조상호 "청년을 경제 주권자로 키우는 도시가 세종의 미래"

큰사진보기 ▲조 예비후보는 이날 청년 공약 발표에 맞춰 정장 대신 청년층을 연상시키는 자유로운 차림으로 등장해 눈길을 끌었다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 조상호 세종시장 예비후보가 17일, 제5차 공약 발표 기자회견을 갖고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

조상호 더불어민주당 세종시장 예비후보는 17일 제5차 공약 발표 기자회견을 열고, 청년을 지역 발전의 핵심 주체로 세우기 위한 종합 청년정책 청사진을 제시했다. 청년정책의 패러다임을 단순 지원에서 '청년 주권'과 '경제 참여' 중심으로 전환하겠다는 구상이다.이날 조 예비후보는 청년 공약 발표에 맞춰 정장 대신 자유로운 차림으로 등장해 눈길을 끌었다. 그는 "세종이 청년에게 던져야 할 메시지는 '여기서 보호받아라'가 아니라 '여기서 미래를 시작하라'"라며 "청년을 경제 주권자로 성장시키는 도시가 세종의 미래"라고 강조했다.조 예비후보는 '청년의 첫 번째 기회를 책임지는 도시, 세종'을 슬로건으로 ▲청년주권 ▲청년경제 ▲청년정착 ▲청년기회 등 4대 분야를 중심으로 한 청년정책 대전환 계획을 발표했다. 그는 "청년정책은 단순한 지원을 넘어 청년의 성장과 기회를 도시가 책임지는 구조로 전환돼야 한다"며 "청년이 정책을 만들고 지역 경제의 주체로 참여하며 삶을 시작하고 성장할 수 있는 도시 구조를 만들겠다"고 밝혔다.현재 세종시는 전국에서 가장 젊은 도시로 꼽히지만, 교육과 일자리 기반이 부족해 청년이 외부로 떠났다가 다시 돌아오는 이른바 '연어 도시' 현상이 나타난다는 지적이 있다. 조 예비후보는 현금성 지원 중심의 기존 정책으로는 이러한 구조적 문제를 해결하는 데 한계가 있다고 진단했다.이에 따라 청년정책을 총괄하는 '청년청'을 신설하고, 시장 직속 청년정책 특별보좌관을 두는 등 정책 컨트롤타워를 구축하겠다고 밝혔다. 또 청년이 직접 정책 논의에 참여하는 세종 청년공론장을 운영해 정책 결정 과정에서 청년 참여를 확대할 계획이다.청년경제 분야에서는 2030년까지 산업 단계별 청년 전문 일자리 5000개 창출을 목표로 제시했다. 이를 위해 세종문화기술융합원을 설립하고, 청년 창업 액셀러레이터 운영과 스마트시티 리빙랩 도입 등을 통해 창업과 혁신 생태계를 조성하겠다는 구상이다.청년 정착을 위한 정책도 포함됐다. 조 예비후보는 청년기본주택 1000호 공급을 비롯해 공공 산후조리원 건립, 24시간 의료 지원체계 확대, 24시간 긴급 돌봄 확대 등을 통해 청년 세대의 결혼·출산·양육 부담을 줄이겠다고 밝혔다.청년의 성장 기회를 확대하기 위한 방안으로는 국립종합대학교 설립 추진과 함께 한국예술종합학교, 한국폴리텍대학 캠퍼스 유치를 제시했다. 아울러 청년의 다양한 활동과 경험을 '크레딧' 형태로 축적해 교육·창업·사회참여 기회로 연결하는 '세종 청년 크레딧 제도'를 도입, 청년의 성장 기회를 도시가 책임지는 '세종형 청년 기회책임제'를 구현하겠다고 밝혔다.한편 브리핑 이후 이어진 기자 질의응답에서는 청년청 신설 등 새로운 조직과 기관 설립 중심의 공약이 행정 구조 비대화와 예산 부담으로 이어질 수 있다는 우려가 제기되기도 했다. 또 청년 정책에 성인지 관점이 충분히 반영되어야 한다는 의견도 나왔다.이에 대해 조 예비후보는 "기존에 분산돼 있는 청년 정책과 조직을 재정비해 청년들이 정책 과정에 직접 참여하는 구조를 만드는 것이 핵심"이라며 "성별 격차나 다양한 가족 형태 등 청년들이 처한 현실도 정책 논의 과정에서 충분히 반영해 공약을 보완하겠다"고 밝혔다.이어 그는 "경험과 교육, 일자리와 자산 형성이 선순환하는 구조를 만들어 세종을 대한민국 청년 인적자본의 메카로 도약시키겠다"며 "청년의 첫 번째 기회를 세종이 책임지는 도시를 만들겠다"고 강조했다.조 예비후보는 이재명 정부 국정기획위원을 비롯해 더불어민주당 이해찬 당대표실 정무조정실장, 민주연구원 부원장, 국가경제자문회의 위원 등을 지내며 중앙정치와 정책 분야에서 활동해 왔다. 또한 세종시 경제부시장을 역임하는 등 지방행정 경험을 쌓았으며, 현재 더불어민주당 국가균형성장특별위원회 부위원장으로 활동하고 있다.