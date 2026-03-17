[단독] 황당 '불법촬영' 장학관..."심야 조사 뒤 '동석 여직원' 불렀다"

큰사진보기 ▲지난해 6월 9일 HCN방송에 출연한 A장학관. 그는 '윤건영표 학력신장' 전도사로도 활동했다. ⓒ KCN 관련사진보기

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큰사진보기 ▲윤건영 충북도교육감(가운데)이 6일 집무실에서 기획회의를 주재하고 있다. 사진=충북교육청 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

동료 직원 '불법 촬영' 혐의로 수사를 받는 충북교육청 중등교육과 장학관이 "범행 당일과 다음날 경찰서에서 계속된 심야 조사를 받은 뒤 회식에 동석했던 충북교육청 여직원을 불러 자신을 관사까지 바래다주도록 했다"라는 증언이 충북교육청으로부터 나왔다. 이 사건을 조사하고 있는 충북교육청 주요 관계자는 "이것은 도저히 이해할 수 없는 일"이라고 밝혔다.17일, 충북교육청 주요 관계자는 <오마이뉴스>에 "지난 2월 25일 사건 당일 회식에 함께 했던 7명의 직원 중 일부를 만나, A장학관의 행적에 대해 살펴봤다"라면서 "이날 참석자들에 따르면 사건 다음 날인 26일 경찰에서 심야조사를 받은 A장학관이 동석했던 여직원을 불러 자신을 관사까지 바래다주도록 하고 그 여직원은 집으로 갔다"라고 설명했다. 이 여직원은 A장학관이 저지른 불법 촬영 범행의 피해자일 수도 있다.이어 이 관계자는 "당일 해당 여직원도 술을 마신 상태라 (음주운전을 피하려고) 택시를 이용해 이동한 것으로 알고 있다"라면서 "자칫 2차 가해가 될 수 있기 때문에 해당 여직원과는 대화를 나누지 않았다. 이 부분은 경찰 조사로 밝혀질 것으로 보인다"라고 말했다. 그러면서 "이것은 제가 볼 때도 이해가 안 되는 상황"이라고도 했다.현재 불법촬영 사건에 대해 경찰과 충북교육청은 각각 수사와 감사를 벌이고 있다.앞서 이날 오후 1시 40분, 국회 교육위 강경숙 의원(조국혁신당)과 전국교직원노동조합 충북지부 등 112개 교육단체는 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "A장학관은 25일 저녁 경찰에 체포된 후, 2월 26일 심야까지 조사를 받았다"라면서 "그런데 조사 후 충북교육청 관계자가 A장학관을 차량으로 픽업해 관사까지 태워다 주라는 지시가 있었고, 같은 부서의 여직원이 바래다주는 일이 추가로 벌어졌다"라고 밝힌 바 있다.이에 대해 충북교육청이 <오마이뉴스>에 '태워다주라고 한 충북교육청 관계자'가 다름 아닌 "A장학관 본인"이라고 밝힌 셈이다.한편, A장학관은 당시 3월 1일자로 충북교육청 공보관실 정책보좌팀장으로 인사 공고가 된 상태였다. 이와 관련 112개 단체는 "A장학관은 충북교육청 정책보좌팀장이었고, 범행 이후에도 교육감을 독대한 윤건영 교육감의 핵심 측근"이라고 주장하기도 했다. 정책보좌팀장은 윤 교육감의 연설문 등을 작성하는 실무 책임을 맡은 자리다.이에 대해 충북교육청 관계자는 "A장학관은 정책보좌팀장 정식 근무 전인 지난 2월 26일 자로 직위해제되고 발령 취소됐기 때문에 단 하루도 해당 자리에서 근무하지 않았다"라고 밝혔다.한편, A장학관은 '봉사와 선교' 활동을 해온 충북교육청선교회 부회장을 맡으며 올해 1월 15일에는 청주기독교직장선교연합회가 주최한 2026년 신년감사예배 사회를 보기까지 했다. 이 자리에는 윤건영 교육감도 뒤늦게 참석했다.또한 A장학관은 2024학년도부터 이 교육청 중등교육과에서 진로진학팀장을 맡으며 윤 교육감의 학력신장정책 홍보, 학부모를 찾아가는 대학입시 설명회 등을 벌여왔다. 찾아가는 학부모 설명회에서는 직접 마이크를 잡기까지 했다.이에 따라 'A장학관의 이중생활'에 대한 논란이 더 커질 것으로 보인다.