민주당 울산시당 항의 방문한 시민단체 "지방선거 제도 개혁 즉각 나서라"

큰사진보기 ▲울산지역 시민단체들(내란청산 사회대개혁 울산운동본부)이 17일 "더불어민주당은 다양성, 비례성, 대표성 강화를 위한 지방선거 제도 개혁에 즉각 나서라"는 항의 서한을 민주당 울산시당에 전달했다. ⓒ 울산운동본부 관련사진보기

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울산지역 시민단체들(내란청산 사회대개혁 울산운동본부)이 17일 "더불어민주당은 다양성, 비례성, 대표성 강화를 위한 지방선거 제도 개혁에 즉각 나서라"는 항의서한을 민주당 울산시당에 전달했다.시민단체들은 이날 민주당 울산시당사를 방문해 "6·3 지방선거가 79일 앞으로 다가왔지만 민의의 전당이어야 할 국회와 원내 제1당인 더불어민주당은 지금까지 무엇을 하고 있나"라고 항의하며 몇 가지 요구 사항을 전달했다.요구사항은 ▲기초의회 2인 선거구를 폐지하고 3인 이상 선거구제를 전면 도입해 양당 독점 구조를 깨고 정치적 다양성을 보장할 것 ▲광역의회 비례대표 의석 비율을 최소 30% 이상으로 확대하고, 표의 등가성과 비례성을 확보하여 민심 그대로의 의회를 구성할 것 ▲광역자치단체장 선거에 결선투표제를 도입할 것과 승자 독식의 폐해를 막고 대표성을 강화할 것 ▲성평등 공천을 제도화하고, 특정 성별이 10분의 6을 초과하지 않도록 하여 정치권의 성별 불균형을 해소할 것 등이다.앞서 시민단체들은 시의회에서 기자회견을 열고 "지난해 말 역대 가장 늦게 정치개혁특별위원회를 구성한 것도 모자라, 두 달이 넘도록 지방선거 제도 개혁에 대해 단 하나의 결론도 내지 못하고 있는 작금의 사태에 우리는 깊은 분노를 금할 수 없다"라고 밝혔다.이어 "국회 스스로 정한 선거구 획정 법정 시한은 이미 100일이 지났고, 헌법재판소의 헌법불합치 결정에 따른 개선 입법조차 방치되고 있다"라며 "지난 3월 13일 정개특위가 열렸으나, 법안 2심사소위에서 다룬다는 명목으로 거대 양당만을 위한 지구당 부활만을 의논했다"라고 지적했다.또 "시민들의 정치적 권리를 위한 정치개혁 방안은 단 하나도 의논되지 않았으며, 이는 거대양당이 민주주의를 수호하는 정치개혁에 나설 의사가 없다는 것을 방증한다"라며 "이것은 명백한 '직무유기'이며, 유권자의 알 권리와 후보자의 준비권을 박탈, 조장하는 행위"라고 비판했다.시민단체들은 특히 "광역시·도 행정통합으로 거대해질 자치단체장의 권력을 견제해야 할 지방의회 선거제도 논의가 실종된 것은 민주주의의 기초인 '견제와 균형'을 스스로 포기한 것과 다름없다"라는 지적을 내놨다.이어 "민주주의를 단단히 만드는 것은 거창한 구호가 아니라, 민의가 왜곡 없이 반영되는 제도적 틀을 만드는 것에서 시작"이라며 "새로운 대한민국의 미래를 고민한다면, 눈앞의 당리당략을 내려놓고 선거제도 개혁에 즉각 동참하라"라고 촉구했다.또한 "만약 이번에도 책임을 회피하며 기득권 유지에만 급급한다면, 시민들은 다가오는 지방선거에서 준엄한 심판의 행동에 나설 것임을 강력히 경고한다"라고 전했다.