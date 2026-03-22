나를 훑어보더니 물었다 "여기 선생님 계세요?"

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지면 위 70cm 높이에서 세상을 읽는 특수 교사입니다. 누군가에게 나를 증명하기보다, 있는 그대로의 삶을 나누며 울림을 주는 강연가를 꿈꿉니다.

큰사진보기 ▲2026년 새 학기 준비 기간에 교무실에서 찍은 사진 ⓒ 박혜현 관련사진보기

"어, 여기 선생님 계세요?"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

새 학기 상담 기간이었다. 교실 문을 열고 들어온 한 학부모가 주위를 두리번거리다 내 책상 앞에 멈춰 섰다. 휠체어에 앉아 자료를 정리하던 나를 쓱 훑어보더니, 그는 의아한 표정으로 물었다.그 짧은 질문은 공기를 순식간에 얼어붙게 만들었다. 내 앞에 놓인 담임교사 책상과 내가 입고 있는 단정한 셔츠도 눈에 들어오지 않은 모양이었다. 그에게 휠체어는 '도움받는 존재'의 상징이었을 뿐, 누군가를 가르치고 이끄는 '권위의 상징'과는 결코 연결되지 않았던 것이다."제가 이 반 담임입니다"라고 답하는 순간 마주한 그 당혹스러운 눈빛. 그것은 내가 평생을 마주해 온, 우리 사회가 장애인을 배치하는 '익숙한 자리'였다.우리는 흔히 누군가의 위치를 그가 가진 외형적 도구로 판단하곤 한다. 휠체어가 교탁 뒤에 있을 때 발생하는 이 낯선 감각은, 역설적으로 우리 사회가 장애인을 얼마나 철저히 '수동적인 자리'에만 가두어 왔는지를 증명한다.지난 연재를 통해 내가 어떻게 교사가 되었는지, 그 치열했던 고군분투기를 전했다. 많은 이들이 응원과 격려를 보내주었다. 하지만 나는 그 따뜻한 시선들 사이에서 묘한 불편함을 느낀다. 사람들은 나의 삶을 '인간 승리'나 '장애 극복'으로 읽고 싶어 한다. 역경을 딛고 일어선 극적인 서사는 대중에게 값싼 감동과 카타르시스를 주기 마련이다.하지만 '극복'이라는 말은 사실 무서운 양날의 검이다. 내가 무언가를 극복했다는 사실이 강조될수록, 장애는 제거되어야 할 '결함'이나 '불행'이 되고, 그렇게 하지 못한 다른 장애인들은 '노력 부족'이라는 프레임에 갇힌다. 나는 영웅이 되기 위해 교단에 선 것이 아니다.휠체어를 탄 채로도 이 사회의 시스템 안에서 제 몫을 하며 살 수 있다는 지극히 평범한 진리를 증명하고 싶었을 뿐이다. 누군가의 눈물을 자아내는 '감동의 아이콘'이 되기보다, 매일 아침 출근하고 아이들과 씨름하는 '피곤한 직장인'이 되는 것이 나에겐 훨씬 더 간절한 목표였다.그런 의미에서 내가 첫 월급을 받고 가장 먼저 마주한 감정은 성취감보다 '안도감'에 가까웠다. 명세서에 찍힌 소득세와 주민세, 공무원 연금 기여금 항목을 보며 나는 묘한 전율을 느꼈다. 국가에 세금을 내는 주체가 되었다는 것. 그것은 내가 더 이상 '세금이 투입되어야 하는 비용'이나 '복지의 시혜적 수혜자'가 아니라는 공식적인 선언이었다.우리 사회는 오랫동안 장애인을 경제적 생산성이 떨어지는, 즉 '가성비'가 맞지 않는 존재로 규정해 왔다. 자본주의 논리 안에서 '1인분'을 하지 못하는 인간은 자연스럽게 2등 시민으로 밀려난다. 내가 낸 세금은 그 차가운 생산성의 문턱을 넘어, 이 사회를 지탱하는 정당한 주주로서의 '지분'을 확인받는 입장권이었다.내가 세금을 내서 기쁜 이유는 돈을 많이 벌어서가 아니다. 생산성이라는 잣대로 인간의 가치를 매기고 등급을 나누는 세상에서, 비로소 '시민권'이라는 울타리 안으로 당당히 걸어 들어왔기 때문이다. 납세의 의무를 수행한다는 것은, 내가 이 사회에 목소리를 낼 정당한 권리를 획득했음을 의미한다.학부모의 "선생님 계세요?"라는 질문은 개인의 무례함이 아니라, 우리 사회의 빈곤한 상상력을 적나라하게 드러낸다. 장애인이 교사이고, 의사이며, 세금을 내는 이웃이라는 사실이 '반전'이나 '특별한 사례'로 소비되는 한, 우리가 꿈꾸는 진정한 인식 개선은 요원하다. 이제 나는 '극복 서사'의 주인공이라는 화려하지만 무거운 외투를 벗어 던지려 한다.4화부터 시작되는 나의 이야기는 이전보다 훨씬 더 건조하고, 때로는 읽기 불편할지도 모른다. 감동적인 에피소드 대신 우리 사회의 제도적 모순을 짚고, 우리가 당연하게 여겼던 '정상성'의 기준에 날카로운 질문을 던질 것이다.휠체어를 타고 교실에 들어가는 행위는 개인의 처절한 분투가 아니라, 우리 사회의 다양성이 확보되는 지극히 자연스러운 과정이어야 한다. 세금을 내는 나의 일상이 더 이상 특별한 뉴스가 되지 않는 세상, 생산성이라는 문턱이 인간의 존엄을 가로막지 않는 세상. 나는 오늘도 그 세상을 향해 휠체어 바퀴를 굴린다.누군가에게 영감을 주기 위해서가 아니라, 이 땅의 당당한 시민으로서 주어진 나의 몫을 오롯이 살아가기 위해서다. 다름이 특별함이 아닌 평범한 풍경이 될 때, 비로소 우리는 서로를 '선생님'으로, '이웃'으로 온전히 마주할 수 있을 것이다.