"차별과 승부" 쿠팡물류센터 해고노동자 최효, 인천시의원 출마

큰사진보기 ▲최효 사무장 인천시의원 출마 선언 기자간담회17일 아침 10시 30분, 인천시청 앞에서 노동당 인천시당과 성소수자위원회가 기자간담회를 열어 최효 사무장의 인천시의원 출마를 알리고 있다. ⓒ 노동당 인천시당 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 최효 사무장최효 사무장이 인천시의원 출마의 변을 밝히고 있다. ⓒ 노동당 인천시당 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲발언하는 권순부 사무국장권순부 무지개행동 사무국장이 최효 사무장의 인천시의원 출마를 응원하는 발언을 하고 있다. ⓒ 노동당 인천시당 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 기선 인천차제연 활동가기선 인천차제연 활동가가 최효 사무장의 인천시의원 출마를 응원하는 발언을 하고 있다. ⓒ 노동당 인천시당 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 강동배 공공운수노조 인천본부장강동배 공공운수노조 인천본부장이 최효 사무장의 인천시의원 출마를 지지하는 발언을 하고 있다. ⓒ 노동당 인천시당 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 정애숙 쿠팡물류센터지회 부지회장정애숙 쿠팡물류센터지회 부지회장이 최효 사무장의 인천시의원 출마 지지발언 중이다. ⓒ 노동당 인천시당 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 인해 인천녹색당 비대위원장인해 인천녹색당 비대위원장이 노동당 인천시당의 지방선거 후보들을 지지하는 발언 중이다. ⓒ 노동당 인천시당 관련사진보기

큰사진보기 ▲정성용 인천시의원 출마 선언 기자회견지난 11일 노동당 인천시당은 기자회견을 열어 정성용 공공운수노조 전국물류센터지부장의 인천시의원 출마 사실을 알렸다. ⓒ 노동당 인천시당 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 노동당 성소수자위원회 사무국장입니다.

