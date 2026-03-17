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26.03.17 17:51최종 업데이트 26.03.17 17:57

강경숙 의원·시민단체 "충북교육청 장학관 불법촬영, 철저히 수사해야"

17일 국회서 기자회견... "교육부 차원 책임규명 필요"

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17일 조국혁신당 강경숙 의원과 111개 시만사회단체는 국회에서 기자회견을 열고 "교육기관에서 발생한 중대한 성범죄임에도 불구하고 교육청과 경찰 모두 부적절한 대응을 보였다"며 "철저한 수사와 교육부 차원의 책임규명이 필요하다"고 밝혔다.
17일 조국혁신당 강경숙 의원과 111개 시만사회단체는 국회에서 기자회견을 열고 "교육기관에서 발생한 중대한 성범죄임에도 불구하고 교육청과 경찰 모두 부적절한 대응을 보였다"며 "철저한 수사와 교육부 차원의 책임규명이 필요하다"고 밝혔다. ⓒ 충북인뉴스

불법촬영 혐의를 받고 있는 충북교육청 소속 장학관을 둘러싼 논란이 국회로 까지 확산됐다.

17일 조국혁신당 강경숙 의원과 111개 시만사회단체는 국회에서 기자회견을 열고 "교육기관에서 발생한 중대한 성범죄임에도 불구하고 교육청과 경찰 모두 부적절한 대응을 보였다" 며 "철저한 수사와 교육부 차원의 책임규명이 필요하다"고 밝혔다.

이들은 "경찰은 초동수사 미흡으로 증거 인멸 시간을 벌어줬고, 교육청은 범행 이후에도 교육감을 독대하고 관사에 머무는 등 이해할 수 없는 일들이 벌어졌다"고 밝혔다.

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충북교육청에 대해선 ▲심야 조사 후 26일, 같은 부서 여직원에게 관사까지 A장학관 차량 수행 지시 ▲27일 교육감 독대 ▲압수수색이나 추가 조사 없음 ▲직위해제 후에도 3월 6일까지 관사에 거주하는 일 발생 등을 거론하며 "증거 인멸 우려가 있는 상황에서 부적절한 조치가 이어졌다"고 지적했다.

그러면서 교육부의 직접 조사 필요성도 강조하며 "인사 검증 과정과 조직 문화, 2차 가해 여부 등을 포함해 전반적인 점검이 필요하다"고 밝혔다.

이들은 "충북교육청은 성범죄 혐의로 현행범 체포된 A장학관을 즉각 파면하고, 2차 가해 등 잘못에 대해 윤건영 교육감은 책임지라"고 요구했다.

또 "경찰은 초동 부실 수사 책임자를 즉각 문책하고, 교육청 2차 가해 와 압수수색 등 엄중 수사를 진행하라"고 촉구했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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