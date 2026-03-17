이강일 의원, 사모펀드 투명성 확보 법안 발의

큰사진보기 ▲이강일 더불어민주당 의원 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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더불어민주당 이강일 국회의원(청주 상당)이 사모펀드의 운용 투명성을 높이고, 기업 인수 과정에서 노동자 등 이해관계자의 알 권리를 강화하기 위한 법안을 발의했다.이 의원은 17일 이 같은 내용을 담은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안'을 대표 발의했다.현행법은 사모펀드의 출자지분 구조나 업무 위탁 현황 등에 대한 공시·보고 규정이 충분하지 않아 투자 구조의 투명성을 확보하는 데 한계가 있다는 지적이 이어져 왔다.특히나 사모펀드가 기업의 최대주주가 되는 경우에는 노동자들에게 고용승계 등을 알릴 의무가 없어, 이해관계자의 정보 접근권이 제한된다는 비판이 이어졌다.개정안의 핵심은 사모펀드의 운용관련 보고사항을 확대하고, 기업 인수 시 노동자 대표에게 정보를 통지하도록 의무화하는 것이다. 이와 함께 업무집행사원의 책임성과 신뢰성을 강화하는 방안도 포함됐다.의원실에 따르면 구체적으로는 사모펀드가 금융위원회에 보고해야 할 사항에 출자지분 현황과 집합투자재산 운용 관련 업무위탁 현황을 명시적으로 추가해 운용 구조의 투명성을 확보하고자 했다.또한 사모펀드가 특정 기업의 의결권 있는 주식을 사실상 가장 많이 보유하게 되는 경우, 해당 기업 노동자 대표에게 주식 취득 목적과 고용 관련 계획을 반드시 통지하도록 하는 규정을 신설했다.이와 함께 사모펀드를 실제로 운용하는 업무집행사원의 신뢰성을 확보하기 위해 등록 요건에 대주주가 대통령령으로 정하는 사회적 신용을 갖추도록 하는 기준도 추가했다.이강일 의원은 "사모펀드가 자본시장에서 차지하는 비중이 커진 만큼 그에 걸맞은 사회적 책임과 투명성이 요구된다"며 "기업 인수 과정에서 근로자들이 고용 계획 등 필수 정보를 공유받도록 해 자본의 건전한 시장 감시 기능을 강화하고 투명한 지배구조를 확립하려는 취지"라고 말했다.