정준호 "대통령에 전남광주 통합 지원 30조 확대 건의"

큰사진보기 ▲더불어민주당 정준호 의원(광주광역시 북갑). ⓒ 정준호 의원실 관련사진보기

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더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에 나선 정준호 의원(광주광역시 북갑)은 17일 "전남광주통합특별시 국가 지원 예산을 기존 4년 20조원에서 5년 30조원 규모로 확대해 줄 것을 이재명 대통령에게 건의했다"고 밝혔다.정 의원은 이날 보도자료를 내고 "지난 16일 열린 이 대통령과 초선 국회의원의 만찬 자리에서 통합이 성공하기 위해서는 초기 단계에서 국가의 과감한 재정 지원이 필요하다고 강조하며 이 같은 내용을 건의했다"고 말했다.이어 "대전·충남, 대구·경북 등 다른 권역의 행정통합이 아직 성사되지 않은 상황에서 선도적으로 통합을 추진하는 전남·광주에 대한 전략적 추가 지원이 필요하다"고 강조했다.또 늘린 재정 지원으로 ▲AI 산업과 첨단기술 집적 ▲미래 모빌리티 산업 육성 ▲에너지 전환 산업 기반 구축 ▲광역 교통망 확충 등을 통해 호남을 대한민국 남부권의 새로운 성장 거점으로 육성해야 한다고 주장했다.정 의원은 "전남과 광주가 통합되면 인구 320만 규모의 초광역 경제권이 형성된다"며 "국가가 전략적으로 투자한다면 수도권에 대응하는 새로운 성장 축이 만들어질 것"이라고 설명했다.그러면서 "전남광주통합특별시는 지방소멸 위기를 극복하고 국가균형발전을 실현할 가장 현실적인 모델"이라며 "중앙정부와 지방정부가 힘을 모아 반드시 성공적인 초광역 통합 모델을 만들어야 한다"고 덧붙였다.