전쟁에까지 사용되는 AI... 인간이란 무엇인가 물어야 한다

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"미국의 일간 워싱턴포스트(WP)는 4일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 미군이 이란 공습 첫 24시간 동안 1천여개의 표적을 타격하기 위해 AI 기반 군사정보 플랫폼인 '메이븐 스마트 시스템'(MMS)을 활용했다고 전했다.



앤트로픽 클로드는 지난해 11월 팔란티어와의 협약을 통해 군사 의사결정 플랫폼에 통합된 상태로, MMS에 앤트로픽의 AI 모델 클로드가 내장된 것으로 알려진다.



팔란티어는 온톨로지에 기반한 데이터 분석과 활용에 초점을 맞추는 사업 모델로 자체 LLM은 개발하지 않아서 다른 AI 기업의 LLM을 활용하기 때문이다."



- 연합뉴스, 2026.03.05, AI가 '전장의 두뇌' 맡은 최초의 전쟁…참모가 된 LLM

덧붙이는 글 | 이 기사는 Naver 블로그에도 실립니다.

인류의 역사는 거대한 기술적 도약과 그에 따른 참혹한 대가가 반복되는 과정이었다. 알프레드 노벨은 광산의 노동을 돕기 위해 다이너마이트를 발명했으나, 그것은 전쟁터에서 수천 명의 생명을 앗아가는 효율적인 살상 도구가 되었다. 오펜하이머를 비롯한 당대 최고의 천재들이 우주의 근원을 탐구하며 발견한 원자력의 비밀은 결국 히로시마와 나가사키의 하늘을 뒤덮은 죽음의 버섯구름으로 먼저 세상에 그 위력을 드러냈다.2025년 현재, 인류는 또 한 번 그 기로에 서 있다. 바로 인공지능(AI)이라는 신의 영역에 가까운 도구 앞에서다. 최근 미국과 이란의 군사적 갈등 국면에서 들려온 소식은 가히 충격적이다. 데이터 분석의 괴물이라 불리는 '팔란티어(Palantir)'와 생성형 AI의 양대 산맥 중 하나인 '앤트로픽(Anthropic)'의 모델 '클로드(Claude)'가 실전에 투입되었다는 뉴스다.하지만 더욱 우리를 전율하게 하는 것은 그 이후의 전개다. 앤트로픽이 'AI의 군사적 활용' 등을 문제 삼자, 미국 행정부는 계약 파기를 진행했다. 또, 연방 기관의 앤트로픽 사용을 금지시켰다. 그 빈자리는 '오픈AI'의 ChatGPT로 채웠다. 이 사건은 단순한 기업 간의 교체를 넘어, 인류의 운명을 결정지을 거대한 질문을 우리에게 던지고 있다.앤트로픽이라는 회사의 뿌리를 이해할 필요가 있다. 그들은 본래 ChatGPT를 만든 오픈AI의 핵심 개발팀이었다. 하지만 오픈AI가 지나치게 수익 지향적으로 변하고 안전성을 도외시한다는 우려 속에 '인공지능의 공익성과 안전'을 최우선 가치로 내걸고 독립한 이들이다. 그런 그들이 미 국방부의 프로젝트에 참여했을 때는 자신들만의 확고한 '레드라인'이 있었을 것이라 생각한다.앤트로픽은 무엇을 보았기에 문제제기를 했을까. 미 정부가 자신들의 AI 모델을 활용해 '인간의 판단이 배제된 자율 살상 시스템'을 구축하려는 현장을 목격했던 것은 아닐까.미국 정부는 왜 이토록 무리한 도박을 감행하는 것인가? 우리는 여기서 저무는 해의 초조함을 읽을 수 있다. 한때 유일한 슈퍼파워였던 미국의 지위는 중국의 맹추격과 다극화되는 국제 정세 속에서 흔들리고 있다. 경제력과 재래식 군사력만으로는 패권을 유지하기 힘들어지자, 미국은 'AI 패권'이라는 마지막 카드를 꺼내는 것 같기도 하다.하지만 이러한 강압적이고 비윤리적인 기술 행보는 매우 위험한 전례를 남긴다. 국제 사회의 규범을 무시하고 자율 살상 AI를 전장에 투입하는 순간, 판도라의 상자는 열린다. "미국도 하는데 우리라고 못 할 이유가 없다"는 논리로 중국, 러시아는 물론 전 세계 모든 국가가 생존을 위해 '통제 불가능한 AI 무기' 경쟁에 뛰어들지도 모른다. 여기에 대한민국도 예외일 수 없다. 동북아시아의 지정학적 긴장 속에서 살아가는 우리에게, 기계가 인간의 생사여탈권을 쥐는 세상은 곧 우리 머리 위에 언제 터질지 모르는 시한폭탄을 얹어놓는 것과 같다.현재 기술 발전의 속도는 인류의 윤리적 고민이 따라가기엔 너무나 빠르다. 단순한 언어 지능을 넘어 인간의 모든 지적 능력을 상회하는 '범용 인공지능(AGI)'이 눈앞에 와 있으며, 이 지능이 육체를 가진 '휴머노이드 로봇'과 결합하는 단계에 이르렀다.우리가 가장 경계해야 할 지점은 바로 여기에 있다. AGI와 휴머노이드 로봇이 물리적으로 우리를 직접 지배하는 디스토피아도 무섭지만, 더 교묘한 재앙은 따로 있다. 이 지능들이 우리 인간의 의사결정 과정에 여러 경로로 깊숙이 개입하여, 우리도 모르는 사이에 조정되고 결정되는 상황이다. 정치적 선택, 군사적 판단, 경제적 정책까지 AI의 알고리즘이 '최적화'라는 미명 아래 인간의 의지를 잠식한다면, 인류는 스스로가 내린 결정이라고 믿으며 파멸의 길로 걸어 들어갈 것이다.만약 감정도, 죄책감도 없는 기계가 인간을 효율적으로 통제하고 관리하는 법을 학습한다면 어떤 일이 벌어질까? 기계가 인간의 도구로 머무는 시대를 지나, 인간이 인지하지 못한 채 기계의 논리에 의해 조정되는 세상이 오면 어떻게 될까. 이러한 상황에서 앞으로 일어날 재앙을 피하기란 결코 쉽지 않아 보인다.우리는 다시 한번 '인간이란 무엇인가'라는 근원적인 질문 앞에 서야 한다. 다이너마이트와 핵폭탄의 시대에는 다행히도 인류가 공멸의 위기 앞에서 서로를 견제하는 장치를 만들었다. 하지만 AI는 다르다. 이것은 보이지 않는 코드 속에 숨어 있으며, 한 번 통제를 벗어나면 복구가 불가능하다.너무 늦기 전에 전 세계 시민들이 깨어나야 한다. 국가의 이익보다 인류라는 종의 생존이 우선이라는 원칙을 다시 세워야 한다. AI가 인간을 위협하고 조정하는 세상을 막기 위한 강력한 국제적 '윤리 제어 시스템'과 '기술 비확산 조약'이 절실하다. 그것이 우리 후손들에게 기계의 노예나 꼭두각시가 아닌, 인간다운 세상을 물려줄 수 있는 유일한 길이기 때문이다.