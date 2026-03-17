"세종, 정치 흥정대상 삼지 말라"는 국힘 세종시당... 의제 선점 의도?

큰사진보기 ▲국민의힘 세종시당이 17일 더불어민주당을 향해 “행정수도 세종을 정치적 흥정 대상으로 삼지 말라”며 강도 높은 비판을 제기했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세종시의회는 지난 12일 열린 제104회 임시회 본회의에서 ‘무분별한 국가기관 이전 요구 규탄 및 행정수도 사수를 위한 결의안’을 채택한 바 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주당 이춘희 예비후보가 16일 이원정 정책수석에게 ‘세종시 행정수도 법적 지위 확보 개헌 건의문’을 전달했다. ⓒ 이춘희 예비후보 캠프 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

국민의힘 세종시당이 더불어민주당을 겨냥해 "행정수도 세종을 정치적 흥정 대상으로 삼지 말라"고 강하게 비판했다. 이는 전날 최민호 세종시장이 정부와 여당을 향해 "저급한 정치 셈법을 멈추라"고 발언한 데 대한 당 차원의 후속 대응으로 해석된다.이준배 국민의힘 세종시당위원장은 17일 세종시의원 예비후보 및 당원들과 함께 기자회견을 열고 "최근 개헌 논의 과정에서 '행정수도 세종' 헌법 명문화 의제가 빠지고, 세종에 있는 중앙부처를 다른 지역으로 이전하겠다는 공약이 전국 곳곳에서 나오고 있다"며 "이는 세종을 향한 노골적인 정치적 약탈이자 행정수도를 흔드는 위험한 정치공세"라고 주장했다.이 위원장은 "세종은 특정 정당의 선거용 창고가 아니라 수도권 집중을 극복하고 국가 균형발전을 이루기 위해 국민적 합의로 만들어진 행정수도"라며 "정부부처를 정치적 전리품처럼 나눠 가지려는 행태는 대한민국 행정 시스템을 흔드는 무책임한 정치"라고 강조했다.또한 세종 지역 더불어민주당 정치권의 대응을 두고도 문제를 제기했다. 이 위원장은 "세종의 부처를 다른 지역으로 가져가겠다는 공약이 난무하는데도 세종 민주당 정치인들은 강력하게 막아서지도, 단호하게 반대하지 않고 있다"며 "세종을 지켜야 할 사람들이 중앙당 눈치만 본다면 누구를 대표하는 정치인지 묻지 않을 수 없다"고 비판 수위를 높였다.이어 이 위원장은 ▲개헌 추진 시 '행정수도 세종' 헌법 명문화 포함 ▲서울에 남아 있는 법무부·성평등가족부·경찰청 등 미이전 중앙부처의 조속한 세종 이전 확정 ▲2030년 행정중심복합도시특별법 일몰 이전 '경제중심자족도시특별법' 제정 등을 강력하게 촉구했다.끝으로 그는 "세종을 선거용 곳간처럼 활용하려는 정치, 부처를 정치적 전리품처럼 나누려는 정치, 그리고 그 앞에서 침묵하는 정치에 대해 세종 시민들은 이 모든 것을 똑똑히 지켜보고 있다"며 "세종 시민과 함께 행정수도를 지켜내기 위해 끝까지 맞서 싸우겠다"고 밝혔다.한편, 정치권 안팎에서는 이번 논란이 여야 간 본격적인 공방이라기보다 선거 국면에서의 의제 선점 성격이 강하다는 분석도 제기된다.실제로 더불어민주당 강준현 의원은 지난 13일 논평을 통해 최근 국민의힘이 쟁점화하는 부처 이전 논란에 대해 '사실에 기반하지 않은 선동'이라 규정하며 비판했다. 강 의원은 "국정 최고 책임자인 대통령과 국무총리, 그리고 주무부처인 행정안전부까지 한목소리로 부처 이전이 없음을 분명히 한 상황"이라며 "확인되지 않은 주장으로 세종시의 기반이 흔들리는 것처럼 말하는 것은 명백한 시민 호도"라고 반박했다.또 민주당이 다수 의석을 차지하고 있는 세종시의회 역시 지난 12일, 최원석 의원이 대표발의한 '무분별한 국가기관 이전 요구 규탄 및 행정수도 사수를 위한 결의안'을 채택하고, "대한민국 국가균형발전의 상징이자 행정의 중추인 세종특별자치시를 와해시키려는 무분별한 국가기관 이전 논의와 정치권의 선심성 공약 남발을 강력히 규탄한다"고 밝혔다.뿐만 아니라 이춘희 세종시장 예비후보 역시 16일 우원식 국회의장을 만나 "행정수도 세종의 헌법 명문화가 개헌의 출발점이 돼야 한다"고 촉구하며 제도적 완성을 강조한 바 있다.이처럼 민주당 지역 정치권이 해당 논란에 침묵하지 않고 대응에 나서고 있음에도 국민의힘이 이 같은 공세를 이어가는 것은, 선거 국면에서 주도적으로 의제를 설정하려는 전략적 행보로 풀이된다.정치권에서는 이를 둘러싼 공방이 단순한 사실 논쟁을 넘어 정치적 쟁점화 단계로 접어들었다는 분석과 함께, 향후 선거 과정에서 관련 논쟁이 더욱 확산될 가능성이 있다는 관측도 나온다.