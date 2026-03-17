대전·충남에 충북까지 통합? 이 대통령 구상에 이장우 "쉽지 않은 일"

큰사진보기 ▲이장우 대전시장이 17일 '원도심 문화시설 확충 계획'에 대해 브리핑하고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전시는 중구 대종로에 위치한 대전창작센터를 활용해 '최종태전시관'을 조성할 계획이다. ⓒ 대전시 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전시는 옛 테미도서관을 활용해 '대전테미문학관'을 조성한다는 계획이다. 이 곳은 연면적 1300㎡ 규모의 복합문화공간으로 상설·기획 전시실, 문학콘서트홀, 세미나실 등을 갖추게 된다. ⓒ 대전시 관련사진보기

이장우 대전시장이 이재명 대통령이 제안한 '대전·충남·충북 통합' 구상에 대해 "충북은 충청도이긴 하지만 정서가 상당히 다르다"며 "대전·충남도 현재 어려움을 겪고 있는데 그것까지 하면 극심한 혼란이 올 수 있어 쉽지 않은 일"이라고 부정적 견해를 밝혔다.이 시장은 17일 오후 대전시청에서 원도심 문화자산과 도시재생을 결합한 '예술도시' 청사진을 설명하는 '원도심 문화시설 확충 계획 시정브리핑'을 한 뒤, 관련 질의응답 과정에서 이같이 말했다.이 시장은 대통령의 통합 구상에 대해 "통합이 중요한 것이 아니라 통합을 통해 지방분권의 가치를 실현할 수 있느냐, 중앙정부가 가진 권한을 제대로 이양받을 수 있느냐가 전제 조건"이라며 "그 조건이 따르지 않으면 대전 시민들은 이익이 침해되고 통합으로 인해 대전 발전에 문제가 생길 수 있다는 우려를 상당히 전해줬다"고 강조했다.그러면서 "앞으로 통합과 관련해서는 지방분권의 가치를 확실하게 실현할 수 있는 법률로 정할 때 논의가 가능하다"며 "합의가 된다 하더라도 정치권이 반드시 주민투표로 최종 결정을 하는 것이 맞다"고 밝혔다.이 시장은 또 "어떠한 경우든 시민들의 이익이 침해되고 대전 발전에 문제가 있다고 생각하면 단호하게 통합을 하지 않을 생각"이라고 덧붙였다.이 대통령은 앞서 13일 충북 청주에서 열린 타운홀미팅에서 수도권 1극 체제를 5극 체계로 바꾸는 구상을 설명하며, 충북이 기존 권역 구상에서 '애매한 위치'에 놓일 수 있다고 언급한 뒤 "충남·북과 대전까지 통합해 하나의 거대한 경제권·행정 체계를 만들어 볼 건지 고민해 보라"고 제안한 바 있다.이 시장은 또 대전시장 선거 출마를 선언한 현역 국회의원들의 '중도 사퇴' 논란과 관련해 "선출직 공직자는 구의원부터 국회의원, 시장, 대통령까지 그 가치가 같고, 임기 동안 최선을 다해 소임을 다하라는 뜻"이라고 말했다.그는 "지역구를 버리고 시장 출마를 하는 건 상당히 큰 문제가 따를 수 있고, 중도 사퇴했을 때 지역구 주민들에게 후폭풍이 따를 것"이라며 "늦게 사퇴해 지역구를 1년 가까이 국회의원 없는 지역으로 만드는 것은 심각한 문제"라고 지적했다.이 시장은 "그런 상황이면 선거 추가 비용이 발생하는데, 사실 물어내야 된다"며 "후보로 나설 결기가 있다면 후보 결정 전이라도 의원직을 사퇴하고 나서는 것이 선택해 준 주민들에 대한 도리"라고 덧붙였다.한편, 이날 이 시장은 원도심 문화자산과 도시재생을 결합한 '예술도시 대전' 청사진을 공개했다. 문화 인프라 확장을 통해 지역 간 문화 불균형을 완화하고, 원도심에 새로운 문화 거점을 만들어 시민이 일상에서 문화예술을 누릴 수 있는 기반을 마련하겠다는 구상이다.대전시는 원도심을 중심으로 3대 특화 문화시설을 조성해 도시재생과 문화예술 활성화를 동시에 추진한다는 방침이다. 역사적 공간에 현대 예술 기능을 결합해 시민 체감형 문화복지 기반을 구축하는 것을 핵심 방향으로 설정했다고 이 시장은 설명했다.먼저 중구 대종로에 위치한 대전창작센터를 활용해 '최종태전시관'을 조성한다. 한국 현대조각의 거장으로 평가받는 최종태 작가의 작품과 아카이브를 전시하는 특화 공간으로, 조각·판화·파스텔화 등 약 300여 점의 작품을 통해 작가의 예술세계를 조망할 수 있도록 구성한다. 국가문화유산 건축물을 리모델링해 4월 개관할 예정이다.옛 테미도서관을 활용해 조성되는 '대전테미문학관'도 문을 연다. 연면적 1300㎡ 규모의 복합문화공간으로 상설·기획 전시실, 문학콘서트홀, 세미나실 등을 갖춘다. 시민 참여형 프로그램을 통해 문학을 가까이에서 접하고 직접 체험할 수 있도록 운영한다는 계획이다. 총사업비 약 98억 원이 투입된 대전테미문학관은 3월 27일 개관한다.동구 소제중앙문화공원에는 '이종수도예관'이 들어선다. 전시실과 창작스튜디오, 세미나실 등을 갖춘 도예 창작 지원 거점으로, 총사업비 158억 원이 투입된다. 2026년 9월 착공해 2027년 10월 개관을 목표로 하며, 신진 도예가 창작 활동 지원과 시민 체험 프로그램을 운영할 예정이다.대전시는 이번 사업을 통해 원도심의 역사적 공간과 문화예술을 잇는 문화 생태계를 구축하고, 시민이 일상에서 예술을 경험하는 문화환경을 확대해 나가겠다고 밝혔다.이날 이장우 시장은 "원도심에 조성되는 특화 문화시설은 예술과 도시재생이 결합한 새로운 문화 거점이 될 것"이라며 "시민 누구나 일상에서 예술을 경험하고 자부심을 느낄 수 있는 일류 문화도시 대전을 만들어 가겠다"고 말했다.