안규백 "미국, 호르무즈 해협 파병 공식 요청 없어"

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 17일 국회에서 열린 국방위 전체 회의에 출석해 미국 측의 호르무즈 해협 파병 요청에 대한 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.3.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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안규백 국방부 장관이 17일 미국으로부터 호르무즈 해협에 해군 함정을 파견해 달라는 공식 요청이 없었다고 밝혔다.안 장관은 이날 오후 국회에서 열린 국방위원회에서 "국방부는 미국으로부터 어떤 공식 요청을 받은 바가 없다"며 "(트럼프 대통령이) SNS에 메시지를 남긴 것은 공식 요청이라고 판단하지 않고 있다"고 말했다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 14일(현지시각) 소셜미디어(SNS)에 "(호르무즈 해협 봉쇄의) 영향을 받는 중국·프랑스·일본·한국·영국, 그리고 다른 국가들이 함정을 보낼 것"이라는 글을 올린 바 있다. 그는 16일(현지시각)에도 미국이 주한미군 주둔을 통해 한국의 안보를 40년간 책임졌다면서 이에 대한 대가로 한국군 파병이 필요하다는 주장을 펼쳤다.이날 안 장관은 "파병 요청을 받은 적 있느냐"라는 성일종 국방위원장의 질의에 "미국으로부터 어떤 공식 요청을 받은 바가 없다"고 밝혔다.정청래 더불어민주당 의원이 "미리 다 공개할 수 없어도 여러 플랜에 대해 준비하고 있어야 하지 않겠느냐"라고 묻자 안 장관은 "공식 요청이 오기 전에 내부적으로 여러 검토는 한다"면서도 "아직 공개할 사항은 아니라고 판단한다"고 말했다.안 장관은 공식 파병 요청이라고 할 수 있는 기준에 대해서 "문서를 접수·수발하든가 아니면 양국 장관끼리 협의하든가 이런 절차를 공식적으로 거쳐야 하지 않겠느냐"며 "아직 그런 절차와 요청이 없었다"라고 덧붙였다.또 안 장관은 파병은 "국익과 국민 안전 그리고 헌법과 법률에 의해 결정될 사항"이라며 "헌법 제60조 2항에 의거해 국회 동의 사항"이라고 강조했다. 파병은 국회의 동의를 구해야 하는 사안임을 분명히 한 것이다.안 장관은 아덴만에 파병된 청해부대를 투입하는 방안에 대해선 "소말리아 해역 인근에 있는 아덴만 파병 임무와 현재 실질적으로 전쟁 상황이 벌어진 호르무즈 해협은 차원이 다르다"면서 "무기 체계도 미약하고 여러 가지 준비할 게 많다고 생각한다"고 말했다.만약 아덴만 해역에서 활동 중인 청해부대나 다른 함정을 파병하기로 결정하더라도 대(對)드론 방어체계 등을 구축하는 데 1달 이상의 준비 기간이 걸릴 것이라는 설명이다.