최효 공공운수노조 전국물류센터지부 쿠팡물류센터지회 사무장이 인천시의원 비례대표 출마를 선언했다. 자신을 "성소수자 노동자"라고 밝힌 최효 사무장은 출마 일성으로 "자기 존재를 드러낼수록 더 큰 차별과 폭력에 노출되는 사람들의 현실을 말하는 정치를 하겠다"라고 선언했다.최효 사무장은 17일 오전 10시 30분 인천시청 광장에서 노동당 인천시당·성소수자위원회와 함께 기자간담회를 열고 노동당 소속으로 인천시의원 비례대표로 출마할 것을 선언했다. 출마의 변을 통해 "냉난방장치와 휴게시간, 꼭 필요한 권리를 요구한 결과 쿠팡에서 해고되었고, 4년째 해고 투쟁을 이어오고 있다"라고 이야기한 최 사무장은 쿠팡에서 노동조합 활동을 하다가 2022년 해고되었고, 작년 5월 30일 1심에서 부당해고 인정을 받았다.최 사무장은 "쿠팡물류센터가 일시적인 도피처가 아닌 정말로 성소수자에게 안전한 일터이기를 바라기 때문"이라며 인천시의원 출마 이유를 밝혔다. 최 사무장은 본인 역시 성소수자라는 이유로 느끼는 여러 인간관계에서의 불편함을 피해 "입 다물고 일만 하면 되는" 일터인 쿠팡물류센터에서 일하게 되었지만 그것은 "파편화된 일터의 익명성이 주는 착시"에 불과하다고 주장했다.최 사무장은 쿠팡물류센터에서마저 성소수자라는 이유로 동료 노동자가 폭언을 들어도 아무것도 할 수 없었던 무력감을 상기하며, 쿠팡물류센터를 "잠시 숨어있을 곳이 아니라 자기 자신으로 존재해도 안전한 공동체"로 만들어내겠다는 포부를 밝혔다.최 사무장은 출마의 변을 통해 불안정한 삶의 조건과 만연한 혐오로 고통받는 사회적 소수자 시민들과 함께하는 정치를 하겠다는 뜻을 밝혔다. 최 사무장은 파주시 용주골과 성북구 미아리 등 성노동자 집결지 강제 철거와 최근 SNS 상에서 만연한 성노동자를 향한 혐오발언을 예시로 들며, "(성노동자에게) '사지 멀쩡하면 쿠팡에나 가라'라고 비난할 때, 쿠팡 노동은 그저 혐오의 도구가 될 뿐"이라며 "우리의 노동이 빈곤과 질병을 이유로 쉽게 배제되는 사람들을 비난하는 기준으로 사용되고 싶지 않다"라고 성노동자에 대한 혐오를 강하게 비판했다.최 사무장은 또한 트랜스젠더의 노동시장 탈락과 높은 자살율을 언급하며 "물류센터 바깥의 더욱 불안정한 노동자들과 나란히 서겠다"라고 선언했다. 2021년 국가인권위원회가 발표한 <트랜스젠더 혐오차별 실태조사>에 따르면 전체 응답자의 57.1%가 성별정체성과 관련한 구직 포기 경험이 있고, 55.4%가 현재 소득이 없는 등 트랜스젠더 노동자는 취업시장 자체에서 밀려나거나, 빈곤에 시달리는 경우가 많다.시민사회 각계각층의 지지와 연대 발언 또한 이어졌다. 권순부 무지개행동 사무국장은 "정치라는 험한 길에 나서는 당당한 성소수자 정치인을 기쁜 마음으로 응원"하며, "시대와 사회의 가치를 만드는 정치, 성소수자 노동자 정치인 최효 후보의 건투를 바란다"라고 발언했다.기선 인천차별금지법제정연대 활동가는 "성소수자임을 밝히며 정치의 장으로 나선다는 것은 평등 없인 민주주의도 없다는 단호한 정치실천"이라며, 최 사무장의 출마가 "우리에게 존엄과 평등이 실현되는 삶, 더 나은 삶을 위한 조건들이 무엇이고 누가 어떻게 시작해야 하는가를 익히게 되는 길잡이가 되리라 믿는다"라고 말했다.성노동자해방행동 주홍빛연대 차차에서 활동하는 사랑해 활동가는 '성산업 종사자'라는 이유만으로 작품 전시와 전시회 참여가 검열되었던 자신의 경험을 소개하며, "모든 소수자 당사자들이 자신의 삶과 노동현장에서 자신으로 존재해도 안심할 수 있는 사회를 바란다"라고 최 사무장의 출마를 응원하는 이유를 밝혔다.노동계의 지지 발언 또한 이어졌다. 강동배 공공운수노조 인천본부장은 "최효 후보는 해고에도 굴하지 않고 노동자들의 노동 환경을 개선하기 위해 헌신한 모범적인 후보"라며, "반드시 당선되어 소외되고 불안정한 노동에 시달리는 노동자를 대변하고, 이를 시정에 반영할 수 있는 기회가 되길 소망한다"라고 말했다.함께 쿠팡에서 노동조합 활동을 한 정애숙 쿠팡물류센터지회 부지회장은 과거 친했던 지인의 성적 지향을 이유로 서로 멀어졌던 일을 돌아보며 "후회된다"라고 이야기하며, "이젠 후회하지 않게 (성소수자 노동자인) 최효를 지지한다"라고 밝혔다.인천 지역의 진보정당인 인천녹색당 역시 최 사무장의 출마를 지지한다는 의사를 밝혔다. 인해 인천녹색당 비상대책위원장은 "나 또한 성소수자"라며, "진보정당의 성소수자 당직자가 또 다른 진보정당의 성소수자 후보를 지지한다"라고 지지의 이유를 밝혔다. 인해 비대위원장은 또한 "지역에서 노동하고 살아가는 성소수자들의 말해지지 못한 삶들이, 성소수자 노동자 최효 후보의 커밍아웃과 출마를 통해 드러날 것"이라며 최 사무장의 선거 출마를 응원했다.노동당 인천시당은 오는 6월 열리는 제9회 전국동시지방선거에서 정성용 공공운수노조 전국물류센터지부장(서구6선거구)과 최효 공공운수노조 전국물류센터지부 쿠팡물류센터지회 사무장(비례)을 후보로 내세울 계획이다. 두 후보 모두 쿠팡물류센터에서 노조 활동 중 해고된 해고노동자들이다. 노동당 인천시당은 지난 11일 오전 11시 같은 장소에서 기자회견을 열고 정성용 공공운수노조 전국물류센터지부장의 인천시의원 출마를 알린 바 있다.