충북단체, 김영환 지사 경찰수사 규탄하며 도 넘은 '막말' 논란

큰사진보기 ▲충북자유민주시민연합(대표 이재수) 등 극우단체 소속 회원이 집회를 하면서 여성 정치인을 향해 입에 담긴 힘든 욕설을 사용해 논란이 일고 있다. (사진 : 유튜브 청주파파티브 갈무리) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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충북자유민주시민연합(대표 이재수) 등 극우 성향의 단체소속 회원이 집회를 하면서 여성 정치인을 향해 입에 담긴 힘든 욕설을 사용해 논란이 일고 있다.16일 충북자유민주시민연합과 충북자유아카데미, 충북미래포럼 등은 충북경찰청 정문 앞에서 '정치중립 촉구 기자회견'을 진행했다. 기자회견 형식으로 진행했지만, 집회와 다를 바 없었다. 참가자들은 김영환 충북도지사에 대한 경찰 수사를 비난했다.집회 사회자는 "하나님을 두려워 하여 바르게 심판하지 아니하고 현직 도지사 김영환을 수사한단 말입니까?"라며 경찰 수사를 지적했다. 이들은 지난해 발생한 충북교육청 사망 사건과 관련해 박진희(더불어민주당) 도의원을 수사해야 한다고 주장했다.그러면서 "박진희를 수사하지 아니하고 현직도지사인 김영환은 밤낮으로 불러서 죄 없는 김영환 지사를 향하여 죄 있는 사람으로 몰아가는 경찰청이 어디 있습니까?"라며 "정권의 하수인이 되어 불공정하게 수사하는 것입니까?"라고 말했다.이 과정에서 이들은 박진희 도의원을 향해 입에 담기 힘든 욕설을 퍼부었다. 이에 대해 박진희 도의원은 "공포스러워 욕설을 하는 유튜브 동영상을 보지는 않았다"고 말했다.한편 충북자유민주시민연합과 이재수 대표는 12.3 불법 비상계엄 이후 윤석열 탄핵 반대 시위를 주도했다. 지난 2022년 치러진 충북교육감 선거에선 보수진영 후보 단일화에 주도적인 역할을 했다. 이들은 지난 해 충북교육청 행정사무감사 도중 한 공무원이 극단적인 선택을 한 것에 대해 박진희 도의원의 책임이 있다고 주장해 왔다.