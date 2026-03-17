[기획] 화성시, 폐현수막 100% 재활용... 과제는 여전

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

선거철과 행사철만 되면 도심 곳곳을 도배하는 현수막. 도시 미관 저해와 안전 사고의 주범으로 꼽히던 이 폐현수막들이 최근 경기 화성시에서는 '쓰레기'가 아닌 '자원'으로 활용한다. <화성시민신문>이 취재한 결과, 시는 최근 쏟아지는 폐현수막을 전량 산업용 자재로 재활용하며 친환경 행정의 속도를 높이고 있는 것으로 나타났다.화성시 건축과 광고물관리팀 자료에 따르면, 관내 폐현수막 발생량은 ▲2023년 168톤 ▲2024년 176톤 ▲2025년 258톤으로 해마다 가파르게 증가하고 있다. 100만 특례시로 진입하며 각종 개발 사업과 정치적 활동이 활발해진 결과로 풀이된다.과거 폐현수막은 대부분 소각 처리되었으나, 화성시는 환경 오염을 줄이기 위해 관내 업체인 '엔알아이'와 손잡고 재활용 체계를 구축했다. 특히 2025년부터는 발생량 전량을 부직포로 재생하고 있다. 폐현수막으로 만든 부직포는 배수층의 토사 유입 방지나 지반 보강 등 토목 공사 현장에서 요긴하게 쓰인다.경제적 이점도 뚜렷하다. 소각 처리 시 톤당 약 35만 원이 소요되지만, 부직포 등으로 재활용할 경우 톤당 25만 원이면 처리가 가능하다. 환경 보호와 예산 절감이라는 '두 마리 토끼'를 잡은 셈이다.행정적인 성과에도 불구하고 현장에서는 여전히 해결해야 할 숙제가 남아 있다. 화성시는 지난 2024년 12월 31일 '화성시 현수막 친환경 소재 사용 촉진 및 재활용 활성화 조례'를 제정하며 제도적 기반을 마련했다.하지만 조례의 핵심인 '친환경 소재 현수막 사용'은 아직 미미한 수준이다. 시 건축관리과 관계자는 "친환경 현수막은 일반 현수막보다 제작 단가가 2~3배 이상 높아 민간은 물론 공공기관에서도 전면 도입하기에 비용적 부담이 크다"고 털어놨다. 조례가 선언적 의미에 그치지 않으려면 실질적인 보조금 지원이나 인센티브 제도가 뒷받침되어야 한다는 지적이 나오는 이유다.정부 차원에서도 폐현수막 문제는 주요 과제다. 행정안전부는 2025년 경진대회에서 발굴된 서울시의 '전용 수거함 설치', 경북 예천군의 '직영 작업장 운영' 등 우수 사례를 바탕으로 2026년부터 전국적인 재활용 지침을 마련할 계획이다.정명근 화성특례시장은 최근 조례 개정을 예고하며 "무분별한 현수막은 시민 안전을 위협한다. 단호하게 대응해 쾌적한 화성특례시를 만들겠다"고 강조한 바 있다.단순히 수거한 현수막을 재활용하는 단계를 넘어, 발생량 자체를 억제하고 친환경 소재로의 전환을 이끌어내는 '화성형 자원순환 모델' 정립이 필요한 시점이다.