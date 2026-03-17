대구경북 진보단체 등 "호르무즈 파병? 단호히 거부해야"

큰사진보기 ▲대구지역 진보단체들이 17일 대구 중구 동성로 한일극장 앞에서 기자회견을 열고 미국의 호르무즈 해협 파병 요구에 우리 정부가 거절할 것을 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미국이 우리 정부에 호르무즈 해협 파병 요구를 한 것과 관려 ㄴ박희진 진보당 포항지역위원장이 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 진보당 포항지역위원회 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 주한미군 숫자를 거론하며 한국에 호르무즈 파병을 재차 요구한 가운데 대구경북 진보단체와 진보정당들도 "한국군을 학살의 도구로 쓰지 말라"고 규탄하고 나섰다.민주노총 대구본부와 대구경북자주통일평화연대, 트럼프반대대구공동행동은 17일 대구 중구 동성로 한일극장 앞에서 기자회견을 열고 "미국은 '유조선 호위'와 '해상안전 확보'를 명분으로 동맹국들을 침략전쟁의 돌격대로 내몰고 있다"며 "한국 정부는 주권국가로서 단호히 거부 의사를 밝혀야 한다"고 촉구했다.이들 단체는 "호르무즈 해협의 갈등은 미국과 이란 사이의 정치·경제적 이해관계에서 비롯된 것"이라며 "국제적 합의가 결여된 상태에서 특정 국가의 군사 전략에 동원되는 파병은 헌법이 규정한 평화주의 원칙에 어긋난다"고 지적했다. 그러면서 우리 군의 소중한 생명을 분쟁의 총알받이로 내몰아서는 안 된다고 주장했다.이들은 또 "호르무즈 해협 파병으로 인해 발생할 이란과의 외교 관계 악화는 우리 경제에 직격탄이 될 것"이라며 "파병 강행 시 중동지역 내 우리 기업의 활동 위축과 유가 급등 등 가늠할 수 없는 경제적 손실을 불러올 것이 자명하다"고 말했다.이어 "진정한 안보는 군사적 개입이 아니라 대화와 타협을 활용한 외교적 노력을 통해 평화를 구축하는 데서 시작되어야 한다"며 "총구로는 결코 평화를 살 수 없음을 트럼프와 미국 정부는 깨달아야 한다"고 강조했다.임성종 10월항쟁시민연대 상임대표는 "미국은 반인권적이고 불법적인 침략 전쟁에 한·중·일, 프랑스, 영국 등 5개국에 군함 파견을 요청했다"며 "대부분의 나라들은 거부 의사를 밝히고 있지만 우리나라 정부는 애매모호한 말로 분명한 거부 입장을 밝히지 않고 있다"고 비판했다.임 대표는 "호르무즈 해협에 군함을 파견한다는 것은 우리 군인들, 젊은이들을 이란 전쟁에 참여시키는 것"이라며 "미국은 해안에서 공중 폭격으로 포격만 하고 우리 군인들에게 돌격대 역할을 하라고 등 떠밀고 있다. 주권 국가에게 이런 무례한 요구를 하는 게 말이 되느냐"고 주장했다.김희성 금속노조 대구지부 정치통일위원장은 "우리 군의 호르무즈 파병은 헌법 정신에 어긋나는 일"이라며 "정부는 미국의 압박에 굴복할 것이 아니라 단 한 명의 국민이라도 위험에 처하지 않도록 보호할 책임이 있다"고 주장했다.지역 진보정당들도 미국의 요구가 우리 주권을 침해하는 것이라며 정부가 파병을 반대해야 한다고 촉구했다.진보당 경북도당은 논평을 통해 "트럼프 행정부가 한국을 직접 지목하며 군함 파견을 요구한 것은 동맹의 이름을 빌린 노골적인 압박이자 사실상 강제 참전 요구"라며 "이는 주권 국가에 대한 중대한 침해이며 한국을 중동 전쟁에 끌어들이려는 위험한 시도"라고 비판했다.경북도당은 "파병이 현실화되는 순간 대한민국은 사실상의 교전국으로 인식될 수 있다"며 "전쟁의 부담과 위험이 고스란히 우리 국민에게 전가될 것"이라고 우려했다. 이어 "지금 필요한 것은 군사적 개입이 아니라 외교적 해법"이라며 "정부는 '신중 검토'라는 모호한 입장을 반복할 것이 아니라 호르무즈 해협 파병 요구를 단호히 거부하라"고 촉구했다.진보당 포항시위원회는 "미국이 미사일 발사로 초등학생과 교사 180여 명을 살상하고 비무장 군함을 격침하는 등 반인륜적인 학살을 저지르고 있다"며 "정부가 군함을 보내는 순간 우리 국민과 기업은 중동 지역에서 공격의 표적이 될 것이 자명하다"고 주장했다. 그러면서 ▲미국·이스라엘의 침략 전쟁 및 학살 즉각 중단 ▲정부의 파병 요구 단호 거부 ▲헌법 정신에 따른 주권국가 원칙 고수 ▲동맹의 허울을 쓴 경제 약탈 및 전쟁 가담 저지를 요구했다.정의당 대구시당은 "호르무즈 해협 파견 요구는 불의한 침략 전쟁의 공범이 되라는 얘기"라며 "한국이 어떤 형태로든 파병한다면 헌법의 평화주의 원칙과 한미상호방위조약의 '국제적 평화와 안전과 정의' 원칙을 거스르는 행위"라고 지적했다.대구시당은 이재명 대통령을 향해 "부당한 요구를 단호하게 거부하라"며 "미국의 침략전쟁에 어떤 명분으로라도 동참한다면 우리는 이재명 대통령의 정당성에 정면으로 문제를 제기할 것"이라고 밝혔다.