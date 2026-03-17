메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

26.03.17 16:55최종 업데이트 26.03.17 16:55

종합특검, '김건희 무혐의' 겨냥 이창수·조상원 출국금지

양평고속도로 의혹 관련 원희룡 전 장관도 출국금지

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이창수 전 서울중앙지검장. 2025.3.13
이창수 전 서울중앙지검장. 2025.3.13 ⓒ 연합뉴스

전 대통령 윤석열씨의 부인 김건희씨의 도이치모터스 불기소 처분 등 이른바 '부실 수사' 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(권창영 특별검사)이 당시 서울중앙지검 지휘부를 출국금지 했다.

17일 종합특검팀은 언론 공지를 통해 "이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 중앙지검 4차장에 대해 출국금지 조치를 하였다"라고 밝혔다. 다만 종합특검팀은 "출국금지와 관련한 사건에 대해 구체적인 내용은 확인해드릴 수 없다"라고 덧붙였다.

김씨 부실 수사 의혹은 중앙지검 수사팀이 도이치모터스 주가조작 사건과 관련해 2024년 7월 김씨를 방문 조사하고, 같은 해 10월 증거 불충분으로 불기소 처분한 일련의 과정을 말한다.

AD
당시 특혜 조사라는 비판과 함께 수차례에 걸친 김씨 관련 수사가 부실하게 종결됐다는 의혹이 제기됐다. 이 과정에서 이원석 검찰총장에 대한 패싱 의혹까지 불거져 더 큰 논란이 일었다.

이후 이 전 지검장과 조 전 차장 등은 탄핵 소추됐지만 헌법재판소는 이들에 대한 탄핵 사건을 기각했다. 지난해 3월 직무에 복귀한 이들은 6월에 사표를 냈다.

앞서 김건희 특검팀(민중기 특별검사)도 관련 수사에 착수해 지난해 12월 대검찰청과 중앙지검, 이 전 지검장 등을 압수수색 했지만, 수사 기간이 끝나 사건을 마무리 짓지 못했다.

한편 종합특검팀은 이날 '양평고속도로 종점 변경 특혜 의혹'과 관련해 원희룡 전 국토교통부 장관도 출국금지 했다.

양평고속도로 종점 변경 의혹은 2023년 국토부가 서울~양평고속도로 사업을 추진하며 종점 노선을 김 여사 일가 땅 주변으로 바꿔 특혜를 줬다는 내용이다. 당초 양평군 양서면으로 종점이 설정돼 사업이 예비타당성 조사를 통과했지만, 윤석열 정부가 출범한 뒤 종점이 변경됐다. 논란이 일자 원희룡 당시 국토부 장관은 사업 백지화를 선언했다.

김건희 특검팀은 해당 의혹을 수사하기 위해 원 전 장관에 대한 출국금지 조치를 여러 차례 연장했지만, 원 전 장관을 소환조사 하는 데까지 이르진 못했다.

#이창수#조상원#원희룡#종합특검

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김종훈 (moviekjh) 내방

법조팀 취재기자. 오늘도 애국하는 마음.

이 기자의 최신기사 "이재명한테 돈 줬다 하고 싶다"김성태 발언, 검찰 앞뒤 안맞는 해명


독자의견1

연도별 콘텐츠 보기