추락은 끝이 아니었다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

지면 위 70cm 높이에서 세상을 읽는 특수 교사입니다. 누군가에게 나를 증명하기보다, 있는 그대로의 삶을 나누며 울림을 주는 강연가를 꿈꿉니다.

큰사진보기 ▲2025. 교실에서2025년 어느 날, 학교 생활의 기록 ⓒ 박혜현 관련사진보기

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"선생님은 왜 맨날 의자에 앉아 있어요?"

"선생님은 다리가 조금 불편해서 이 바퀴 달린 의자를 타고 다녀. 대신 누구보다 빠르게 너희에게 달려갈 수 있단다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

치열한 임용 시험을 거쳐 마침내 특수교사가 되어 교단에 섰습니다. 14살의 그날, 추락 사고로 멈춰버렸던 나의 학교 시계가 다시 돌아가기 시작한 순간이었습니다. 휠체어를 타고 처음 교실 문턱을 넘던 날, 13년 전 그 복도의 풍경이 겹쳐 보였습니다. 하지만 교실에서 아이들을 마주하며 보낸 시간은 제게 예상치 못한 변화를 주었습니다.교사가 되어 직접 아이들을 가르쳐보니 알게 되었습니다. 교실 안에서 이루어지는 많은 일은 사실 특별한 의도 없는 일상의 반복이라는 것을 말입니다. 학생에게 심부름을 맡기는 것 역시 교사와 학생 사이에서 흔히 일어나는 행위 중 하나였습니다.13년 전 그 선생님 또한 저를 다치게 하려 했던 것이 아니라, 그저 평범한 교실 안의 일상 속에서 제게 손을 내밀었을 뿐이라는 사실을 이제야 '교사의 마음'으로 바라보게 되었습니다. 그것은 악의가 아니라 누구에게나 일어날 수 있었던 일상의 한 장면이었습니다. 그 사실을 받아들이자 수십 년 간 저를 붙들고 있던 원망의 마음이 조금씩 옅어지기 시작했습니다.아이들의 천진난만한 질문에 저는 이제 담담하게 대답합니다.아이들에게 저는 가여운 대상이 아니라, 바퀴 달린 의자를 타는 선생님입니다. 14살의 제가 두려워했던 처절한 미래는 교실 어디에도 없었습니다. 오히려 제가 가진 장애는 아이들의 어려움을 읽어내는 실질적인 도구가 되었습니다.몸이 마음대로 움직이지 않아 답답해하는 아이를 볼 때, 휠체어를 탄 제 존재 자체가 아이들에게는 하나의 메시지가 되기 때문입니다.저에게 기적은 다시 걷게 되는 것이 아닙니다. 과거의 사건을 객관적으로 바라보고, 아이들을 온전히 대할 수 있는 교사가 되었다는 사실 그 자체가 기적입니다. 저는 오늘도 70cm의 높이에서 아이들과 눈을 맞춥니다.이 낮은 시선이 세상의 턱을 없애는 도구가 되길 바라며 부지런히 바퀴를 굴립니다. 저의 추락은 끝이 아니었습니다. 그것은 가장 낮은 곳에서 아이들을 마주하기 위한 준비 과정이었을 뿐입니다.