번 겪었다. 학업 성적은 거의 바닥을 맴돌았다. 게다가 부모 또한 교육열이 높지 않아서 이 상황을 크게 비관하지도 않았다. 오히려 대학 진학보다 일찍 직업을 갖고 부모 교육비 부담을 없애기를 바랐다.몇 년 뒤 마첼로를 다시 만났다. 최고의 성적을 요구하는 전공과 대학에 진학했고 앞으로 연구를 계속하고 싶다고 말했다. 유초중고 과정 내내 그는 눈에 띄는 학업 성공을 보여 준 학생은 아니었다. 실패와 위기의 순간이 더 많았다. 그럼에도 그의 성장 경로는 끊어지지 않았다. 마첼로는 실패가 끝이 되는 사회가 아니라 실패 이후에도 경로가 이어지는 사회에서 아동의 변화를 보여준다.다시, 한국으로 돌아와 보자. 사교육 스트레스는 실패를 한 개인이 끝까지 책임지게 만드는 사회임을 드러낸다. 더 근본적으로는 이생망(이번 생에도 망했다)라는 유행어처럼, 실패를 삶의 일부로 인정하지 않는 모순과 좌절도 드러낸다.하지만 아동권의 관점에서는 아동에게 있어서 실패할 권리는 관용의 문제가 아니다. 실패할 수 있음은 시도할 권리가 실제로 작동하기 위한 전제다. 왜냐하면 잘할 때만, 문제를 일으키지 않을 때만 허용되는 권리는 권리라 부르기 어렵기 때문이다.실패를 문제로 보지 않는 사회에서 아동이 '시도할 권리'는 비로소 현실이 될 것이다. 학원 간판을 없애서 해결할 사교육스트레스인가, 왜 우리는 더 나은 제도로 바꾸거나 개선하지 않는가. 실패 이후의 경로가 없는 한, 경쟁은 형태만 바꿔 반복될 뿐이다. 문제는 간판이 아니라, 실패를 끝으로 만드는 제도다.